REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Cło » Czym jest pochodzenie towaru i dlaczego ma kluczowe znaczenie w imporcie?

Czym jest pochodzenie towaru i dlaczego ma kluczowe znaczenie w imporcie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 marca 2026, 12:30
dr Izabella Tymińska
dr Izabella Tymińska
Zajmuje się doradztwem z zakresu przepisów prawa celnego, importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.
Czym jest pochodzenie towaru i dlaczego ma kluczowe znaczenie w imporcie?
Czym jest pochodzenie towaru i dlaczego ma kluczowe znaczenie w imporcie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W imporcie liczy się nie tylko to, co sprowadzasz, ale również skąd to pochodzi w sensie prawnym. Pochodzenie towaru nie jest „krajem dostawcy” ani „miejscem magazynu”, lecz formalny status wynikający z reguł unijnych i międzynarodowych przypisanych do danego towaru. Co istotne – dopiero po ustaleniu pochodzenia można w ogóle rozważać preferencje taryfowe, czyli obniżone lub zerowe cło. Błąd w tym obszarze potrafi kosztować firmę znacznie więcej niż różnica w stawce celnej: może uruchomić korekty, dopłaty, odsetki, a nawet odpowiedzialność w obszarze compliance.

rozwiń >

Pochodzenie towaru – status prawny, a nie geografia

Pochodzenie towaru to pojęcie prawne wykorzystywane w przepisach celnych do oceny, z jakim państwem towar jest „związany” w rozumieniu reguł handlowych czyli jego ekonomiczny rodowód. W praktyce ma ono fundamentalne znaczenie, ponieważ wpływa na:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
  • wysokość należności celnych przywozowych,
  • stosowanie środków polityki handlowej (np. antydumping, kontyngenty, zakazy),
  • obowiązki dokumentacyjne importera,
  • ryzyka sankcyjne i reputacyjne w łańcuchu dostaw.

Kluczowe jest to, że pochodzenie nie zawsze równa się krajowi wysyłki. Towar może być wysłany z jednego kraju (np. z magazynu w UE), ale prawnie pochodzić z innego (np. z Chin). Dla organów celnych liczy się nie trasa logistyczna, lecz to, gdzie towar został całkowicie uzyskany albo ostatnio istotnie przetworzony.

Pochodzenie niepreferencyjne i preferencyjne – dwa różne „tryby” oceny

W systemie unijnym funkcjonują dwa równoległe reżimy pochodzenia:

1) Pochodzenie niepreferencyjne

To „bazowe” pochodzenie, stosowane m.in. do:

REKLAMA

  • oznaczeń typu „Made in…”,
  • ceł antydumpingowych, środków ochronnych i ograniczeń,
  • statystyki handlowej,
  • zakazów i ograniczeń importowych
  • oraz podstawa do ustalania preferencji.

2) Pochodzenie preferencyjne

To pochodzenie ustalane na potrzeby umów handlowych (FTA), które może dać importerowi prawo do preferencji taryfowych, czyli obniżonego albo zerowego cła.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

I tu pojawia się fundamentalna zasada praktyczna:

Preferencje taryfowe są możliwe tylko wtedy, gdy towar ma odpowiednie pochodzenie preferencyjne oraz importer posiada prawidłowy dowód pochodzenia.

Innymi słowy: preferencje są konsekwencją pochodzenia, a nie jego zamiennikiem.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Preferencje taryfowe – przywilej, nie „domyślny” rabat na cło

W obrocie handlowym preferencje bywają błędnie traktowane jako „opcja do zaznaczenia” w zgłoszeniu celnym. Tymczasem preferencja to rozwiązanie warunkowe: trzeba spełnić reguły i mieć dokumenty.

Preferencje w imporcie oznaczają możliwość zastosowania:

  • stawki celnej 0%,
  • stawki obniżonej,
  • czasem dodatkowych uproszczeń wynikających z reżimu umownego.

Żeby jednak z preferencji skorzystać, muszą być spełnione trzy elementy jednocześnie:

  1. istnieje umowa preferencyjna między UE a danym krajem,
  2. towar spełnia reguły pochodzenia preferencyjnego (np. odpowiednie przetworzenie, limit użycia materiałów niepochodzących),
  3. importer dysponuje prawidłowym dowodem pochodzenia.

Brak któregokolwiek elementu = preferencja nie powinna zostać zastosowana.

Najczęstszy błąd firm: mylenie pochodzenia z „kierunkiem zakupu”

W praktyce firm importujących bardzo często występuje skrót myślowy: „kupujemy od kontrahenta z UE, więc towar jest unijny”. To założenie jest niebezpieczne.

Sprzedawca w UE może odsprzedawać towar pochodzący z państwa trzeciego. Wtedy:

  • dla ceł i środków polityki handlowej towar nadal może być np. „chiński”,
  • preferencje unijne (np. stawka 0% w ramach umowy) nie przysługują automatycznie,
  • a przy towarach wrażliwych mogą powstać dodatkowe ryzyka (antydumping, sankcje, wymogi licencyjne).

Dokumenty pochodzenia: dowód, który trzeba umieć „udźwignąć”

Pochodzenie w imporcie to nie deklaracja marketingowa, tylko element, który może zostać skontrolowany. Dlatego kluczowe jest to, żeby firma potrafiła obronić swoje stanowisko dokumentacyjnie.

W praktyce mogą to być m.in.:

  • deklaracje pochodzenia (statement on origin),
  • certyfikaty pochodzenia (np. EUR.1 w określonych reżimach),
  • oświadczenia dostawcy (w obrocie wewnątrz UE),
  • analiza produkcyjna i BOM (bill of materials),
  • dokumenty potwierdzające proces przetwarzania i spełnienie reguł.

W imporcie najważniejsze jest podejście systemowe: to nie dokument ma „stworzyć” pochodzenie — dokument ma je potwierdzić, a pochodzenie ma wynikać z faktów (surowców, procesów, wartości dodanej).

Dlaczego pochodzenie ma realne przełożenie na koszty importu?

Ustalanie pochodzenia bywa traktowane jako formalność, ale w rzeczywistości jest to jeden z najbardziej „pieniężnych” elementów importu. Od pochodzenia zależą m.in.:

  • stawka celna i możliwość jej obniżenia,
  • zastosowanie ceł antydumpingowych,
  • ryzyko zatrzymania towaru i dodatkowych wyjaśnień,
  • możliwość zastosowania określonych procedur i zwolnień,
  • bezpieczeństwo audytowe przy kontroli celno-skarbowej.

Błąd w pochodzeniu to często klasyczny „cichy” problem — wychodzi dopiero po czasie, kiedy organ weryfikuje import w trybie kontroli następczej, a firma musi odtwarzać dokumentację z wielu miesięcy wstecz.

Pochodzenie jako element compliance i należytej staranności

Współczesny import to nie tylko taryfa celna, ale także odpowiedzialność w obszarze compliance: łańcuch dostaw, sankcje, ograniczenia, deklaracje i rzetelność danych.

Pochodzenie odgrywa w tym rolę centralną, bo bywa „punktem styku” między:

  • polityką handlową,
  • odpowiedzialnością importera za zgłoszenie,
  • ryzykami kontraktowymi (kto odpowiada za błędne oświadczenie),
  • wymaganiami audytowymi w firmach międzynarodowych.

W praktyce oznacza to konieczność wdrożenia wewnętrznego standardu weryfikacji: kto zbiera dokumenty, kto je ocenia, jak archiwizujemy dowody, kiedy robimy aktualizację.

PODSUMOWANIE: najpierw pochodzenie, potem preferencje

Najważniejsza reguła, którą warto wdrożyć w każdej firmie importującej, brzmi:

Najpierw ustalamy pochodzenie towaru, a dopiero jeśli pochodzenie na to pozwala, analizujemy preferencje i dowody uprawniające do obniżonego cła.

To podejście chroni nie tylko wynik finansowy importu, ale też firmę jako organizację: przed korektami, sporami, utratą wiarygodności i zarzutem braku należytej staranności.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Czym jest pochodzenie towaru i dlaczego ma kluczowe znaczenie w imporcie?
03 mar 2026

W imporcie liczy się nie tylko to, co sprowadzasz, ale również skąd to pochodzi w sensie prawnym. Pochodzenie towaru nie jest „krajem dostawcy” ani „miejscem magazynu”, lecz formalny status wynikający z reguł unijnych i międzynarodowych przypisanych do danego towaru. Co istotne – dopiero po ustaleniu pochodzenia można w ogóle rozważać preferencje taryfowe, czyli obniżone lub zerowe cło. Błąd w tym obszarze potrafi kosztować firmę znacznie więcej niż różnica w stawce celnej: może uruchomić korekty, dopłaty, odsetki, a nawet odpowiedzialność w obszarze compliance.
Rolnicy dostają nawet kilkadziesiąt tysięcy rocznie za hektar. Ale jeden zapis w umowie OZE może zablokować ziemię na 30 lat!
03 mar 2026

Oferty kuszą ogromnymi pieniędzmi, ale eksperci ostrzegają: nie podpisuj „od ręki”. Umowy pod OZE wiążą grunt nawet na trzy dekady i mogą zdecydować o przyszłości całego gospodarstwa.
Kto poniesie karę za zaksięgowanie fałszywej faktury pobranej z KSeF? MATRIX „otrzymywania” faktur w KSeF
02 mar 2026

Gdy pobraną z KSeF sfałszowaną lub tylko poświadczającą nieprawdę fakturę ktoś zaksięguje (zaliczy w koszty, odliczy podatek naliczony) popełni czyn zabroniony zagrożony karą. Nawet gdy zrobi to za niego „automatycznie” jego oprogramowanie. Kto popełni ten czyn? Na pewno ta osoba, która miała dostęp do KSeF i „ściągnęła” ten dokument – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Sprzedaż zwolniona od VAT jest obowiązkowo fakturowana tylko na żądanie nabywcy
02 mar 2026

To, co się dzieje wokół wystawiania faktur z tytułu sprzedaży zwolnionej od VAT, przekroczyło już granicę groteski. Przepisy na ten temat są jednoznaczne, obowiązują od ponad 20 lat i mają utrwaloną praktykę interpretacyjną – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

REKLAMA

Skarbówka przegrywa w sądzie spór o rozliczanie kosztów. Firmy oszczędzą miliony złotych. Klucz przychodowy a klucz przeznaczenia
02 mar 2026

Klucz przychodowy rozliczania kosztów ma fundamentalne znaczenie dla działalności firm. Odzwierciedla bowiem rzeczywistą strukturę prowadzonego biznesu. Pozwala przypisać wydatki do rzeczywistej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, a tym samym realnie zaoszczędzić tysiące, a w przypadku większych firm – nawet miliony złotych. Niedawny wyrok sądu administracyjnego powinien wpłynąć na nieprzychylne podejście organów podatkowych do tej kwestii, jednocześnie pozwolić spółkom na polepszenie płynności finansowej i wspomniane milionowe oszczędności.
Rozliczanie kryptowalut w PIT 2025/2026. Jak uniknąć sporów ze skarbówką?
02 mar 2026

Rynek kryptowalut w Polsce rośnie, a wraz z nim rośnie też liczba osób, które muszą uporządkować rozliczenia podatkowe. W praktyce najwięcej problemów nie wynika z braku zysku, tylko z błędów w dokumentacji. Przykładem będzie złe wykazanie kosztów, mieszania różnych typów transakcji albo przekonania, że obowiązek podatkowy pojawia się dopiero przy wypłacie złotówek z giełdy. W rozliczeniach za 2025 i 2026 rok warto trzymać się kilku zasad, które realnie ograniczają ryzyko sporu ze skarbówką. Dlaczego dobrze jest wykazywać koszty nawet bez wyjścia do fiatów? Co ze stablecoinami i czy nadal rozlicza się je, jak dotychczas? Więcej na ten temat dowiesz się w tym artykule.
KSeF zalewa spółdzielnie fakturami. Z 10 miesięcznie zrobiło się 170
03 mar 2026

Chaos po wdrożeniu KSeF uderza w spółdzielnie mieszkaniowe oraz samorządy. Liczba faktur za prąd wzrosła kilkunastokrotnie, księgowi pracują ręcznie na plikach, a koszty wciąż rosną. Eksperci mówią wprost: problemem jest brak jednolitych standardów wystawiania e-faktur.
Jak sprawdzić, czy kontrahent nie jest objęty sankcjami
02 mar 2026

Sprawdzenie, czy kontrahent nie figuruje na liście sankcyjnej, to dziś jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy. Wystarczy chwila nieuwagi, by narazić firmę na poważne kary finansowe i odpowiedzialność prawną. Podpowiadamy, jak korzystając z oficjalnych źródeł, bezpiecznie zweryfikować partnera biznesowego.

REKLAMA

PIT za 2025 rok. Na co zwracać uwagę przy rozliczeniach w e-Urzędzie Skarbowym?
02 mar 2026

Można już rozliczać PIT za 2025 rok w e-Urzędzie Skarbowym. Wystarczy kilka kliknięć w usłudze Twój e-PIT, by zaakceptować gotowe zeznanie. Eksperci ostrzegają jednak, że automatycznie przygotowana deklaracja to tylko punkt wyjścia – brak weryfikacji ulg, wspólnego rozliczenia czy wpłat na IKZE może oznaczać utratę pieniędzy albo późniejszą korektę ze strony fiskusa.
Darmowe szkolenia z KSeF: rolnicy, prawnicy, fryzjerzy, restauratorzy i inni. Każda branża ma wyznaczony dzień, znajdź swój w harmonogramie - pierwsze już na początku marca
27 lut 2026

Ministerstwo Finansów startuje z maratonem darmowych szkoleń z Krajowego Systemu e-Faktur. Cały marzec, codziennie o tej samej godzinie, eksperci resortu będą tłumaczyć przedsiębiorcom, jak przygotować się na rewolucję w fakturowaniu. Każda branża dostała swój własny termin. Sprawdź, kiedy wypada Twój - bo takich okazji wiele nie będzie, a z KSeF trzeba się zaprzyjaźnić nawet na siłę.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA