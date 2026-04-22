REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Nowe zasady po kontrolach celnych od 2026 r. – reorganizacja urzędów czy większy nadzór nad przedsiębiorcami?

Nowe zasady po kontrolach celnych od 2026 r. – reorganizacja urzędów czy większy nadzór nad przedsiębiorcami?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 10:04
dr Izabella Tymińska
dr Izabella Tymińska
Zajmuje się doradztwem z zakresu przepisów prawa celnego, importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.
oprac. Adam Kuchta
kontrole celne
Nowe zasady po kontrolach celnych od 2026 r. – reorganizacja urzędów czy większy nadzór nad przedsiębiorcami?
REKLAMA

REKLAMA

Zmiany dotyczące właściwości miejscowej organów celnych, które weszły w życie w kwietniu 2026 r., mogą wydawać się techniczną korektą administracyjną. W praktyce jednak ich znaczenie może sięgać znacznie dalej. Dla importerów, eksporterów, agencji celnych i operatorów logistycznych to nie tylko pytanie, który urząd będzie prowadził sprawę. To również pytanie o ciągłość postępowań, bezpieczeństwo pozwoleń, ryzyko proceduralne i kierunek, w jakim zmierza administracja celna.

rozwiń >

Zmiana, która nie jest wyłącznie organizacyjna

Zmiana właściwości organów celnych jest formalnie elementem porządkowania kompetencji administracji. Tego rodzaju regulacje zazwyczaj mają służyć usprawnieniu obsługi przedsiębiorców, lepszemu rozdzieleniu zadań pomiędzy organy oraz dostosowaniu struktury administracyjnej do zmieniającego się modelu zarządzania ryzykiem.

Na poziomie formalnym może chodzić o zmianę przypisania określonych spraw do innych naczelników urzędów celno-skarbowych lub zmianę kryteriów ustalania właściwości. Na poziomie praktycznym oznacza to jednak znacznie więcej.

Zmiana organu właściwego może wpływać na prowadzone postępowania, sposób wykonywania nadzoru, obsługę pozwoleń, a w niektórych przypadkach również na ciągłość relacji przedsiębiorcy z administracją.

I właśnie w tym obszarze pojawiają się zarówno potencjalne korzyści, jak i realne ryzyka.

Możliwe korzyści: większa specjalizacja i bardziej jednolite podejście

Jednym z głównych argumentów przemawiających za tego rodzaju zmianami jest specjalizacja organów. Jeżeli określone sprawy będą koncentrowane w wyspecjalizowanych jednostkach, może to prowadzić do większej jednolitości praktyki stosowania przepisów. To z kolei może ograniczać problem rozbieżnych interpretacji pomiędzy poszczególnymi urzędami, z którym przedsiębiorcy od lat mają do czynienia.

Z perspektywy biznesu może to oznaczać większą przewidywalność rozstrzygnięć, większą stabilność w zakresie wydawania decyzji oraz bardziej jednolite podejście do pozwoleń, uproszczeń czy procedur specjalnych.

W teorii zmiany mogą również usprawnić prowadzenie postępowań.

Jeżeli reorganizacja ma służyć lepszej efektywności administracji, może przełożyć się na sprawniejszą obsługę wniosków, szybsze rozpoznawanie spraw oraz bardziej uporządkowany model komunikacji z organami. To potencjalnie istotna wartość — o ile zmiana zostanie wdrożona bez zakłóceń.

Okres przejściowy zawsze rodzi ryzyko

Każda reorganizacja administracji generuje jednak moment przejściowy, a właśnie w tym okresie najczęściej pojawiają się problemy.

Zmiana właściwości może prowadzić do sytuacji, w których sprawy będą przekazywane pomiędzy organami, dokumentacja będzie wymagała transferu, a strony postępowań mogą napotkać trudności w ustaleniu, który organ jest właściwy na danym etapie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W praktyce może to oznaczać opóźnienia, spory kompetencyjne, problemy proceduralne, a w niektórych przypadkach również ryzyko naruszenia praw strony.

Dla przedsiębiorców prowadzących aktywne postępowania — zwłaszcza w obszarze kontroli celno-skarbowych, procedur specjalnych czy spraw prowadzonych w trybie art. 22 ust. 6 UKC — nie jest to ryzyko czysto teoretyczne. To ryzyko operacyjne.

Szczególna ostrożność przy pozwoleniach i procedurach specjalnych

Szczególnej analizy wymagają decyzje i pozwolenia wydane przed zmianą właściwości.

Przedsiębiorcy powinni zweryfikować, czy reorganizacja nie wpływa na organ sprawujący nadzór nad już wydanymi pozwoleniami, w tym dotyczącymi magazynów celnych, procedur specjalnych, uproszczeń czy statusu AEO.

W praktyce kluczowe staje się ustalenie, czy zmienia się wyłącznie struktura organizacyjna, czy również model nadzoru i sposób wykonywania kompetencji.

To rozróżnienie może mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Większa centralizacja może oznaczać większy nadzór

To aspekt, który często umyka w pierwszej ocenie zmian.

Centralizacja kompetencji rzadko służy wyłącznie uproszczeniu organizacji.

Bardzo często oznacza również zwiększenie możliwości analitycznych organów, łatwiejsze łączenie danych, skuteczniejsze profilowanie ryzyka i bardziej scentralizowany model kontroli.

Z perspektywy administracji jest to element nowoczesnego zarządzania ryzykiem a z perspektywy przedsiębiorcy może to oznaczać większą ekspozycję na nadzór.

W tym sensie zmiana właściwości organów może być odczytywana nie tylko jako reforma organizacyjna, ale jako kolejny element budowy bardziej scentralizowanego modelu kontroli, który coraz wyraźniej wpisuje się również w kierunek reform Nowego Unijnego Kodeksu Celnego.

To dobry moment na audyt ryzyk

Zmiana właściwości organów nie powinna być pozostawiona bez analizy. Dla wielu przedsiębiorców to moment, by zweryfikować, czy zmiany wpływają na:

  • prowadzone postępowania,
  • wydane pozwolenia,
  • relacje z organami nadzoru,
  • wewnętrzne procedury compliance,
  • oraz model współpracy z agencjami celnymi.

To również dobry moment na ocenę, czy organizacja jest przygotowana na funkcjonowanie w bardziej scentralizowanym i bardziej analitycznym modelu nadzoru.

Zmiana techniczna, która może mieć strategiczne skutki

Największym błędem byłoby uznać tę reformę za wyłącznie administracyjny detal. Bo choć formalnie mowa o właściwości organów, w praktyce chodzi o coś więcej. Chodzi o sposób wykonywania nadzoru. O model zarządzania ryzykiem. O przewidywalność relacji przedsiębiorcy z administracją. I o pytanie, czy mamy do czynienia wyłącznie z reorganizacją urzędów, czy z kolejnym etapem przebudowy systemu kontroli w handlu międzynarodowym. A to dla biznesu nigdy nie jest zmiana neutralna.

dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w 2026 r. – kto i do kiedy musi złożyć. Jak uzyskać zwrot nadpłaty?
21 kwi 2026

ZUS przypomina, że do 20 maja 2026 r. część płatników składek (przedsiębiorców) musi złożyć do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2025 rok. To rozliczenie roczne uwzględnia się w w dokumentach rozliczeniowych (ZUS DRA lub ZUS RCA) za kwiecień 2026 r. Gdy z rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a na koncie płatnik nie ma zaległości, ZUS automatycznie utworzy wniosek o jej zwrot (RZS-R) i udostępni go na profilu płatnika na platformie eZUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia. Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca 2026 r.

Elektroniczne księgi podatkowe weszły od 2026 r. – kogo już obejmuje obowiązek i do kiedy trzeba przesłać JPK?
22 kwi 2026

Ministerstwo Finansów opublikowało 20 kwietnia 2026 r. ważne przypomnienie: wielu przedsiębiorców już od początku 2026 roku musi prowadzić księgi i ewidencje podatkowe wyłącznie elektronicznie. Wygenerowane z nich JPK będą musieli przesłać do skarbówki w rozliczeniu za 2026. Kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek? I kiedy zacznie obowiązywać wszystkich? Co z terminami? Mamy odpowiedzi.
Rewolucja w egzaminie na doradcę podatkowego. Będą nowe zasady, opłaty i e-Doradca
21 kwi 2026

Zmiany w egzaminie na doradcę podatkowego stają się faktem. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów wprowadzi cyfryzację, nowe zasady oceniania i opłat oraz istotne modyfikacje przebiegu egzaminu. Kandydaci muszą przygotować się na zupełnie nowe realia.
Dzięki KSeF, czy JPK skarbówka wie niemal wszystko. Ryzyko podatkowe i karnoskarbowe firm jest coraz większe. Czy można się przed tym ubezpieczyć?
21 kwi 2026

Polskie przedsiębiorstwa wchodzą w nową fazę relacji z administracją skarbową. Ryzyko podatkowe – jeszcze niedawno kojarzone głównie z incydentalnymi kontrolami – dziś staje się ryzykiem permanentnym, wpisanym w codzienne funkcjonowanie firm. Kluczową rolę odgrywa tu postępująca cyfryzacja rozliczeń oraz coraz bardziej zaawansowane narzędzia analityczne po stronie organów podatkowych. Najnowszym katalizatorem tej zmiany jest Krajowy System e-Faktur (KSeF), od 1 lutego 2026 r. obowiązujący przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 r. obejmie zasadniczo pozostałe podmioty, z wyjątkiem wynikającym z art. 145m VATU. W połączeniu z obowiązującym od 1 stycznia 2026 r. wymogiem dotyczącym prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programów komputerowych i przekazywania ich do urzędów skarbowych, system ten daje fiskusowi bezprecedensowy dostęp do danych o działalności przedsiębiorców.

REKLAMA

Jak zabezpieczyć się przed roszczeniami pracowników? Dlaczego ubezpieczenie D&O nie wystarcza?
20 kwi 2026

Od kilkudziesięciu już lat ubezpieczenie D&O (Directors and Officers Liability Insurance) stanowi podstawowe narzędzie ochrony odpowiedzialności kadry zarządzającej w spółkach kapitałowych. Ubezpieczenie to chroni członków władz spółek przed skutkami roszczeń wynikających z pełnienia funkcji menedżerskich, w tym także roszczeń ze strony pracowników. Jednak w praktyce w sporach pracowniczych pozwanym co do zasady najczęściej jest pracodawca – czyli spółka jako podmiot prawa. Oznacza to, że zakres ochrony D&O, skoncentrowany na członkach organów, nie obejmuje wprost odpowiedzialności samej spółki w tego rodzaju sprawach.

Skarbówka potwierdza: darowizna od rodzeństwa jest zwolniona z podatku, nawet przy wspólności majątkowej!
21 kwi 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że darowizny pieniężne od rodzeństwa są zwolnione z podatku, nawet jeśli darczyńcy mają wspólność majątkową. Kluczowe jest jedynie terminowe zgłoszenie darowizny i udokumentowanie przelewu. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy otrzymują wsparcie finansowe od bliskich.
2 maja nowy dzień ustawowo wolny, 4 maja – wolne za święto w niedzielę. Są takie projekty, ale czy staną się obowiązującym prawem
22 kwi 2026

Pierwszy długi weekend majowy w tym roku jest rozczarowujący – niczym nie wyróżnia się od innych takich trzydniowych weekendów. Bywały jednak takie gdy układ kalendarza pozwalał wypoczywać w taką majówkę ciągiem przez pięć dni albo i tydzień. Co musi się stać, by tak długi weekend był na stałe.
KSeF zmienia zasady gry. Koniec wymówki, że nie mamy faktury?
21 kwi 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) miało raz na zawsze rozwiązać problem sporów o doręczenie faktur. W praktyce branża transportowa wchodzi jednak w nowy etap – zamiast starych wymówek pojawiają się nowe pola konfliktu, a kluczowe staje się precyzyjne definiowanie momentu rozpoczęcia biegu terminu płatności.

REKLAMA

Nowelizacja ustawy o VAT: zmiany w rozliczeniach eksportu i importu
17 kwi 2026

W dniu 17 kwietnia 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany będą dotyczyć zasad rozliczania eksportu i importu na gruncie podatku VAT.
Minimalne wynagrodzenie - jak w 2026 r. wpływa na odprawy, ekwiwalenty, dodatki i strukturę płac. Jakie błędy co do płacy minimalnej wyłapuje PIP?
18 kwi 2026

Minimalne wynagrodzenie to dziś nie tylko najniższa pensja w tabeli płac. To kwota, która wyznacza granice odpowiedzialności pracodawców, determinuje wysokość odpraw, podnosi ekwiwalenty za urlop i zmienia proporcje między doświadczonymi pracownikami a nowo zatrudnionymi. Od 1 stycznia 2026 r. ta liczba wynosi 4 806 zł brutto. W praktyce oznacza to znacznie więcej niż 140 zł podwyżki — to impuls, który uruchamia efekt domina w całym systemie prawa pracy. Bo gdy rośnie płaca minimalna, rosną nie tylko wynagrodzenia. Zmienia się konstrukcja umów, kalkulacja kosztów zwolnień, sposób naliczania świadczeń i relacje płacowe w firmach. Minimalne wynagrodzenie przestaje być jedynie narzędziem ochrony najniżej zarabiających. Coraz wyraźniej staje się fundamentem, na którym opiera się cała architektura wynagrodzeń.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA