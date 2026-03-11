Jaki wpływ na sprzedaż wysyłkową e-commerce będą miały zmiany wprowadzone w NUKC?

Wprowadzenie Nowego Unijnego Kodeksu Celnego pociąga za sobą zmiany również w przepisach równorzędnych. Planowane regulacje są przedstawiane jako korzystne dla przedsiębiorców działających na rynku unijnym, jednak zasadnym pozostaje pytanie, czy ich praktyczne zastosowanie rzeczywiście przyniesie oczekiwane korzyści pomimo powstania nowych obowiązków.

Dotychczasowa sprzedaż wysyłkowa e-commerce rozpowszechniona była najbardziej wśród odbiorców detalicznych, którzy za bardzo małe pieniądze nabywali odzież, obuwie, gadżety do telefonów czy nawet drobne ozdoby do wystroju wnętrz. Wszystko to odbywało się z pominięciem opłat celnych ponieważ były to z reguły przesyłki o niskiej wartości mieszczącej się w granicach do 150 euro, które zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009, były zwolnione z należności celnych przywozowych. Przesyłki te zazwyczaj przychodziły do domu odbiorcy – skrzynek pocztowych, zatem nie płacono od nich również podatku VAT, który jest obowiązkowy do zapłaty bez względu na wartość towaru.

Powyższa praktyka wpłynęła na pogorszenie funkcjonowania firm unijnych, które działają zgodnie z przyjętymi normami unijnymi oraz doprowadziła do wprowadzenia na teren UE towarów o niskiej jakości. A co najważniejsze do uszczuplenia budżetu państwa o daniny publicznoprawne i podatki takie jak VAT czy akcyza.

Zatrzymanie złych praktyk – 3 euro do każdej przesyłki

W celu zatrzymania tak rozwijającej się praktyki, kraje Unii Europejskiej przygotowały zmiany, które miały wejść w życie dopiero w 2028 roku. Jednakże Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję wcześniej i dnia 18 lutego 2026r. zostało opublikowane Rozporządzenie nr 2026/382 z dnia 11 lutego 2026r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 w odniesieniu do zniesienia zwolnienia z należności celnych ze względu na niewielką wartość przesyłki. Rozporządzenie to znosi zwolnienie z należności celnych przesyłki o niskiej wartości do 150 RUR i w to miejsce wprowadza kwotę 3 EUR za każdą pozycję w przesyłce, której wartość nie przekroczą łącznie 150 EUR.

Wysokość pobieranej kwoty będzie uzależniona od rodzaju towaru i kodu CN. Oznacza to, że będzie ona doliczana do każdej pozycji taryfowej zgłoszenia celnego. Czyli przesyłka zawierająca kilka produktów o różnych kodach CN takich jak np: koszula, bransoletka i etui do telefonu, będzie obciążona dodatkową kwotą w tym przypadku, 9 EUR (3 x 3 EUR).

Wprowadzenie tymczasowych regulacji może spowodować zmniejszenie zainteresowania zakupami na platformach sprzedażowych typu Aliexpress czy TEMU, gdyż przestaną być one atrakcyjne cenowo, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu zainteresowania towarami przedsiębiorców unijnych.

To tymczasowe rozwiązanie zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu nr 2026/382, wchodzi w życie dnia 1 lipca 2026 roku i będzie obowiązywać do 1 lipca 2028 roku i ma obowiązywać do czasu wdrożenia nowego unijnego kodeksu celnego.

Planowane stałe zmiany w e-commerce

Największą planowaną zmianą była likwidacja zwolnienia z cła na towary o wartości do 150 euro., która została wprowadzona wcześniej, niż pierwotnie przewidywano. W związku z tą zmianą każda przesyłka, nawet o bardzo niskiej wartości, będzie podlegała należnościom celnym. W tym celu zostaną również ustalone tzw. Koszyki taryfowe, które będą miały odpowiednią stawkę celną. Obecnie ma być to 5 koszyków: A – 0%; B – 5%, C – 8%, D – 12%, E – 17%. W zależności do którego koszyka zostanie zaklasyfikowany towar, takie cło będzie naliczone od każdej przesyłki. Do koszyka towary będą klasyfikowane według działów przypisanych do danego koszyka.

W koszyku „A” znajdą się m. in. takie towary jak: książki, gazety, dzieła sztuki, tapety papierowe ścienne.

W koszyku „B” m. in. takie towary jak: mydło, pasty do obuwia, parasole ogrodowe, perły naturalne, diamenty, fotele dentystyczne.

W koszyku „C” m. in.: olejki eteryczne, papier fotograficzny, jedwab, dywany, wełna, dzianiny.

W koszyku „D” m. in.: kakao i przetwory z kakao, palta, kurtki, garnitury, części samochodowe takie jak – zderzaki, hamulce czy skrzynie biegów (przekładniowe) oraz ich części.

W ostatnim koszyku „E” z 17% stawką celną znajdą się różnorodne artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz kawa, herbata a także alkohole, cygara i papierosy.

Obowiązki przedsiębiorców

Wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Rady (UE) 2026/382 wiąże się również z określonymi konsekwencjami dla przedsiębiorców uczestniczących w obrocie towarowym z państwami trzecimi. W szczególności podmioty dokonujące importu towarów o niewielkiej wartości zobowiązane są do uwzględnienia nowych zasad naliczania należności celnych, wynikających ze zniesienia dotychczasowego zwolnienia z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. W praktyce oznacza to konieczność prawidłowej klasyfikacji towarów w ramach taryfy celnej oraz uwzględnienia zryczałtowanej opłaty celnej przy dokonywaniu zgłoszeń celnych. Regulacja ta ma istotne znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w modelu handlu elektronicznego oraz dla podmiotów uczestniczących w łańcuchu logistycznym obsługującym import niewielkich przesyłek do Unii Europejskiej.

Czy planowane zmiany w unijnych przepisach celnych w handlu e-commerce, zwiększą podaż na te same lub podobne produkty oferowane przez firmy unijne, które dotychczas były nabywane na zagranicznych platformach internetowych?

O Autorze: Katarzyna Ryszkiewicz ekspert w międzynarodowym obrocie towarowym, agent celny

Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie przepisów prawa celnego, importu i eksportu towarów, a także prowadzeniem i obsługą postępowań celnych na wszystkich etapach. Specjalizuje się w sprawach trudnych, złożonych i nietypowych, wymagających pogłębionej analizy oraz strategicznego podejścia. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w Urzędzie Celnym, w szczególności w komórkach zajmujących się postępowaniami celnymi i kontrolnymi.