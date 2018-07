RODO, działalność w chmurze czyli „Dekalog chmuroluba”

Źródło wiedzy

Wychodząc z powyższego założenia, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opracował zbiór zasad nazwanych potocznie „Dekalogiem Chmuroluba”, określający najważniejsze zasady współpracy pomiędzy operatorami chmur obliczeniowych a ich klientami. Choć tworzony głównie z myślą o publicznych użytkownikach chmur (urzędy, placówki służby zdrowia itp.), „Dekalog” jest na tyle uniwersalny, że z jego zaleceń mogą, a wręcz powinni, korzystać także użytkownicy prywatni.

Punkt wyjścia

Pracami GIODO kierowało pięć zasadniczych przesłanek, uwzględnionych następnie w „Dekalogu”, na podstawie których opracowane zostały chmurowe „przykazania”, nakreślające kształt relacji na linii administrator – użytkownik chmur obliczeniowych. Rzeczone przesłanki to:

Obowiązek informacyjny o fizycznych lokalizacjach serwerów Pełen dostęp do dokumentacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa oraz stosowanych zabezpieczeń Pełen dostęp do informacji o ewentualnych podwykonawcach i współpracujących podmiotach Stosowanie jednolitych klauzul umownych i kontrola łańcucha podwykonawców Obowiązek informowania i raportowania o wszystkich incydentach bezpieczeństwa danych.

Efekt pracy wygląda następująco:

„Przykazania”

I. Należy wiedzieć, gdzie znajdują się serwery

Usługobiorca rozwiązań chmurowych ma prawo, a wręcz obowiązek żądać od administratora informacji co do fizycznej lokalizacji serwerów, na których będą gromadzone i przetwarzane jego dane. W przypadku zmiany umiejscowienie serwerów, klient powinien być o tym poinformowany odpowiednio wcześniej, aby ocenić, czy może mieć to jakiś wpływ na bezpieczeństwo przechowywanych informacji.

II. Pamiętaj i dokumentach

Administrator, na żądanie klienta, powinien udostępnić mu dokumenty opisujące stosowane przez niego zasady bezpieczeństwa oraz technologii wykorzystywanej w trakcie świadczenia usług cloud computingu; przy czym kwestie te objęte są tajemnicą – dostęp do niej mają tylko usługodawca i usługobiorca.

III. Nie ma tajnych współpracowników

W przypadku kiedy administrator chmury korzysta z usług podwykonawców, ma obowiązek poinformować o nich klienta, który sam oceni, jaki maja oni wpływ na jakość świadczonych usług.

IV. „Nasz klient nasz pan”

Jeżeli administrator korzysta z usług podwykonawców, to po pierwsze: każdy podwykonawca powinien mieć wobec klienta takie same zobowiązania jak sam administrator, a po drugie: administrator ma zarządzać nimi w sposób wskazany przez właściciela danych umieszczanych w chmurze.

V. Właściciel danych jest tylko jeden

Podmiot korzystający z usług firmy dostarczającej rozwiązania z zakresu chmur obliczeniowych jest jedynym właścicielem przekazywanych do chmur danych, i tylko on decyduje o celach i sposobach przetwarzania rzeczonych danych. Operator chmury nie może samodzielnie podejmować takich decyzji.

VI. Sytuacje wyjątkowe mogą się zdarzyć

W pewnych okolicznościach, takie instytucje państwowe jak Policja, inne organa ścigania, służby specjalne itp. mogą zażądać dostępu do zgromadzonych w chmurach danych. W związku z tym, administrator chmury musi poinformować swoich klientów co do zobowiązań, jakie ma w stosunku do konkretnych instytucji państwowych. Muszą to też uczynić wszyscy ewentualni podwykonawcy.

VII. Ważna jest współpraca

Zasady dotyczące gromadzenia, usuwania czy też przetwarzania danych w chmurach powinny być ustalane wspólnie przez usługodawcę i usługobiorcę.

VIII. Wypadków nie wolno zatajać

Jeżeli doszłoby do incydentu, w rezultacie którego bezpieczeństwo gromadzonych w chmurach danych zostało zagrożone, administrator chmury musi sporządzić odpowiedni raport oraz poinformować klienta – właściciela danych (szczególnie gdy w niebezpieczeństwie znalazły się dane osobowe). Gdyby natomiast klient na skutek takiego zajścia poniósł negatywne konsekwencje, administrator powinien udzielić mu pomocy przy ich usuwaniu.

IX. Dopuszczalna jest ograniczona odpowiedzialność

Odpowiedzialność administratora chmur w zakresie świadczonych przez niego usług może być ograniczona, a nawet wyłączona, ale zasady i okoliczności takiego scenariusza powinny być ustalone wspólnie przez operatora chmur i jego klienta.

X. Unikaj monopoli

Decydując się na zamieszczenie danych w chmurze, należy unikać sytuacji w której dojdzie do uzależnienia od jednego operatora chmur. Świadomość istnienia konkurencji pozytywnie wpływa na jakość świadczonych przez firmę usług.

Dobrych rad nigdy dość

Powyższe zalecenia opracowane w formie specyficznego dekalogu mają za zadanie maksymalne usprawnienie i ułatwienie korzystania z rozwiązań oferowanych przez cloud computing. Jednakże warunkiem koniecznym dla faktycznego zwiększenia komfortu pracy z chmurami jest dokładne zapoznanie się a następnie konsekwentne przestrzeganie wytycznych opracowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.