Monitoring przewozu towarów (system SENT) – zmiany od 1 października 2018 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów - obowiązujące od 1 października 2018 roku.

System monitorowania przewozu został uruchomiony na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Tym samym podmioty gospodarcze zostały zobligowane do zgłaszania do rejestru zgłoszeń SENT przewozów towarów tzw. „wrażliwych”, dokonywanych po drogach publicznych i sieci kolejowej.

Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, zwaną dalej „ustawą zmieniającą”, do systemu monitorowania przewozu zostały wprowadzone zmiany polegające na obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących te towary.

Wejście w życie nowych przepisów – 1 października 2018 r.

Źródło: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708, z późn. zm).

Wprowadzone zmiany do systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów:

Obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne

Przewoźnik jest obowiązany wyposażyć środek transportu w urządzenie, którym tym może być:

lokalizator, czyli urządzenie (np. tablet, smartphone), na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru lub

system używany przez przewoźnika gromadzący i przekazujący dane geolokalizacyjne środka transportu, tzw. zewnętrzny system lokalizacji (ZSL).

Aplikacja do monitorowania trasy przewozu towaru (lokalizator) o nazwie SENT GEO będzie bezpłatnie dostępna dla urządzeń z systemem:

Google Android – w sklepie Google Play;

Apple IOS – w sklepie App Store.

Jedną z funkcji lokalizatora jest informowanie o nieprawidłowym działaniu lokalizatora i czasie niesprawności.

Specyfikacja techniczna dla modułu SENT-GEO (zewnętrzny system lokalizacji) jest udostępniona na Platformie PUESC w AKTUALNOŚCIACH, pod adresem: https://puesc.gov.pl/e-przewoz.

Zakres przesyłanych danych

Przekazywane dane geolokalizacyjne to: współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu, jego prędkość, data i godzina pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Obowiązki przewoźnika

Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, jest obowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem. Niedopełnienie tego obowiązku będzie sankcjonowane karą pieniężną w wysokości 10 000 zł. Dodatkowo, przewoźnik w zgłoszeniu przewozu towaru winien wpisać numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Obowiązki kierującego

W przypadku gdy środek transportu jest wyposażony w lokalizator, obowiązkiem kierującego jest uruchomienie lokalizatora (przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce albo z chwilą wjazdu do Polski) oraz wyłączenie lokalizatora (nie wcześniej niż po dostarczeniu towaru do miejsca przeznaczenia albo wyjazdu z Polski).

W przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji trwającej dłużej niż jedną godzinę, kierujący pojazdem samochodowym jest obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej.

Za niedopełnienie obowiązków grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł.

Niesprawność lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji

W przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji trwającej dłużej niż jedną godzinę, kierujący pojazdem samochodowym jest obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej. Niedopełnienie tego obowiązku przez kierującego będzie sankcjonowane karą grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł.

Dalszy przewóz towaru może być kontynuowany w zależności od decyzji przewoźnika, który ma do wyboru jedno z alternatywnych poniższych rozwiązań:

po przywróceniu sprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji albo

po przeładunku towaru na środek transportu wyposażony w sprawny lokalizator albo którego dane geolokalizacyjne są przekazywane do rejestru z zewnętrznego systemu lokalizacji, albo

po wyposażeniu środka transportu w sprawny (nowy) lokalizator, albo

po przekazaniu przez przewoźnika informacji naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, na terenie którego stwierdzono trwającą dłużej niż jedną godzinę niesprawność lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji, i:

nałożeniu zamknięć urzędowych lub

zarządzeniu konwoju, o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.).

Lokalizator będzie informował kierującego przez komunikaty na ekranie o jego nieprawidłowym działaniu i czasie niesprawności. Stwierdzenie innych niesprawności, np. rozładowania się smartfona, jest obowiązkiem kierującego.

Przepisy przejściowe

D o przewozów towarów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów nowelizowanej ustawy stosowane będą przepisy obowiązujące w dniu rozpoczęcia tego przewozu.