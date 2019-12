Jakie są prawa i obowiązki pośrednika transakcyjnego

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, pośrednik lub osoba fizyczna będąca udziałowcem/partnerem/wspólnikiem/członkiem lub zasiadająca w organach zarządzających lub nadzorczych Pośrednika zobowiązana jest do niezawierania, pod sankcją dyscyplinarną, umów cywilnoprawnych z Zawodnikami lub ich przedstawicielami ustawowymi innych niż Umowy pośrednictwa, których przedmiotem będzie reprezentowanie interesów takich Zawodników lub ich przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i zawierania Umów transferowych lub Kontraktów. Zgodnie z ust. 2 i 3, zawodnik i klub będące podmiotami transakcji są zobowiązani do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób zawarcia przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa z zawodnikiem lub jego przedstawicielami ustawowymi, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i zawierania umowy transferowej lub kontraktu.

Ponadto, zgodnie z ust. 4 i 5, zawodnik i klub zobowiązani są do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób powoływania się przez Pośrednika lub przez inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną reprezentującą Klub lub zawodnika na umowę cywilnoprawną inną niż Umowa pośrednictwa, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego Klubu w odniesieniu do negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu.

Wynagrodzenie pośrednika

Zgodnie z art. 7 Uchwały, pośrednik może być wynagradzany wyłącznie przez klub lub zawodnika, z którym zawarł Umowę pośrednictwa, a wysokość wynagrodzenia należnego pośrednikowi działającemu w imieniu zawodnika ustalona zostaje w umowie pośrednictwa, którą strony zobowiązane są zawrzeć przed zawarciem Kontraktu i powinna zostać określona na podstawie zasadniczego wynagrodzenia zawodnika w czasie całego okresu objętego kontraktem. Klub korzystający z usług Pośrednika wypłaci mu wynagrodzenie uzgodnione w Umowie pośrednictwa. Dozwolone jest dokonywanie płatności ratalnych.

Uchwała rekomenduje także aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną transakcję należna pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu zawodnika nie przekraczała 3% zasadniczego wynagrodzenia zawodnika za cały okres obowiązywania danego Kontraktu. Nie jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, a jedynie rekomendacja. Podobne rekomendacje dotyczą całkowitych kwot wynagrodzenia za jedną transakcję należna Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Kontraktu z Zawodnikiem oraz za jedną transakcję należna Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Umowy transferowej. Tu również rekomendowane jest nie więcej niż 3% wartości całej transakcji.

Kluby zobowiązane są ponadto zapewnić, iż każda płatność uiszczana przez jeden z nich na rzecz drugiego w związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika jako: suma transferowa, ekwiwalent czy wkład solidarnościowy nie były płacone w całości lub w części za pośrednictwem lub do pośrednika oraz że te płatności nie będą uiszczane przez pośrednika.

Zakaz ten obejmuje również zakaz udziału pośrednika w jakiejkolwiek płatności w związku z przyszłą zmianą przynależności klubowej zawodnika albo zawarciem w przyszłości kolejnego kontraktu przez zawodnika. Powyższy zakaz nie dotyczy jednak sytuacji, gdy w umowie pośrednictwa zawartej przez pośrednika z klubem odstępującym zawodnika warunki płatności prowizji z tytułu przyszłego transferu tego zawodnika zostały sformułowane kwotowo w stosunku do sumy transferowej. Zabroniona jest również cesja roszczeń związanych ze zmianą przynależności klubowej z udziałem pośredników.

Zgodnie z art. 7 ust. 9 Uchwały, z zastrzeżeniem treści postanowień Uchwały jakiekolwiek wynagrodzenie za usługi pośrednika może zostać wypłacone wyłącznie przez podmiot, tj. klub lub zawodnika, który zawarł z pośrednikiem Umowę pośrednictwa, bezpośrednio pośrednikowi.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której zawodnik może upoważnić klub do realizacji, w imieniu zawodnika, wymagalnej na podstawie umowy pośrednictwa płatności wobec pośrednika, która zostanie pokryta z wynagrodzenia wynikającego z kontraktu. Upoważnienie takie, pod rygorem nieważności, musi zostać umieszczone, wraz ze wskazaniem wysokości tejże płatności, w kontrakcie. Bez takiej klauzuli, płatność zawodnika na rzecz pośrednika nie może zostać dokonana przez klub.

Ochrona niepełnoletnich

Zgodnie z art. 7 ust. 12, zabrania się uiszczania przez zawodnika niepełnoletniego lub klub jakichkolwiek opłat na rzecz pośrednika w związku z zawarciem kontraktu lub umowy transferowej zawodnika niepełnoletniego lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz pośrednika w związku z zawarciem takiego kontraktu lub umowy transferowej w przyszłości. Naruszenie tego postanowienia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Rejestracja umowy i transakcji

Każda umowa pośrednictwa i transakcja zrealizowana przez pośrednika musi być zarejestrowana w systemie komputerowym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z art. 9 Uchwały, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego PZPN opublikuje na swojej stronie internetowej imiona i nazwiska wszystkich Pośredników, którzy zostali zarejestrowani w związku z czynnościami objętymi treścią m.in. Uchwały, umowy pośrednictwa oraz wszystkie transakcje, w których brali oni udział w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Równocześnie PZPN opublikuje łączną wysokość wynagrodzeń lub innych należności, jakie zawodnicy i kluby wypłacili danemu pośrednikowi, w postaci kwoty łącznej za wszystkich zawodników danego pośrednika oraz w postaci kwoty łącznej wypłaconej przez dany klub.

Zawarcie umowy z osobą nieposiadającą uprawnień pośrednika

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Uchwały, klub lub zawodnik, który zawiera umowę pośrednictwa z osobą nieposiadającą uprawnień Pośrednika podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Klub, Zawodnik lub Pośrednik, który narusza lub stosuje postanowienia Uchwały nr III/42 w sposób niezgodny z jej treścią oraz innymi postanowieniami regulacji PZPN podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, a osoba, która podejmie działania lub zawiera umowę pośrednictwa nie posiadając uprawnień pośrednika nie może być wpisana na listę pośredników na dwa kolejne sezony, a w przypadku podjęcia dalszego działania lub kolejnego zawarcia umowy pośrednictwa bez uprawnień Pośrednika osoba taka nie może być wpisana na listę Pośredników na okres pięciu kolejnych sezonów lub na stałe.

Postępowanie dyscyplinarne prowadzone jest na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz innych właściwych przepisów, na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznika Dyscyplinarnego lub Zespołu działającego w ramach Komisji ds. Prawnych Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Maciej Żyłka

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”