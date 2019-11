Udział pracowników w rozgrywkach e-sportowych - opodatkowanie VAT

Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 września 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-3.4012.447.2019.2.AT.

Jak wynika z wniosku o interpretację Spółka (Wnioskodawca) świadczy usługi, polegające na sprzedaży innym firmom dostępu do platformy e-sportowej, która umożliwia granie pracownikom tych firm. Czynności te realizowane są przez specjalnie stworzoną platformę przez sieć Internet. System jest zautomatyzowany oraz administrowany przez zespół IT (wsparcie techniczne), gdyby coś się działo podczas rozgrywek. Wykonanie usług bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Głównym świadczeniem jest udział w lidze. Dodatkowo, gracze mogą mieć dostęp do rozgrywek rozrywkowych, gdzie mogli sobie rywalizować między sobą o punkty np. 1 na 1 i sprawdzać swoje umiejętności z innymi graczami z ligi.

Wnioskodawca wskazał, że nie jest możliwe korzystanie z usługi w taki sposób, że prowadzone są samodzielne (indywidualne) gry tylko na rzecz jednego klienta, bez udziału w rozgrywkach. Platforma może zawierać jedynie banery z logo partnerów ligi, którzy przekazali sprzęt jako nagrody dla zwycięzców. Użytkownicy mogą posiadać siedzibę działalności na terytorium kraju. Jest jednak możliwość brania udziału w rozgrywkach przez zagraniczne podmioty. Najczęściej są to podmioty gospodarcze będące podatnikami podatku od towarów i usług, mogą jednak się zdarzyć jednostki niebędące podatnikami VAT. Wszystkie zgłoszenia są przekazywane przez formularz rejestracyjny. Po opłacie wpisowego, drużyna może się dodać do zautomatyzowanego systemu rozgrywek.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczyły możliwość zastosowania w odniesieniu do świadczonych usług stawki podatku VAT w wysokości 8%, jako czynności kwalifikujących się do usług sportowych – wstęp na imprezy sportowe (poz. 185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT w zw. mz art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w związku z tym, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi, są realizowane za pomocą Internetu, ich świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki oraz że ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe - należy stwierdzić, że są to usługi świadczone drogą elektroniczną, które zostały wymienione w pkt 4 tiret 5 załącznika I rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Nie sposób tym samym zaakceptować poglądy Wnioskodawcy, że opisane usługi stanowią wstęp na imprezy sportowe lub jako „Pozostałe usługi związane z rekreacją”. Rozporządzenie Rady w tej sytuacji precyzuje bowiem – w art. 32 ust. 1-3 – co należy rozumieć przez wstęp na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne. Wskazane przez Wnioskodawcę usługi nie wpisują się w dyspozycję art. 32 rozporządzenia wykonawczego Rady. Ich formuła bazuje na elektronicznym świadczeniu usług, czego w żaden sposób nie sposób powiązać z świadczeniem, którego cechą podstawową jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej.

W konsekwencji, jak wyjaśnił organ skarbowy, skoro zgodnie z ww. przepisami rozporządzenia czynności te zostały sklasyfikowane jako odrębna kategoria usług, tj. usługi świadczonych drogą elektroniczną, to określając skutki podatkowe (miejsce świadczenia, obciążenie podatkowe itd.) jakie wywołuje świadczenie tych usług, należy stosować przepisy ogólne oraz szczególne które regulują kwestie świadczenia tych usług, co przedstawia się w następujący sposób.

W sytuacji gdy, jak wynika z wniosku, usługi te są kierowane m.in. do jednostki niebędącej podatnikami VAT, to w tym zakresie usługi te będą podlegały opodatkowaniu w państwie w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu - zgodnie z art. 28k ust. 1 ustawy o VAT - pod warunkiem że nie zostaną łącznie spełnione warunki określone w art. 28k ust. 2 ustawy.

Z kolei w sytuacji, gdy nabywcami usług są podmioty występujące jako podatnicy VAT (tu: podmioty gospodarcze będące takimi podatnikami), wówczas o miejscu opodatkowania decyduje zasadniczo miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, względnie miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajdujące się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej (art. 28b ust. 1 i 2 ustawy).

Jednocześnie – jako że świadczeniobiorcami są m.in. firmy nabywające usługi na potrzeby swoich pracowników – dla celów ustalenia miejsca świadczenia należy mieć na uwadze również treść art. 28b ust. 4 ustawy.

W przypadku gdy miejsce świadczenia wskazanych usług jest poza terytorium kraju, usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe rzutuje na opodatkowanie realizowanych przez Wnioskodawcę usług. Czynności te bowiem – w przypadku gdy miejscem ich świadczenia, ustalonym zgodnie z powyższymi zasadami, będzie terytorium kraju – jako niebędące usługą wstępu na imprezy sportowe („Pozostałe usługi związane z rekreacją”), podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem stawki podstawowej podatku w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa pkt 1 ustawy. Przepisy obowiązujące w zakresie VAT nie przewidują bowiem zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla usług elektronicznych.

Jednocześnie wskazuje się, że powołany we własnym stanowisku przez Wnioskodawcę przepis art. 146a pkt 2 ustawy obowiązywał w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Reasumując, zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, opisane usługi nie stanowią usług wstępu na imprezy sportowe lub rekreacyjne. Tym samym w odniesieniu do usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną nie znajdzie zastosowania preferencyjna stawka podatku, na którą powołuje się Wnioskodawca (tu: na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 185 i 186 załącznika nr 3 do ustawy w zw. z art. 146a pkt 2). Zatem przedmiotowe czynności, polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną umożliwiające aktywny udział w rozgrywkach e-sportowych, będą podlegały opodatkowaniu według stawki podstawowej 23%.

W sytuacji gdy miejsce świadczenia ww. usług jest poza terytorium kraju usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z powyższych względów stanowisko Wnioskodawcy organ skarbowy uznał stanowisko za nieprawidłowe.