Stawka VAT na czasopisma specjalistyczne – z 5 proc na 8 proc. od 1 listopada 2019 r.

Nowe przepisy, wprowadzane ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1751) wejdą w życie 1 listopada 2019 r., jednak, co do zasady, będą stosowane dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Oznacza to, że w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. stosowana będzie większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących używania obniżonych stawek VAT. Wyjątek dotyczy przepisów określających nowy zakres stosowania obniżonych stawek dla książek, gazet, dzienników i czasopism, w tym czasopism specjalistycznych.

Czasopisma specjalistyczne – stan do 31 października 2019 r.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują stosowanie stawki 5 proc. do czasopism specjalistycznych (art. 41 ust. 2a w związku z poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy o VAT).

Pojęcie czasopism specjalistycznych definiuje natomiast art. 2 pkt 27f ustawy o VAT, zgodnie z którym przez czasopisma specjalistyczne rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

a) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,

b) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,

c) wydawnictw, w których co najmniej 33 proc. powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,

d) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,

e) publikacji, w których więcej niż 20 proc. powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,

f) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,

g) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Czasopisma specjalistyczne – stan od 1 listopada 2019 r.

Z dniem 1 listopada 2019 r. ustawodawca uchyla powyżej cytowany art. 2 pkt 27f ustawy o VAT, zawierający definicję czasopism specjalistycznych. Jednocześnie, od tego dnia nie będzie już można stosować do tych czasopism 5-proc. stawki VAT. W efekcie, na czasopisma specjalistyczne stawka VAT wzrośnie z 5 proc. na 8 proc.

Natomiast, w wyniku wejścia w życie nowych regulacji, począwszy od 1 listopada 2019 r., stawka 5 proc. będzie mieć zastosowanie do nowej kategorii czasopism, tj. czasopism regionalnych lub lokalnych (od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. wynikać to będzie z art. 8 ust. 1 ustawy zmieniającej; od 1 kwietnia 2020 r. - z art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 19 nowego załącznika nr 10 do ustawy o VAT).

Przy czym, podkreślić należy, że będzie to dotyczyć wyłącznie drukowanych czasopism regionalnych lub lokalnych. Natomiast czasopisma regionalne lub lokalne dostarczane w formie elektronicznej opodatkowane będą według stawki 8 proc. (od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. wynikać to będzie z art. 8 ust. 2 ustawy zmieniającej; od 1 kwietnia 2020 r. - z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 72 nowego załącznika nr 3 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Przez czasopisma regionalne lub lokalne, zgodnie z nową definicją zawartą dodanym w art. 2. pkt 27g, należy rozumieć wydawnictwa periodyczne o tematyce regionalnej lub lokalnej, także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie w wersji drukowanej nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

a) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,

b) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,

c) wydawnictw, które zawierają głównie kompletne powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,

d) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,

e) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady oraz informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,

f) czasopism w wersji drukowanej, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Podstawa prawna:

- ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1751).