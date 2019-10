Nowa matryca stawek VAT 2019/2020 – konsekwencje dla przedsiębiorców [PODCAST]

Regulacje wprowadzające nową matrycę stawek VAT wejdą w życie już od 1 listopada 2019 r., ale – co do zasady – będą stosowane dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Oznacza to, że w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. nadal stosowana będzie większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących stawek VAT, z wyjątkiem przepisów określających nowy zakres stosowania stawek dla książek, gazet, dzienników i czasopism.

Co ulegnie zmianie i od kiedy? Nowelizacja, o której tutaj mówimy, czyli ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 13 września br. (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1751) przewiduje przede wszystkim określenie na nowo zakresu stosowania obniżonych stawek VAT. Najważniejsze z tych zmian, na które muszą przygotować się przedsiębiorcy, obejmują cztery elementy.

Po pierwsze, nadane zostało całkowicie nowe brzmienie załącznikom numer 3 i numer 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane według stawki 5% i 8%.

Po drugie, określony został nowy zakres stosowania obniżonych stawek VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism.

Po trzecie, określona została jednolita stawka VAT dla czynności dokonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.

Po czwarte wreszcie, przeniesiona została do ustawy o VAT podstawa prawna stosowania stawki VAT do robót konserwacyjnych.

Co istotne, zmianom tym towarzyszyć będzie rezygnacja z obecnie stosowanych w ustawie o VAT symboli klasyfikacji PKWiU z 2008 r. Symbole te zostaną zastąpione w przypadku towarów odpowiednimi symbolami Nomenklatury scalonej, natomiast w przypadku usług - symbolami PKWiU z 2015 r.

Nomenklatura scalona stanowi klasyfikację wprowadzoną na poziomie Unii Europejskiej, stosowaną powszechnie w handlu międzynarodowym (w szczególności w przypadku ceł). Natomiast PKWiU opracowana została na poziomie krajowym, głównie dla celów statystycznych.

Brak możliwości zastosowania Nomenklatury scalonej w odniesieniu do usług spowodował, że nadal kontynuowana będzie ich identyfikacja na potrzeby VAT przy wykorzystaniu klasyfikacji PKWiU.

Jeżeli chodzi o nową treść załączników numer 3 i numer 10 do ustawy o VAT, to w zakresie towarów treść tych załączników została znacznie uproszczona, z powodu dążenia ustawodawcy do nadania jednej stawki VAT dla całych działów Nomenklatury scalonej. Chodziło o ograniczenie liczba przypadków, w których podobne towary są opodatkowane różnymi stawkami VAT.

W efekcie zmienione zostały stawki dla niektórych towarów. W większości przypadków stawka została obniżona, jednak znalazły się również towary dla których stawka VAT uległa podwyższeniu.

Przykładowo, stawka VAT będzie niższa dla takich towarów jak owoce tropikalne, owoce cytrusowe, niektóre orzechy, pieczywo, wyroby ciastkarskie czy produkty dla niemowląt i dzieci. Natomiast podwyższeniu ulegnie stawka VAT między innymi na niektóre przyprawy nieprzetworzone, lód używany do celów spożywczych, drewno opałowe, czy też owoce morza takie jak homary, ośmiornice, kraby czy krewetki.

Warto też zwrócić uwagę, że już od 1 listopada 2019 r. wprowadzona zostanie jednolita 5% stawka VAT na wszystkie książki, w tym książki dostarczane w formie elektronicznej (tzw. e-booki), a także, jednolita 8% stawka VAT na większość czasopism, gazet i dzienników, w tym czasopisma, gazety i dzienniki dostarczane w formie elektronicznej (czyli dla e-prasy). Wyjątek stanowią czasopisma regionalne i lokalne, które będą korzystać z 5% VAT. Natomiast czasopisma tego rodzaju – dostarczane w formie elektronicznej – zostaną opodatkowane według stawki 8%.