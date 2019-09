VAT 2019/2020 - wiążąca informacja stawkowa (WIS) [PODCAST]

Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej do systemu prawnego przewiduje ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 13 września br. Nowej instytucji poświęcony został cały osobny rozdział w ustawie o VAT, tj. Rozdział 1a w dziale VIII ustawy.

Decyzje wydane na podstawie WIS będą służyły przede wszystkim do ustalenia stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Będzie to narzędzie znacznie pewniejsze niż obecnie wydawane interpretacje indywidualne. Organ podatkowy, czyli Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wydając WIS obowiązany będzie do odpowiedniego sklasyfikowania towaru lub usługi. Obecnie, przy wydawaniu interpretacji organ nie dokonuje takiej klasyfikacji.

Co więcej, zgodnie nowymi regulacjami, od czasu obowiązywania WIS, czyli od 1 listopada 2019 r., w zakresie objętym WIS nie będą już wydawane interpretacje indywidualne. Oznacza to, że podatnik który będzie chciał uzyskać informację na temat właściwej stawki dla sprzedawanego przez siebie towaru lub usługi, będzie musiał wystąpić o wydanie WIS.

Wiążąca informacja stawkowa będzie wiązać organy podatkowe wobec podatników, dla których została wydana. Oznacza to, że organy podatkowe nie będą miały możliwości kwestionowania treści WIS, w szczególności wysokości stawki VAT stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS.

Podatnik korzysta tutaj z ochrony analogicznej do przysługującej podatnikom, którzy korzystają z interpretacji indywidualnej. Ochrona ta przysługiwać będzie w stosunku do czynności dokonanych po dniu publikacji WIS.

O wydanie WIS mogą wnioskować przede wszystkim podatnicy posiadający NIP, czyli czynni podatnicy VAT, jak również podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego oraz wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku VAT.

Wniosek o wydanie WIS musi zawierać dane oraz oświadczenie określone w ustawie o VAT.

Wniosek, którego wzór zostanie określony w drodze rozporządzenia, podatnik złoży w formie papierowej lud elektronicznie przez e-PUAP.

Za wniosek o wydanie WIS podatnik zapłaci 40 zł. A zatem opłata za jego wydanie będzie taka sama jak podstawowa opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.