Niższe stawki VAT na e-booki i e-prasę od 1 listopada 2019 r.

W dniu 9 sierpnia br. Sejm przyjął ostatecznie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

Nowelizacja wprowadza szereg bardzo istotnych zmian w prawie podatkowym. Dotyczą one m.in. zmian w stawkach VAT, zmian w systemie ryczałtowym dla rolników. Pojawi się także nowa instytucja, tj. wiążąca informacja stawkowa (WIS). Nastąpi „przełożenie” obecnego PKWiU na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług). Przyjęte zmiany zakładają również wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w tzw. branżach wrażliwych.

Nowa matryca stawek VAT i WIS

Rewolucyjnym elementem nowelizacji jest niewątpliwie wprowadzenie zmian w systemie stawek VAT, czyli opracowanie tzw. nowej matrycy stawek VAT. Przewiduje ona rozwiązania polegające na wprowadzeniu nowego systemu stawek VAT wykorzystującego do identyfikowania dla potrzeb VAT Nomenklaturę scaloną (CN) w odniesieniu do towarów oraz aktualnej PKWiU 2015 w odniesieniu do usług. Efektem czego będzie zmiana stawek VAT na niektóre towary, tzn. na część towarów stawka VAT ulegnie podwyższenie, a na inne obniżeniu.

Nowela zakłada wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS), która będzie służyła do określania m.in. prawidłowej stawki VAT dla danego towaru/usługi oraz zapewniała ochronę dla podatnika, którzy ją prawidłowo zastosuje.

Podwyższenie i obniżenie stawek VAT na niektóre towary

Niestety ustawodawca zafundował podatnikom podwyżkę stawki VAT na niektóre towary.

Przykładowo niektóre przyprawy nieprzetworzone takie jak gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy, kmin, szafran, kurkuma wzrosną z 5% do 8%.

Duża podwyżka czeka takie towary jak homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki), przetwory z nich, kawior i namiastki kawioru, jak również sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są wymienione produkty – tutaj stawka VAT wzrośnie z 5% do 23%.

Stawka VAT z 8% do 23% wzrośnie w przypadku lodu, który używany jest do celów spożywczych i innych celów chłodniczych.

Jeżeli chodzi o towary, na które stawka VAT zostanie obniżona, to znajdują się wśród nich takie jak:

- owoce tropikalne i cytrusowe - obniżenie stawki VAT z 8% do 5%,

- pieczywo ­­- obniżenie z 23%, 8% do 5%,

- zupy, buliony, żywność homogenizowana - obniżenie z 8% do 5%,

- musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, tymianek) - obniżenie z 23% do 8%,

- produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe - obniżenie z 8% do 5%,

- artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) - obniżenie z 8% do 5%.

Nowe stawki VAT będą miały zastosowanie począwszy od 1 kwietnia 2020 r.

Nowe stawki VAT na e-booki, e-pracę i czasopisma specjalistyczne

Obok powyższych zmian w stawkach, nowela przewiduje również obniżenie stawek VAT dla e-booków oraz e-pracy.

W związku ze zmianą stawka VAT na e-booki zostanie obniżona z obecnych 23% do 5%. Natomiast w przypadku e-prasa stawka VAT ulegnie obniżeniu z 23% na 8%.

Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów stawką podatku VAT w wysokości 5% zostaną objęte towary i usługi zawarte w załączniku nr 10, w tym dostarczane drogą elektroniczną publikacje zawarte w poz. 19 tego załącznika, tj. towary objęte następującymi CN:

- ex 4901 - Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach – z wyłączeniem ulotek,

- ex 4902 - Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne,

- 4903 00 00 - Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania,

- 4904 00 - Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione,

- 4905 - Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane,

- ex 4911 - Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne;

z wyłączeniem:

- publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki,

- czasopism regionalnych lub lokalnych - ex 4902,

– czasopism regionalnych lub lokalnych - ex 4911.

W przypadku e-prasy należy sięgnąć do nowego zapisu załącznika nr 3, zgodnie z którym 8% stawką VAT zostaje objęte dostarczanie drogą elektroniczną publikacji poz. 17 załącznika, tj. książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany – wyłącznie towary objęte następującymi CN:

- ex 4902 - Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych,

- ex 4911 - Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych

oraz objętych poz. 19 pkt 2 i 6 załącznika nr 10, czyli:

- ex 4902 - Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne,

- ex 4911 - Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne,

z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

W gorszej sytuacji znalazły się jednak czasopisma specjalistyczne. Nowelizacja zakłada bowiem, że stawka VAT na czasopisma specjalistyczne (obecnie zdefiniowane w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT) zostanie podwyższona z obecnych 5% do 8%.

Obniżone stawki VAT dla e-booków i e-prasy wejdą w życie 1 listopada 2019 r., podobnie jak przepisy wprowadzające wyższą stawkę VAT na czasopisma specjalistyczne.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa