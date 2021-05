Pokolenie Z a przedsiębiorczość

Pokolenie Z - gen przedsiębiorczości. 82% respondentów z Pokolenia Z ma nadzieję, że w 2030 roku będzie mieć pracę, która da im spełnienie i umożliwi rozwiązanie problemów stojących przed naszą planetą. Optymizmu badanych nie mąci trwająca pandemia i prawdopodobieństwo recesji - wynika z badania EY i organizacji JA Worldwide.

Pokolenie Z - gen przedsiębiorczości

Automatyzacja jawi się części społeczeństwa jako zagrożenie, które może skutkować utratą zatrudnienia. Tymczasem Pokolenie Z postrzega ją jako szansę na zdobycie kreatywnej pracy, której roboty nie są w stanie wykonywać. W społeczeństwie pojawiają się obawy o niestabilną przyszłość, Pokolenie Z jest pełne optymizmu – chce podjąć się rozwiązania problemów stojących przed współczesnym światem, wynika z badania.

Wiara w technologię, automatyzację i… własne możliwości

Urodzeni pomiędzy 1997 a 2007 r., przedstawiciele Pokolenia Z są pierwszą generacją urodzoną w erze powszechnego dostępu do internetu, której towarzyszy wysoka penetracja telefonii komórkowej.

Cechą, która wyróżnia przedstawicieli Pokolenia Z, jest pewność siebie w zakresie korzystania z technologii - 84% badanych z Pokolenia Z twierdzi, że swobodnie korzysta z dobrodziejstw technologicznych. Towarzyszy temu pozytywne podejście do kluczowych zmian na rynku pracy takich automatyzacja, globalizacja i zmiana sposobu, w jaki pracujemy - 74% respondentów badania “optymistycznie” podchodzi do wpływu automatyzacji na ich możliwości zawodowe.

- To prawdziwa zmiana pokoleniowa w porównaniu z przedstawicielami Pokolenia X i Millenialsami. Ci pierwsi rozpoczęli życie zawodowe jeszcze przed upowszechnieniem internetu i telefonów komórkowych, Millenialsi z kolei dorastali w czasach gospodarczej prosperity. Technologie, konieczność ciągłej adaptacji, narastająca złożoność zagadnień z którymi trzeba się zmierzyć w coraz bardziej spolaryzowanym świecie – to wyzwania stojące przed Pokoleniem Z. Szkoła i korporacje powinny położyć inny niż tradycyjny nacisk na przygotowanie młodych ludzi do wejścia w profesjonalną dorosłość – mówi Marek Jarocki, Partner, Lider Zespołu People Advisory Services w EY Polska.

Przedstawiciele pokolenia Z wierzą swoje umiejętności i możliwości na rynku pracy. Wierzą, że mają odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje potrzebne na interesującym ich stanowisku, oraz mają wiedzę na temat umiejętności preferowanych przez potencjalnego pracodawcę.

A może własny biznes?

53% badanych z Pokolenia Z liczy, że będzie prowadzić własny biznes za 10 lat. Jeszcze bardziej optymistyczni są przedstawiciele Pokolenia Z, którzy już pracują – 65% z nich uważa, że zostanie przedsiębiorcą do 2030 roku. Respondenci chcą pozyskać możliwie wcześnie szereg kompetencji potrzebnych do rozwoju zawodowego.

To bardzo optymistyczne dane, ale przełożenie wyników tej części badania na całość populacji Pokolenia Z należy potraktować z dużą ostrożnością. Mogą być one zaburzone przez próbę badawczą – członków i alumnów programów organizacji JA Worldwide, promującej przedsiębiorczość.

- Przedsiębiorczy sposób myślenia można kształcić już w dzieciństwie i część zachodnich społeczeństw ma takie podejście w swoim DNA. Spodziewam się, że wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej nauka przedsiębiorczości będzie rozpoczynała się coraz wcześniej również w naszym kraju. Na razie rozwijamy szereg programów wspierających start-upy, prowadzone są pierwsze programy rozwoju przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży. Spodziewam się, że przyniosą one efekty w dłuższym terminie. Liczę również, że będą znikać bariery legislacyjne i podatkowe, co mogłoby skutkować prawdziwym rozkwitem innowacyjności i przedsiębiorczości w naszym kraju – mówi Marek Jarocki.

Innowacyjność i przedsiębiorczość badanych przedstawicieli Pokolenia Z przebija też przez odpowiedzi na pytania o cechy wymarzonej pracy. Respondenci najczęściej wymieniali „nowatorskie koncepcje”, „współpracę z ludźmi na całym świecie” i „możliwość rozwiązywania złożonych problemów”.

Edukacja kluczem do rozwoju kariery

Przedstawiciele pokolenia Z są zdania, że do rozwoju ich kariery zawodowej w największym stopniu przyczyni się edukacja. W dalszej kolejności wymieniają międzynarodowe korporacje, instytucje rządowe czy sieć osobistych relacji.

Z badania wynika, że przedstawiciele Pokolenia Z chcą się skupić w ramach edukacji na obszarach, które najlepiej ich przygotują do rozwoju kariery i odnalezienia się w roli członka międzynarodowej społeczności. Wśród najważniejszych przedmiotów wymieniają ochronę środowiska i umiejętność zarządzania rozwojem zawodowym (te dwa przedmioty wskazało 77% badanych), wysoko w rankingu znajdują się też finanse, kwestie dotyczące spraw międzynarodowych, umiejętności technologiczne oraz przedsiębiorczość.

W odpowiedzi na pytanie o zmiany, jakie powinny zajść w systemie edukacji, by szkoła bardziej efektywnie przygotowała ich do życia zawodowego, 59% badanych z Pokolenia Z wskazało praktyki zawodowe, a 57% - mentoring. To sygnał, że badana grupa wysoko ceni sobie rzeczywiste doświadczenie zawodowe, które umożliwia im lepsze radzenie sobie na zmieniającym się rynku pracy.

54% przedstawicieli Pokolenia Z uważa, że edukacja świetnie ich przygotowuje do osiągnięcia sukcesu w 2030 roku.

Badanie, przeprowadzone pod koniec 2020 roku, objęło prawie 6 tys. obecnych i byłych uczestników programów organizowanych przez JA Worldwide w 17 krajach w wieku 16-25 lat.

Cały raport można znaleźć tutaj.