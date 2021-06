Firma na Cyprze. Jakie korzyści podatkowe dla przedsiębiorców wiążą się z założeniem firmy na Cyprze? Liczymy, jak Polski Ład wyjdzie ze spółką zarejestrowaną na Cyprze.

Firma na Cyprze

Nowy Ład niesie ze sobą falę rewolucyjnych zmian. Wzrasta kwota wolna od podatku. Zmieniają się zasady naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na każdym kroku słyszy się komentarze, jak zmiany wpłyną na obraz polskiej gospodarki i budżety Polaków. Nie ma wątpliwości, że spora korekta zarobków czeka przedsiębiorców na działalności gospodarczej. Kalkulacje są jednoznaczne. Przedsiębiorcy uzyskujący przychód powyżej pewnego progu dołożą po nowym roku, ale jest alternatywa. Liczymy, jak Polski Ład wyjdzie ze spółką zarejestrowaną na Cyprze.

Wygląda na to, że klimat wokół działalności gospodarczej w Polsce zmienia się na bardziej surowy i wymagający. To, co jest drogie, będzie jeszcze droższe. Zapowiadane zmiany nie pozostawiają wobec tego żadnych wątpliwości. Co więcej, wydaje się, że to nie koniec podwyżek. Można zakładać, że w perspektywie kilku najbliższych lat koszty pracy osób prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu wzrosną jeszcze bardziej. Jednocześnie żyjemy w globalnej wiosce. Unia Europejska gwarantuje nam spory zakres swobody. Możemy zakładać firmy w państwach wspólnoty, świadczyć usługi i oferować nasze produkty tam, gdzie jest na nie popyt. To sporo legalnych możliwości, które są na wyciągnięcie ręki dla każdego polskiego przedsiębiorcy na działalności gospodarczej. Wszystko wskazuje na to, że na liczbach będzie to wyglądać tak, jak w poniższej tabeli:

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej na podatku liniowym w Polsce (Nowy Ład) oraz prowadzenia firmy na Cyprze.

Przychód brutto (miesięcznie) Cypryjska spółka LTD dochód netto (miesięcznie)* Polska DG (Nowy Ład) dochód netto (miesięcznie) RÓŻNICA na rzecz cypryjskiej LTD (miesięcznie) RÓŻNICA na rzecz cypryjskiej LTD (rocznie) 10000 8 551,71 zł 6 124,33 zł 2 427,38 zł 29 128,54 zł 15000 11 958,80 zł 10 025,58 zł 1 933,22 zł 23 198,69 zł 20000 15 074,58 zł 13 324,33 zł 1 750,25 zł 21 002,95 zł

Przychód 10 000 zł miesięcznie? Zobacz ile zyskasz dzięki spółce na Cyprze

Jak wskazują kalkulacje uwzględniające założenia zmian wprowadzanych w ramach Nowego Ładu, przedsiębiorcy uzyskujący przychód na poziomie 10 000 zł miesięcznie wyraźnie odczują wzrost obciążeń fiskalno-ubezpieczeniowych. Działalność gospodarcza z przychodem 10 000 zł w Polskim Ładzie to dla przedsiębiorcy około 6 100 zł netto miesięcznie.

Wynik, jaki jest, każdy widzi, ale co istotne niewielkim nakładem można go znacznie poprawić. Jak to zrobić? Wystarczy przenieść firmę na Cypr. To w pełni legalne. Właściciel nie musi zmieniać rezydencji podatkowej i będzie nadal rozliczać się w kraju. Korzyści wynikają z różnic pomiędzy polskim a cypryjskim systemem podatkowym.

Przy określonych założeniach już w pierwszym miesiącu po uruchomieniu cypryjskiej spółki w skali miesiąca firma może zyskać sporo ponad 30%. Tylko dzięki fakturze wystawionej przez cypryjską spółkę wartość przychodu netto przedsiębiorcy wzrasta do poziomu około 8 500 zł netto. To blisko 2 400 zł netto miesięcznie więcej na rozwój i inwestycje. W skali roku korzyść, w porównaniu do działalności gospodarczej na Nowym Ładzie, sięgnie blisko 30 000 zł netto. To imponujące.

Zarabiasz 15 000 zł na miesiąc? Zobacz ile zaoszczędzisz dzięki firmie na Cyprze

Cypryjski system podatkowy w Polskim Ładzie to wymierne korzyści dla każdego polskiego rezydenta podatkowego. Dzięki korzystnym rozwiązaniom fiskalnym transfer działalności gospodarczej do cypryjskiej spółki przynosi odczuwalną korzyść już w pierwszym miesiącu działalności. Nie trzeba zwiększać poziomu sprzedaży. Sam fakt rozliczania się przez Cypr przy przychodach na poziomie 15 000 zł generuje blisko 20% więcej środków na inwestycje co miesiąc.

Na liczbach wygląda to następująco: przy tym poziomie przychodu w skali miesiąca przedsiębiorca na działalności gospodarczej i podatku liniowym w Polskim Ładzie będzie generować około 10 000 zł netto (miesięcznie). Po zarejestrowaniu spółki na Cyprze rozliczenie tego samego przychodu przyniesie już blisko 12 000 zł netto, to w skali miesiąca prawie 2 000 zł netto więcej. Dodatkowe 20% to więcej przestrzeni na rozwój działalności i więcej środków, które z czasem zasila budżet domowy. W skali roku korzyść może wynieść około 23 000 zł netto, co daje przeszło dwa miesięczne wynagrodzenia netto na działalności w Polskim Ładzie. Dwa dodatkowe wynagrodzenia bez zwiększania obrotów. To naprawdę trudno zignorować.

Podsumowując, ogłoszenie Polskiego Ładu, określanego też Nowym Ładem, generuje kolejne zapytania przedsiębiorców na działalności o scenariusze w pełni legalnych oszczędności podatkowych. Transfer działalności na Cypr to po prostu jeden z częściej rozważanych tego typu scenariuszy w ogóle. Nikt przecież nie chce zmieniać miejsca zamieszkania ani symulować zmiany rezydencji podatkowej. To rozwiązanie, w którym właściciel lub udziałowiec cypryjskiej spółki pozostaje polskim rezydentem, nie musi przenosić się do innego państwa i nadal jest zobowiązany do rozliczania się w kraju. Korzyści wynikają z konstrukcji cypryjskiego systemu fiskalnego i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która wiąże Polskę i Cypr. Nie ma wątpliwości, że spółka na Cyprze opłaca się od dawna, a w 2022 roku będzie jeszcze korzystniej. Co ciekawe, transfer biznesu na Cypr to jednocześnie więcej środków w budżetach domowych przedsiębiorców i jak to w takiej sytuacji bywa, większy budżet na konsumpcję gospodarstw domowych, które w ten sposób uzyskują przychody, a to przecież konsumpcja w sporej części ma sfinansować nowy Polski Ład.

Przy przychodach 20 000 zł w skali miesiąca? Na Cyprze możesz mieć dodatkową pensję z bonusem

Cypryjska spółka będzie korzystna także dla przedsiębiorców generujących przychód rzędu 20 000 zł miesięcznie. Przy takiej kwocie na działalności gospodarczej Polski Ład pozwoli uzyskać blisko 13 500 zł netto miesięcznie. Te same przychody w cypryjskiej spółce to już około 15 000 zł netto miesięcznie. Wychodzi na to, że bezpiecznie licząc firma na Cyprze, zamiast działalności w Polskim Ładzie, to ponad 10% więcej w skali miesiąc. Dodajmy, że korzyść z prowadzenia spółki na Cyprze jest odczuwalna praktycznie od razu.

Już w pierwszym miesiącu uzyskuje się więcej środków w budżecie firmowym. Przy 20 000 zł przychodu miesięcznie, w skali pełnego roku fiskalnego korzyść wynikająca z transferu biznesu na Cypr wynosi około 20 000 zł netto. To bonus, który przemawia do każdego, kto płaci podatki. Warto dodać, że jest to blisko 125% jednomiesięcznego dochodu netto na działalności gospodarczej w Polskim Ładzie. Inaczej rzecz ujmując, w skali roku spółka na Cyprze daje dodatkową pensję ze sporym bonusem.