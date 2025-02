Deregulacja prawa. Inicjatywa SprawdzaMy R. Brzoski: druga tura pomysłów. Np. 12 miesięczne vacatio legis dla zmian podatkowych

SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski - powstała z pomysłu Rafała Brzoski - otrzymała już niemal 10 tysięcy zgłoszeń, a ponad 1500 ekspertów wyraziło chęć uczestniczenia w pracach Zespołów. Druga tura pomysłów została już opublikowane na stronach www.sprawdzamy.com – można je przeanalizować, a także oddać głos na dowolną liczbę inicjatyw. Najważniejsze z nich dotyczą m.in.: zniesienia obowiązku badań okresowych niepełnosprawnych, ograniczenie kradzieży tożsamości, elektroniczne paragony fiskalne, wdrożenie usług cyfrowych, 12-miesięczne vacatio legis, uproszczona egzekucja należności, aktualizacja interpretacji podatkowych czy pozyskiwanie informacji przez organy skarbowe z rejestrów publicznych.

Deregulacja Brzoski. Jak to się zaczęło?

W dniu 10 lutego 2025 r. w czasie konferencji "Polska. Rok przełomu" premier Donald Tusk zaproponował Rafałowi Brzosce - założycielowi i prezesowi firmy InPost stworzenie zespołu, który w szybkim tempie przygotuje propozycje deregulacyjne. Szef rządu podkreślił, że chce się regularnie spotykać z przedsiębiorcami. "Muszę od was wiedzieć dokładnie, co muszę zrobić jako premier, co musi zrobić moja administracja, żeby wam było łatwiej" - powiedział Tusk.



Premier Tusk powiedział podczas konferencji, że należy pilnie przygotować najprostsze akty deregulacyjne "uwalniające gospodarkę, uwalniające wasz czas i wasze portfele od niepotrzebnych ciężarów". "My do tej deregulacji musimy przystąpić razem (z biznesem - PAP)" - podkreślił. "Jeśli mówimy o energii, która drzemie w ludziach, musimy podkreślić jedną rzecz - deregulację. Musimy przejść od sloganów do konkretnych decyzji. Deregulacja jest warunkiem sine qua non sukcesu inwestycyjnego i zdolności konkurencyjnej Polski w Europie i Europy z całym światem. Nie wyobrażam sobie, żeby ta deregulacja, która ma uwolnić przestrzeń dla polskich przedsiębiorców była procesem urzędniczym" - mówił Tusk.



"Rzucono mi rękawicę – podejmuję wyzwanie. Premier postawił sprawę jasno: +Chcecie deregulacji? To ją zaproponujcie w konkretach+. I tak właśnie zrobimy” – poinformował Brzoska na portalu X. Dodał, że cieszy się, że rząd dostrzega potrzebę dialogu z biznesem i ocenił, że jest to "krok w dobrym kierunku". Zaznaczył jednak, że rozwój polskiej gospodarki wymaga "nie tylko rozmów, ale przede wszystkim realnych działań".



Brzoska zapowiedział też, że "zrobi wszystko", aby zjednoczyć środowiska przedsiębiorców oraz wspólnie z politykami wszystkich stron, rządem, urzędnikami i organizacjami społecznymi przygotować konkretne propozycje zmian deregulacyjnych, które zostaną następnie zebrane w otwartym dokumencie i przedstawione politykom. "To oni zdecydują, czy wybierają realne wsparcie dla biznesu, czy pozostają przy pustych deklaracjach. (...) Dość obietnic pod hasłem +deregulacja+. Przyszedł czas na +sprawdzam+" - napisał.



"Myślę, że wszyscy (...) przedsiębiorcy, jesteśmy zadowoleni z tego, że jest inicjatywa, która - mam nadzieję - pozwoli nam, jako polskiej gospodarce zdecydowanie przyspieszyć i nie oglądać się na Unię Europejską. (...) Pan premier widzi potrzebę rozmowy z polskim biznesem, podkreśla wagę polskiego biznesu, polskich przedsiębiorców, w tym fakcie, że polski biznes to dzisiaj prawie 70 proc. polskiego PKB. I może właśnie widzimy jakiś moment, jakiś przełom, żeby dostrzegać te 70 proc., a nie wiecznie skupiać się na tym, jak te 70 proc. krytykować" - ocenił Brzoska wcześniej w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami po konferencji w budynku GPW w Warszawie.

REKLAMA

Autopromocja

Dziś, podobnie jak kilkudziesięciu innych przedstawicieli polskiego biznesu, zostałem zaproszony na konferencję Pana Premiera Donalda Tuska. Cieszę się, że rząd dostrzega potrzebę dialogu z biznesem – to krok w dobrym kierunku. Rozwój polskiej gospodarki wymaga jednak nie tylko… — Rafał Brzoska (@RBrzoska) February 10, 2025

SprawdzaMy.com

Już 17 lutego 2025 r. Brzoska poinformował na X-ie o starcie serwisu na sprawdzamy.com, na którym można zgłaszać propozycje zmiany lub likwidacji złych przepisów, szkodliwych dla gospodarki i obywatel.

- Jako przedsiębiorcy podjęliśmy wyzwanie i w ciągu zaledwie 7 dni(!) stworzyliśmy zespół kilkuset wolontariuszy, ekspertów i urzędników, których połączyła wspólna wizja zmiany machiny biurokratycznej państwa. Naszą inicjatywę nazwaliśmy "sprawdzaMY", aby podkreślić, że sprawdzamy, co możemy zmienić na lepsze, ale także mamy nadzieję, wkrótce sprawdzić wolę wszystkich urzędników i polityków do dobrej zmiany oczekiwanej przez obywateli. Tworzymy społeczną inicjatywę deregulacyjną, w której każdy może zgłosić swój pomysł na prostsze, lepsze prawo. - napisał Rafał Brzoska.

10 tys. zgłoszeń i 1500 ekspertów. Wybrane propozycje zmian

W komunikacie z 25 lutego 2025 r. poinformowano, że SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski otrzymała już niemal 10 tysięcy zgłoszeń, a ponad 1500 ekspertów wyraziło chęć uczestniczenia w pracach Zespołów. Druga tura pomysłów została już opublikowane na stronach www.sprawdzamy.com – można je przeanalizować, a także oddać głos na dowolną liczbę inicjatyw. Najważniejsze z nich dotyczą m.in.: zniesienia obowiązku badań okresowych niepełnosprawnych, ograniczenie kradzieży tożsamości, elektroniczne paragony fiskalne, wdrożenie usług cyfrowych, 12-miesięczne vacatio legis, uproszczona egzekucja należności, aktualizacja interpretacji podatkowych czy pozyskiwanie informacji przez organy skarbowe z rejestrów publicznych.



– Nadzwyczaj istotne jest wprowadzenia uproszczonego mechanizmu egzekucji należności na podstawie faktur z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i zaksiegowanych w JPK przez dłużnika. Obecnie proces egzekucji wymaga postępowania sądowego, co jest czasochłonne i kosztowne, a spóźnione płatności mogą prowadzić do problemów finansowych firm. Nowy system przyspieszy odzyskiwanie należności, zmniejszy koszty postępowań sądowych i poprawi płynność finansową firm. Uproszczenie procesu egzekucji przyczyni się także do odciążenia sądów. Zmiany wymagają nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – powiedział Rafał Brzoska.



– Deregulacja to nie tylko pojedyncze ułatwienia, ale szeroka zmiana podejścia do gospodarki. Polska musi stać się krajem, w którym przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwoju, a nie na zbędnych formalnościach. Przykładem jest propozycja zniesienia obowiązku wydawania papierowych paragonów przy płatnościach bezgotówkowych (kartą, BLIK). Dane tych transakcji są już rejestrowane w systemach bankowych, więc ich drukowanie jest zbędne. Zmiana obniży koszty firm, uprości ewidencję i ograniczy zużycie papieru, bez wpływu na kontrolę skarbową. Wymaga to zmian w ustawie o VAT i rozporządzeniu Ministra Finansów – mówi Ryszard Chmura, Prezes Zarządu Corporate Connections.



– Trzeba koniecznie upowszechnić i zalegalizować usługi cyfrowe wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, zaczynając od systemu umożliwiającego bankom i instytucjom finansowym weryfikację wizerunku twarzy klientów z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO). Obecnie brak skutecznej weryfikacji sprzyja wyłudzeniom kredytowym i oszustwom w sytuacji przejęcia danych z dowodu osobistego przez kryminalistów. Automatyczna identyfikacja ograniczy przestępstwa finansowe, poprawiając bezpieczeństwo obywateli. Ważne jest wprowadzenie regulacji umożliwiających podpisywanie umów w pełni cyfrowo, co usprawni i przyspieszy załatwianie spraw biznesowych, redukując przy tym formalności i koszty związane z obsługą dokumentacji. Legalizacja elektronicznej formy umów leasingowych, umów przeniesienia praw autorskich, umów o pracę, etc. zwiększy bezpieczeństwo transakcji oraz ułatwi obieg dokumentów. Nie mówiąc o tym, jak bardzo obniży koszty bieżącego działania firm – wskazał Wojciech Kostrzewa, Prezes Polskiej Rady Biznesu.



– Od lat postulujemy wprowadzenie zakazu żądania przez urzędy i inne instytucje dokumentów i informacji dostępnych w publicznych rejestrach, np. w Krajowym Rejestrze Sądowym, księgach wieczystych lub bazie danych PESEL. Obecnie przedsiębiorcy muszą dostarczać te same dane, które urzędy mogą sprawdzić samodzielnie. To zbędna biurokracja. Nowe podejście przyspieszy procedury administracyjne i zmniejszy koszty – dodał Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

– Usunięcie wymogu cyklicznego odnawiania orzeczeń o niepełnosprawności dla osób z trwałymi schorzeniami, które nie rokują poprawy. Obecnie osoby z nieuleczalnymi chorobami, np. Zespół Downa czy autyzm, muszą regularnie udowadniać, że ich stan się nie zmienił, co prowadzi do zbędnej biurokracji i stresu. Wprowadzenie bezterminowych orzeczeń ułatwiłoby życie tym osobom, zapewniając im stabilność i komfort psychiczny, a także zmniejszyłoby obciążenia administracyjne. Wymaga to reformy systemu orzecznictwa, w tym ujednolicenia kryteriów i procedur w różnych instytucjach orzekających – wyjaśnia dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Członkini Rady Przedsiębiorców.



– Od wielu lat apelujemy o 12-miesięczny okres przejściowy (vacatio legis) dla zmian w przepisach podatkowych. Obecnie zmiany wchodzą w życie zbyt szybko, co utrudnia planowanie finansowe firmom i zniechęca inwestorów. Wprowadzenie obowiązkowego 12-miesięcznego vacatio legis zwiększyłoby przewidywalność prawa, poprawiło zaufanie do państwa i ułatwiło przedsiębiorcom adaptację do nowych regulacji. Zmiana wymaga nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych – podsumował Rafał Dutkiewicz, Prezes Pracodawców RP.



Ostatnio Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) złożyło wniosek o powołanie specjalnej komisji ds. deregulacji, mającej na celu uproszczenie przepisów prawnych i redukcję biurokracji. Inicjatywa ta spotkała się z poparciem inicjatywy SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski – kierowanej przez Rafała Brzoskę. Celem komisji byłoby monitorowanie i wspieranie procesów deregulacyjnych oraz zapewnienie, że proponowane zmiany będą skuteczne i korzystne dla obywateli oraz przedsiębiorców.

SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski

To oddolna akcja, która działa w celu przygotowania i zaproponowania politykom pakietu rozwiązań w zakresie deregulacji, uproszczeń i ułatwień obrotu gospodarczego. To wspólna inicjatywa wszystkich ludzi zatroskanych o przyszłość polskiej gospodarki i o przyszłość projektów rozwojowych całego kraju. Będzie to wsparciem dla Polaków szukających odpowiedzi na swoje potrzeby i aspiracje, ale też wątpliwości i troski.



Celem tej inicjatywy jest ułatwienie życia wszystkich grup społecznych – pracownikom, przedsiębiorcom, a także urzędnikom. Chcemy zaproponować uproszczenia i ułatwienia, z których skorzystają polscy obywatele. DEREGULACJA będzie służyła każdemu z nas.



Kluczowe zasady prac tej inicjatywy to pełna transparentność oraz pełna dostępność. Służy do tego strona www.sprawdzamy.com – gdzie KAŻDY obywatel i każdy podmiot może zgłosić swoje propozycje. Tam również będą pojawiać się informacje i opinie o przygotowywanych projektach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo