Tarcza Finansowa 2.0 - kody PKD, rodzaje działalności objętych wsparciem

Publikujemy listę kodów PKD oznaczających te rodzaje działalności gospodarczej, których wykonywanie uprawnia mikro-, małego i średniego przedsiębiorcę do korzystania z Tarczy Finansowej 2.0. Już dziś wiadomo, że lista ta ulegnie rozszerzeniu w następnym tygodniu, co zapowiedział 14 stycznia 2021 r. wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin. Jakie rodzaje działalności gospodarczej (kody PKD) są uprawnione do uzyskania pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0? Na jaki dzień weryfikowane jest PKD przedsiębiorcy?