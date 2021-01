Brexit - koniec okresu przejściowego

Brexit. Od 1 stycznia 2021 skończył się okres przejściowy wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w związku z tym wchodzi w życie umowa o handlu i współpracy między UE i UK. Przedsiębiorcy zobowiązani są do realizowania standardowych formalności celnych, wiąże się to z zarejestrowaniem w Krajowej Administracji Skarbowej w celu uzyskania numeru EORI, a następnie składania zgłoszeń, deklaracji celnych, a w konsekwencji do regulowania należności celnych i podatkowych tj. akcyzy i podatku VAT.