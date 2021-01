Brexit - Trade and Cooperation Agreement – umowa między UE i Wielką Brytanią

0% stawka celna w imporcie

Z perspektywy przedsiębiorców importujących i eksportujących towary jedną z najbardziej wyczekiwanych była informacja o tym, że cła importowe będą wynosić 0%. Trzeba jednak pamiętać, że zastosowanie 0% cła nie jest bezwarunkowe.

Konieczne będzie udokumentowanie, że importowane towary posiadają odpowiednie pochodzenie celne. Dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy do tej pory działali wyłącznie na rynku UE oznacza to, że muszą zmierzyć się z całym skomplikowanym systemem ustalania i dokumentowania pochodzenia celnego.

W tym kontekście trzeba mieć na uwadze, że reguły dotyczące ustalania pochodzenia celnego są często skomplikowane i nie zawsze intuicyjne. Jednocześnie niespełnienie kryteriów pochodzenia celnego, nawet w przypadku wystawienia stosownych dokumentów potwierdzających pochodzenie celne może mieć poważne skutki (na przykład konieczność zapłacenia standardowych ceł, a w skrajnych sytuacjach nawet ceł antydumpingowych).

Formalności celne

Wielka Brytania nie będzie już traktowana jako państwo należącego do Unii Celnej UE. W praktyce oznacza to, że transport towarów przez granicę UE-WB będzie wymagał dopełnienia formalności celnych. Z jednej strony wiąże się to z dodatkowymi formalnościami oraz kosztami administracyjnymi, a z drugiej kontrole celne mogą prowadzić do opóźnień i zakłóceń łańcucha logistycznego.





Import/eksport w rozliczeniach VAT

Warto również pamiętać, że import oraz eksport towarów jest opodatkowany według innych zasad niż transakcje wewnątrzunijne. Różne są wymogi dokumentacyjne, mechanizmy rozliczeń i terminy. Na przykład rozliczenie VAT w sposób neutralny finansowo jest generalnie zasadą w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, natomiast zastosowanie podobnego mechanizmu rozliczeń dla importu towarów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów. Co istotne, należy pamiętać, że nie w każdym przypadku istnieje możliwość odliczenia VAT importowego. W niektórych sytuacjach może się wręcz okazać, że VAT należny z tytułu importu będzie stałym kosztem transakcji. Niewątpliwie wymaga to wnikliwej analizy.

Wynegocjowanie umowy UE-WB – co dalej?

Wynegocjowana umowa dotyczy nie tylko kwestii ściśle związanych z rozliczeniami celnymi. Odnosi się również do wielu innych obszarów (na przykład do kwestii wymogów technicznych, standardów jakości i bezpieczeństwa, itp.).

Warto również pamiętać, że umowa wymaga jeszcze formalnego zatwierdzenia, zarówno po stronie UE jak i WB. Niemniej istotne jest to, że umowa będzie „prowizorycznie” obowiązywać do 28 lutego 2021 r., co powinno pozwolić na sfinalizowanie wszystkich formalności związanych z jej zatwierdzeniem.

Wynegocjowana umowa jest obszernym dokumentem, który szczegółowo reguluje wiele obszarów. Umowa wymaga szczegółowego przeanalizowania, aby mieć pewność, że wszystkie warunki niezbędne do skorzystania z rozwiązań w niej przewidzianych zostały spełnione. Niewątpliwie jest to duże wyzwanie, z którym dziś mierzy się wielu przedsiębiorców.

Rafał Zajączkowski, Doradca podatkowy, Partner Associate, Deloitte