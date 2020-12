Eksport i import w UE, cła i opłaty w handlu międzynarodowym - portal Access2Markets Komisji Europejskiej

Eksport i import w UE

Jak poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Access2Markets to punkt dostępu do unijnych informacji handlowych. Nowy portal internetowy łączy Bazę Danych Dostępu do Rynku, unijne Centrum Informacji o Handlu, oferuje kompleksowe informacje nt. zasad importu i eksportu towarów i usług w handlu z krajami spoza UE.

Nowy portal jest odpowiedzią na prośby zainteresowanych stron o lepsze wyjaśnienie umów handlowych i pomoc firmom w ustaleniu, czy ich produkty kwalifikują się do niższych opłat celnych. Będzie służył zarówno firmom, które już prowadzą handel międzynarodowy, jak i tym, które dopiero zaczynają odkrywać możliwości na rynkach zagranicznych.

Access2Markets zawiera wszystkie informacje na temat ceł, podatków, zasad i wymagań dotyczących produktów dla wszystkich krajów UE i ponad 120 innych rynków na całym świecie. Przy pomocy My Trade Assistant przedsiębiorca może sprawdzić informacje dla każdego produktu.





Nowa platforma jest dostępna we wszystkich językach UE: trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content. (PAP)

awy/ je/

Access2Markets

Portal „Access2Markets” to interaktywna, bezpłatna usługa online, w ramach której przedsiębiorstwa z UE mogą znaleźć informacje

a) dotyczące warunków przywozu na rynek UE,

b) warunków eksportu dla ponad 130 krajów spoza UE oraz

c) informacji na temat handlu wewnątrzunijnego.

Na portalu „Access2Markets” można znaleźć informacje na temat opłat i podatków wewnętrznych, które trzeba zapłacić za swój produkt w kraju przywozu, czy to w UE, czy też w państwach trzecich. Można również znaleźć informacje na temat wielu innych kluczowych obszarów handlu międzynarodowego, które mogą być dla Państwa ważne, takich jak informacje o odpowiednich regułach pochodzenia, umowach handlowych, jakie UE posiada z państwami trzecimi, wskazanie ceł antydumpingowych, które mogą być tymczasowo obowiązujące, procedur celnych i przywozowych, formalności i wymogów, w tym próbek niezbędnych formularzy do wypełnienia, głównych barier handlowych itp.

W przypadku przedsiębiorstw, które nie są zaznajomione z handlem międzynarodowym, portal „Access2Markets” zawiera również bardziej szczegółowe wytyczne, takie jak szczegółowe wytyczne dotyczące handlu towarami i usługami, wyjaśnienia kluczowych koncepcji handlowych, użyteczne informacje kontaktowe dla przedsiębiorstw, przykłady udanych przedsięwzięć przedsiębiorstw oraz najnowsze wiadomości na temat kwestii związanych z handlem.

„Access2Markets” obejmuje całe prawodawstwo UE, które musi spełniać wymogi dotyczące odprawy celnej lub wprowadzania jej do obrotu na rynku UE. Obejmuje ona również przepisy UE dotyczące produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz przepisy dotyczące europejskiego „ekologicznego oznakowania ekologicznego”.

Dla rynków pozaunijnych: Access2Markets obejmuje procedury i środki graniczne dla ponad 130 rynków eksportowych.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes