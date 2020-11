Brexit. Zmiany w handlu między Wielką Brytanią a Unią Europejską

Gdy importujesz towary niekontrolowane będziesz mieć 6 miesięcy od daty przybycia towarów do Wielkiej Brytanii na: Złożenie zgłoszenia celnego.

Opłacenie cła i podatku VAT od importu (przy składaniu deklaracji celnej) Od 1 stycznia do 30 czerwca musisz prowadzić szczegółową ewidencję importowanych towarów, Aby ułatwić deklarację i skorzystaj z odroczonego rozliczania podatku VAT, jeśli jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT. Kiedy importujesz towary kontrolowane (takie jak alkohol lub wyroby tytoniowe): Jeśli importujesz przez lokalizację, która ma istniejący system kontroli celnej, musisz przesłać zgłoszenia celne, gdy towary przybywają do Wielkiej Brytanii, chyba że składujesz je w tymczasowym magazynie.

Możesz przechowywać towary w tymczasowym magazynie do 90 dni przed terminem złożenia deklaracji. Jeśli importujesz przez lokalizację bez systemu kontroli celnej, musisz: Składać zgłoszenia celne przed opuszczeniem UE.

Poinformować HMRC, że Twoje towary dotarły (korzystając z odpowiednich systemów celnych HMRC). Wprowadzane towary objęte akcyzą muszą być zgłoszone do Systemu Przemieszczania i Kontroli Akcyzy do końca następnego dnia roboczego po przybyciu do Wielkiej Brytanii.

Od razu płacić cło i importować podatek VAT, chyba że towary zostaną wprowadzone do odprawy celnej specjalna procedura. Jeśli importujesz żywe zwierzęta, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego wysokiego ryzyka lub rośliny lub produkty roślinne wysokiego ryzyka, będziesz musiał: Wstępnie powiadomić za pośrednictwem nowego brytyjskiego systemu importu produktów, zwierząt, żywności i pasz (IPAFFS)

Dostarczyć dokumentację zdrowotną żywych zwierząt

Dostarczać świadectwa fitosanitarne dla roślin lub produktów roślinnych wysokiego ryzyka