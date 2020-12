Świadczenie postojowe, mikropożyczka, dofinansowanie do działalności - które formy pomocy są nadal dostępne?

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe – jest to zwolniona z opodatkowania kwota w wysokości 2 080 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub były zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie i o dzieło). Można o nie wnioskować co miesiąc, ale nie więcej niż trzy razy. Maksymalna kwota otrzymanego wsparcia to 6 240 zł.

Katalog branży, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego, był poszerzany na mocy kolejnych Tarcz (5.0 i 6.0).





Mikropożyczka 5 000 zł

Mikropożyczka 5 000 zł – bezzwrotna pomoc w wysokości 5 000 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Pożyczka jest automatycznie umarzana po 3 miesiącach od dnia jej otrzymania pod warunkiem, że przedsiębiorca nadal prowadzi działalność. Ta forma pomocy jest także zwolniona z opodatkowania. Wniosek o mikropożyczkę o nazwie PSZ-PKDG można składać na stronie praca.gov.pl.

Dofinansowanie do działalności bez pracowników

Dofinansowanie do działalności bez pracowników – jest to bezzwrotne świadczenie przyznawane przez starostę na trzy miesiące. – Kwota dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotu przedsiębiorcy, który wylicza się, porównując obroty z dwóch kolejnych miesięcy 2020 roku do analogicznych miesięcy 2019 roku. Za miesiąc uważane jest dowolne 30 dni następujących po sobie – tłumaczy Mateusz Boguszewski, główny księgowy w firmie inFakt. – Jeśli spadek wyniósł 30%, dofinansowanie wyniesie 1 300 zł miesięcznie, 50% spadku to 1 820 zł wsparcia, a 80% spadku – 2 340 zł.

Wniosek o przyznanie tego świadczenia, o nazwie PSZ-DKDG, również należy składać na stronie praca.gov.pl.

Dofinansowanie do działalności zatrudniających pracowników

Dofinansowanie do działalności zatrudniających pracowników – działalności gospodarcze, które zatrudniają pracowników, mogą skorzystać z dofinansowania zarówno z Powiatowego jak i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dofinansowanie z PUP dotyczy dopłat do wynagrodzeń pracowników i składek ZUS przez 3 miesiące. Jego wysokość także zależy od spadku obrotu i wyliczane jest na takiej samej zasadzie, jak dofinansowanie do działalności bez pracowników. Można składać je na wniosku o nazwie PSZ-DKWP. Dofinansowanie przysługuje na każdego z pracowników w wysokości nie większej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Również na 3 miesiące przyznawane jest dofinansowanie z WUP. Wnioski o nazwie VIA-WOMP przyjmowane będą do 10 czerwca 2021 r., ale dofinansowanie będzie udzielane maksymalnie do 30 czerwca 2021 r. Można je składać na stronie praca.gov.pl.

Mateusz Boguszewski, główny księgowy w firmie inFakt