Tarcza Finansowa 2.0 (Tarcza PFR 2.0) - kto dostanie wsparcie finansowe?

Które firmy dostaną pieniądze z Tarczy Finansowej 2.0 (Tarczy PFR 2.0)?

Prezes PFR Paweł Borys tłumaczył podczas czwartkowej konferencji prasowej online, że dla branż usługowych, zwłaszcza objętych bezpośrednimi restrykcjami, "jest to bardzo trudny okres i te branże wymagają dodatkowego wsparcia". "Celem tych działań jest to, aby zapewnić możliwe stabilne funkcjonowanie tych sektorów do drugiego kwartału przyszłego roku, kiedy to wszyscy mamy nadzieję, że w wyniku między innymi działania szczepionki, funkcjonowanie społeczne i gospodarcze będzie wracało do normalności" - powiedział Borys.

Podkreślił, że celem Tarczy Finansowej 2.0 jest "bezpieczne przeprowadzenie tych branż obecnie dotkniętych najbardziej pandemią do momentu, kiedy będziemy już na zaawansowanym etapie szczepień i gospodarka będzie mogła też normalnie funkcjonować również w tych branżach usługowych".





Przekazał, że Tarcza Finansowa 2.0 to kwota do 35 mld zł.

Tarcza PFR 2.0 dla MŚP

"Udostępniamy trzy podstawowe instrumenty. Pierwszy to jest Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw" - powiedział Borys. Wyjaśnił, że chodzi zarówno o mikrofirmy, jak i małe i średnie firmy w odniesieniu do 38 sektorów gospodarki.

"Maksymalna kwota tutaj dostępnego finansowania to jest 14 mld zł. To jest to, czego nie wydaliśmy w ramach pierwszej Tarczy. W ramach programu dla MŚP mieliśmy do 75 mld zł, wydaliśmy niecałe 61 mld zł" - powiedział. Dodał, że to jest ten limit w programie przyjętym przez rząd i zatwierdzony przez Komisję Europejską.

"Natomiast na bazie naszych analiz spodziewamy się, że wartość tego programu w odniesieniu do 38 sektorów, wyniesie w przedziale 8-10 mld zł" - powiedział.

Tarcza PFR 2.0 dla dużych firm

Drugie działanie - jak wymieniał Borys - to kontynuacja Tarczy Finansowej dla dużych firm. "Tutaj wdrażamy pewne ułatwienie oraz przede wszystkim to, co zmieniamy, to jest nowy okres szkody w pożyczce preferencyjnej. (...) Ten okres szkody chcemy żeby był między listopadem a marcem 2021 r. " - powiedział Borys. Przypomniał, że wcześniejszy okres szkody był między marcem a sierpniem tego roku.

"W przypadku dużych firm mamy do dyspozycji blisko 25 mld zł. Zakładamy, że taka faktyczna wartość tego programu wyniesie około 10 mld zł. I to są nowe środki, które mogą wpłynąć do gospodarki w perspektywie końca pierwszego kwartału, czyli łącznie mówimy o ok. 20 mld zł" - powiedział.

Zaznaczył jednocześnie, że rząd może w międzyczasie podejmować decyzje o rozszerzeniu liczby sektorów, co może powodować, że "ta kwota finansowania będzie ostatecznie większa".

Umorzenie subwencji dla MŚP z Tarczy PFR 1.0

"Trzecie działanie, to jest umorzenie 100 proc. subwencji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Tarczy Finansowej 1.0 również w odniesieniu do 38 branż" - powiedział Borys. Jak tłumaczył, PFR wypłaciło firmom w tych branżach kwotę finasowania na poziomie 6,9 mld zł w tym roku.

"Firmy te miały od marca istotne spadki przychodów. W związku z tym, te środki z pierwszej Tarczy się dla większości z nich wyczerpały i są one w trudnej sytuacji. Mają także trudność, żeby spełnić ten warunek utrzymania zatrudnienia. Stąd decyzja rządu, aby umorzyć te subwencje dla tych branż. Umarzamy, ale dajemy dodatkowe wsparcie, po to, żeby do tych zwolnień pracowników nie dochodziło, ponieważ te firmy będą miały dodatkowe środki z Tarczy Finansowej 2.0, aby jednak utrzymać to zatrudnienie" - tłumaczył szef PFR.

Tarcza Finansowa 2.0 (Tarcza PFR 2.0) - branże

Zgodnie z informacją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów firmy, które wchodzą do Traczy Finansowej 2.0 to: pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych; hotele i podobne obiekty zakwaterowania; obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; ruchome placówki gastronomiczne; pozostała usługowa działalność gastronomiczna; przygotowywanie i podawanie napojów; działalność związana z projekcją filmów; działalność fotograficzna; wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; działalność agentów turystycznych; działalność organizatorów turystyki; działalność pośredników turystycznych; działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; działalność w zakresie informacji turystycznej; pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; pozaszkolne formy edukacji artystycznej; działalność fizjoterapeutyczna; działalność paramedyczna; działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; działalność obiektów kulturalnych; działalność muzeów; działalność obiektów sportowych; działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; pozostała działalność związana ze sportem; działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych; pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. (PAP)

Borys: lista branż, które dostaną pomoc z Tarczy PFR 2.0, może być rozszerzona

Lista 38 branż, do których trafi pomoc z Tarczy 2.0, może zostać rozszerzona - powiedział prezes PFR Paweł Borys podczas czwartkowej prezentacji programu. Zaznaczył, że możliwość taką daje też wniosek notyfikacyjny skierowany już do KE.

Wskazał, że choć lista 38 branż uwzględnia już branże dotknięte kryzysem czy restrykcjami także pośrednio, to nie jest ona ostateczna. "Podajemy tę listę do publicznej wiadomości i (...) będziemy do niej zbierali uwagi. Po analizie i uzgodnieniu z ministerstwem rozwoju, bo oni są liderem w tym obszarze decyzji co do ostatecznej liczby branż, niewykluczone, że ta lista może być rozszerzona" - powiedział.

Zaznaczył, że Polska wystąpiła już o zgodę Komisji Europejskiej na wypłatę pomocy.

"Tarcza 2.0 dla MŚP, zmienione warunki m.in. pożyczki preferencyjnej w Tarczy finansowej dla dużych firm oraz umorzenie Tarczy finansowej 1.0 dla MŚP wymagają odrębnej zgody Komisji Europejskiej" - powiedział Borys, zaznaczając, że notyfikacje zostały przekazane do KE. Dodał, że przed formalnym złożeniem dokumentów prowadzone były konsultacje i dialog z KE. "Nie widzimy tu kwestii kontrowersyjnych. (...) Ogólnie zakładamy, że te zgody zostaną uzyskane w grudniu i dlatego w styczniu będziemy mogli wszystkie te działania prowadzić" - podkreślił.

Dodał, że w całym wniosku notyfikacyjnym do KE została przedstawiona lista 38 branż, to program został tak skonstruowany, by rząd mógł w każdej chwili podjąć decyzję o ewentualnej zmianie tej listy.

Według Borysa źródłem finansowania programu będą środki pozyskane w ramach emisji obligacji. "Jeżeli sprawdzą się te oczekiwania - mówimy o kwocie ok. 20 mld zł łącznie wartości tej Tarczy finansowej 2.0 z zastrzeżeniem, że może dojść do rozszerzenia branż, więc mogą to być większe kwoty - te emisje będą miały wartość ok. 20 mld zł w perspektywie kwietnia przyszłego roku. Planujemy na początek stycznia emisję o wartości 5 mld zł" - zapowiedział.

Borys ocenił, że dane z polskiej gospodarki wskazują, iż "przechodzimy przez ten kryzys naprawdę suchą stopą". "Uważam, że aktywność gospodarcza od grudnia będzie się poprawiała, a drugie dno, które mieliśmy w listopadzie jest znacznie płytsze niż w II kwartale" - powiedział. Ocenił, że jeżeli uda się opanować pandemię, to "mamy w perspektywie "dobry rok, który powinien przynieść wzrost PKB w przedziale 4-6 proc.", więc rynek pracy i sektor przedsiębiorstw w II kwartale 2021 r. powinny być w "naprawdę bardzo dobrej kondycji". Zaznaczył, że w najbliższych czterech miesiącach czeka nas jednak sezonowy wzrost rejestrowanej stopy bezrobocia.

Szef Polskiego Funduszu Rozwoju mówił także w swoim wystąpieniu o pomocy dla górnictwa.

"Udzieliliśmy w przypadku JSW pożyczki płynnościowej, nie ma decyzji jeszcze w sprawie pożyczki preferencyjnej. Wynika to z tego, że czekaliśmy na interpretację KE m.in. w tym zakresie. (...) Wiedząc, jak ostatecznie wygląda dla tej branży metoda liczenia szkody, zakładamy, że w najbliższych tygodniach tę decyzję będziemy mogli podjąć" - powiedział.

"Jeśli chodzi o Polską Grupę Górniczą otrzymaliśmy przed kilkoma tygodniami plan finansowy, który wynika z uzgodnień ze stroną społeczną, poddaliśmy go analizie. Jednak mieliśmy do tego planu wiele pytań, które wysłaliśmy do spółki. Na ten moment nie ma zgody ze strony obligatariuszy na podpisanie umowy ze strony wierzycielskiej, która umożliwi zabezpieczenie ewentualnego finansowania udzielanego przez PFR" - poinformował. Dodał, że w związku z tym decyzje nie zostały jeszcze podjęte i trudno jest powiedzieć, kiedy one będą podjęte. (PAP)

BCC: dobrze, że pomoc z tarczy PFR 2.0 dostanie więcej branż

Na pieniądze z nowej tarczy PFR 2.0 będą mogły liczyć firmy z branż, o pomoc dla których BCC się zwracał do rządu - ocenia wiceprezes Business Centre Club Łukasz Bernatowicz. Jak podkreślił, wcześniejsze plany odcinały od pomocy zbyt wiele branż.

"Dobrze, że premier zapewnił firmy o wsparciu. Zapowiedziana wcześniej przez rząd, chirurgiczna precyzja w udzielaniu pomocy podczas drugiej fali pandemii odcięła od wsparcia zbyt wiele branż" – powiedział Bernatowicz. Jak wskazał, ogromny spadek obrotów notują nie tylko firmy z branż, które zostały bezpośrednio zamrożone, ale również cała masa ich kooperantów i dostawców. "Co prawda rząd nie zakazał im wprost działać, ale w praktyce nie mają komu sprzedawać swoich produktów i usług. Nie mogą również liczyć na pomoc, ponieważ kody PKD tych działalności nie zostały uwzględnione przy wsparciu w ramach tarczy" – wyjaśnił wiceprezes BCC.

Organizacja przypomniała swój raport, z którego wynika, że problemy, które przedsiębiorcy identyfikują jako najtrudniejsze w prowadzeniu biznesu to zbyt częste zmiany przepisów oraz wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe. Zdaniem BCC, konieczne jest zatem uporządkowanie i uproszczenie systemu podatkowego. Choć to trudne politycznie, to jednak warto likwidować ulgi i przywileje podatkowe, a wprowadzić jednolite stawki i przejrzyste przepisy, które będą zachęcały do inwestowania - uważa organizacja.

Zdaniem przedsiębiorców zrzeszonych w BCC, zmiany prawne wprowadzane są ze zbyt krótkim vacatio legis, dlatego proponują oni w raporcie wstrzymać wszelkie prace nad przepisami, które obciążają firmy nowymi obowiązkami np. zawiesić JPK, oraz obniżyć podatki zniechęcające do inwestowania. Według biznesu należy odejść od objęcia CIT spółek komandytowych, których gros stanowią rodzime, budowane organicznie, małe i średnie firmy oraz rozszerzyć zakres stosowania estońskiego CIT-u o firmy z dochodami ze sprzedaży znacznie powyżej obecnego limitu.

Tymczasem, jak przypomniało BCC, rząd zapowiedział już, że w obliczu recesji nie planuje wycofać się z zaplanowanych na 2021 r. podwyżek podatków i z początkiem nowego roku pojawi się kilka nowych podatków, a stawki innych pójdą w górę. Organizacja przypomniała słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że dzięki pieniądzom z podatków państwo może wspierać przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu.

"Absolutnie nie zgadzamy się z tą tezą, wręcz przeciwnie, jest ona z gruntu fałszywa" – ocenia Łukasz Bernatowicz. "Dodatkowe obciążenia spotęgują i tak dotkliwe skutki pandemii, dotykające przedsiębiorców. To nie jest czas na takie kroki. W innych państwach Unii Europejskiej podatki dla firm są wręcz obniżane" - podkreślił wiceprezes BCC. Jak dodał, na czwartkowym prezydium Rady Dialogu Społecznego ponowił apel do wicepremiera Jarosława Gowina i do rządu o wprowadzenie tarczy prawnej, przewidującej moratorium na wszelkie nowe daniny publiczne na czas trwania pandemii.(PAP)

