Zmiany w PIT i CIT od 2021 r.

Nowelizacje PIT i CIT

W dniu 28 listopada 2020 r. Prezydent RP podpisał dwie ustawy wnoszące zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawy zostały opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2020 roku, tj.:

- ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123),

- ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2122).

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT)

Wiąże on dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego. Podatek jest nałożony na wypłaty zysku ze spółki, a w szczególności na podział tego zysku lub pokrycie wyniku finansowego. Podatek zatem nie wystąpi, dopóki zysk pozostaje w firmie. Dodatkowe obciążenia podatkowe mogą jednak pojawić się np. na wejściu do systemu i przy wyjściu z niego, wypłacie ukrytych zysków, czy wydatkach niezwiązanych z biznesem.

Stawka podatku wyniesie 15% dla podatnika małego i 25% dla pozostałych podatników.

Specjalny fundusz inwestycyjny

Możliwość szybszego rozliczenia amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych – konieczne będzie jednak opracowanie kilkuletniego planu inwestycyjnego i założenie specjalnego funduszu.

Środki będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie przekazania ich na specjalny rachunek bankowy (w formie odpisów).

Opodatkowanie spółek komandytowych

Spółki komandytowe zapłacą podatek CIT od 1 maja 2021 r.

Zwiększony limit przychodowy dla 9% stawki CIT

Stawka 9% podatku CIT będzie mogła być stosowana przez podatników, których przychody nie przekroczą 2 000 000 euro.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Maksymalna kwota odliczenia od podatku dochodowego wyniesie 1 360 zł.

Limit dla komandytariusza

Komandytariusz osiągający dochody ze spółki komandytowej będzie miał 60 tys. rocznie kwoty wolnej od podatku dochodowego nałożonego na spółki komandytowe, jednak pod warunkiem spełnienia licznych warunków.

Ryczałt dla podatników

Zmiany obejmą następujące obszary:

- Limit stosowania ryczałtu zostanie podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro.

- Rozszerzony został katalog branż i zawodów, które mogą wybrać zryczałtowany sposób rozliczenia z fiskusem.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123

- ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2122