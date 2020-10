Limity przychodów uprawniające do 9% stawki CIT w 2021 r.

Mały podatnik CIT w 2021 r.

Limit przychodów dla małego podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi obecnie do 2 000 000 euro. Przypomnijmy, że został on podwyższony od 1 stycznia 2020 r. z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Wynika to z nowelizacji z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2244).

Zgodnie z aktualną definicją ustawową, małym podatnikiem w podatku dochodowym od osób prawnych jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.





Wyrażony w euro limit przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł. W dniu 1 października 2020 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP zawiera tabela nr nr 192/A/NBP/2020, zgodnie z którą wynosi on 4,5153 zł/euro.

W związku z tym, dokonując przeliczenia i zaokrąglenia, status małego podatnika CIT w 2021 r. będą posiadali podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w 2020 r. kwoty 9 031 000 zł.

Warunki korzystania z 9% stawki CIT

Status małego podatnika uprawnia do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 9% podstawy opodatkowania.

Poza tym, obowiązuje także drugi limit, mianowicie podatek w postaci 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych ma zastosowanie w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym (przychody bieżące) nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego (dla 2021 r. będzie to kurs ogłoszony w dniu 4 stycznia 2021 r.), w zaokrągleniu do 1000 zł. Przy czym, limit ten prawdopodobnie od 1 stycznia 2021 r. zostanie podwyższony do kwoty 2 000 000 euro, o czym poniżej.

Zrównanie dwóch limitów od 1 stycznia 2021 r.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy z 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Nowe regulacje odnoszące się do limitu uprawniającego do zastosowania 9% stawki CIT przewiduje art. 2 pkt 14 projektu ustawy, dotyczący art. 19 ustawy o CIT. Zgodnie z zaproponowany brzmieniem: w art. 19 ust. 1 w pkt 2 wyrazy „1 200 000 euro” zastępuje się wyrazami „2 000 000 euro”.

Propozycja podwyższenia limitu, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, stanowi realizację zapowiedzi z expose Pana Premiera Mateusza Morawieckiego polegającej na podwyższeniu limitu przychodów uprawniających do stosowania przez podatników 9% stawki podatku CIT.

Obecnie z preferencyjnej stawki opodatkowania korzystają podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności oraz podatnicy posiadający status małego podatnika.

Przy czym, o czym pisaliśmy już powyżej, dla celów określenia statusu małego podatnika bierze się pod uwagę przychody z poprzedniego roku podatkowego, których limit wynosi obecnie 2 000 000 euro, natomiast przychody z roku podatkowego, w którym podatnik stosuje stawkę podatku (9% lub 19%) wynoszą obecnie 1 200 000 mln euro. Zaproponowana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu przychodów z roku podatkowego do 2 000 000 euro oznacza zrównanie tych dwóch (niejednolitych dotychczas) wartości (limitów).

Proponowane rozwiązanie dotyczy zatem zastąpienia (podwyższenia) limitu przychodów osiąganych w roku podatkowym z obowiązujących obecnie 1 200 000 euro na 2 000 000 euro. Po zmianie podatek według stawki 9% będą płacić podatnicy, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

Prawo do 9% stawki CIT - po zmianach

Reasumując, status małego podatnika decyduje o możliwości stosowania 9% stawki CIT, ale podatnik musi wykazywać również określone limitem przychody bieżące, które, jak wynika z projektu ustawy, mają wzrosnąć od 1 stycznia 2021 r. z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.

Wobec czego, podatnik, który chciałby w 2021 r. stosować 9% stawkę CIT, będzie musiał spełnić dwa poniższe warunki.

1) Przychody osiągnięte za 2020 r. nie mogą u niego przekroczyć 9 031 000 zł (wraz z należnym VAT), czyli równowartości 2 000 000 euro. Limit przeliczany po kursie euro z 1 października 2020 r., który wynosi 4,5153 zł/euro.

2) Przychody bieżące, osiągane w 2021 r., nie będą mogły przekroczyć 2 000 000 euro (bez należnego VAT). Dla 2021 r. limit ten będzie przeliczany po kursie euro ogłoszonym w dniu 4 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1406),

- ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2244).