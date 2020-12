Nowelizacja ustawy o CIT – jakie korzyści dla przedsiębiorców?

Estoński CIT

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (zwany estońskim CIT) to rozwiązanie pozwalające na zwiększenie potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstwa, poprzez zachęcenie firm do pozostawiania zysku w strukturach firmy i jego reinwestycji. W praktyce oznacza to, że dopóki zysk spółki nie zostanie wypłacony w formie dywidendy, podatek dochodowy od osób prawnych nie będzie przez spółkę opłacany. Ustawa przewiduje konkretne przypadki i określa dokładne warunki, jakie spółka kapitałowa musi spełnić, aby móc skorzystać z tego rozwiązania. Warto zaznaczyć, że konieczne jest spełnienie wszystkich warunków jednocześnie:

łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły stu milionów złotych, lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła stu milionów złotych, przy czym przychody te są liczone z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług,

mniej niż 50% przychodów pochodzi m.in. z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

zatrudnienie na umowę o pracę wynosi co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty (nie mogą być to udziałowcy ani akcjonariusze) przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym, lub zatrudnione są 3 osoby na umowę inną niż umowa o pracę, a firma jest zobowiązana do pobierania i zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzenie tych osób stanowi co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,

jedynymi udziałowcami są osoby fizyczne,

firma nie posiada udziałów w kapitale innej spółki

nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.

Dla podatników małych istnieją dwa uproszczenia w zakresie zatrudnienia:





zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wynosi co najmniej 1 osoba w przeliczeniu na pełen etat (nie może być to udziałowiec ani akcjonariusz) przez okres co najmniej 300 dni w roku.

zatrudnienie na podstawie innej umowy niż umowa o pracę i związane z tym miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz takiej osoby (nie może być to udziałowiec ani akcjonariusz).

Warto zaznaczyć, że skorzystanie z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych wyklucza możliwość skorzystania z innych ulg i preferencji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.

Specjalny fundusz inwestycyjny

Warunki możliwości skorzystania z tego rozwiązania są identyczne, jak te opisane wyżej dotyczące estońskiego CIT, natomiast nie wykluczają możliwości korzystania z dotychczas obowiązujących ulg zawartych w dotychczasowym systemie opodatkowania dochodu osób prawnych, co może być ważne dla części podmiotów korzystających dotychczas z 9-proc. stawki CIT oraz z ulg na badania i rozwój (B+R) i IP Box. Korzystanie ze specjalnego funduszy inwestycyjnego pozwoli na szybsze rozliczenie wydatków poniesionych na inwestycje.

Najważniejszą zaletą utworzenie specjalnego funduszu inwestycyjnego będzie możliwość szybszego obniżenia podstawy opodatkowania. Dla przedsiębiorców oznacza to przede wszystkim możliwość jednorazowego zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na środki trwałe, które zostaną zakupione w przyszłości. Fundusz ma być tworzony z zysku osiągniętego za poprzedni rok podatkowy. Wydatki z funduszu muszą zostać poniesione na inwestycje najpóźniej w następnym roku podatkowym – z możliwością wydłużenia tego terminu do lat trzech (po zawiadomieniu o tym fakcie urzędu skarbowego). Równowartość kwoty odpisu w gotówce powinna być wpłacona (najpóźniej w dniu dokonania odpisu na fundusz) na specjalnie wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. W momencie dokonania odpisu środki te stanowić będą koszt podatkowy.

Nowelizacja ustawy o CIT ogranicza jednak możliwość korzystania ze specjalnego funduszu inwestycyjnego jedynie dla środków trwałych klasyfikowanych przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT); (Dz.U. 2016 poz. 1864) do grupy 3-8 (KŚT). Dodatkowym ograniczeniem będzie możliwość odpisu na fundusz w wysokości osiągniętego zysku w poprzednim roku podatkowym.

Szymon Kwasigroch

Systim.pl

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2122