Zawieszenie działalności gospodarczej - co warto wiedzieć?

Zawieszenie działalności gospodarczej

Jeśli jesteś przedsiębiorcą ale z jakiegoś powodu potrzebujesz przerwy w prowadzeniu firmy, możesz skorzystać z opcji zawieszenia działalności gospodarczej. Innymi słowy wstrzymać ją na jakiś czas, a tym samym niektóre swoje obowiązki i zobowiązania. W tym czasie możesz liczyć na zwolnienie ze składek ZUS, podatków dochodowych. Za okres zawieszenia nie wpłacasz też zaliczek, ryczałtu, karty podatkowej i nie musisz składać deklaracji ZUS ani VAT.

Z jednej strony firma przestaje funkcjonować, z drugiej nie oznacza to definitywnego końca. Korzystając z zawieszenia, możliwe jest bowiem swobodne wznowienie działalności. Likwidacja firmy, to już raczej bilet w jedną stronę. W dzisiejszym artykule podsumowaliśmy wszystko co musisz wiedzieć odnośnie zawieszania działalności. Kiedy i kto może to zrobić? Jakie wymogi trzeba spełnić? Jakie są warunki i obowiązki z tym związane?





Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności z pewnością nie należy do łatwych. Często przypomina wybór ”mniejszego zła”. Boleśnie przekonują się o tym przedsiębiorcy, zwłaszcza w tym roku. Pandemia, obostrzenia, kryzys, niewystarczająca pomoc od rządu – nic dziwnego, że szukają jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. Przerwa w działalności może być jednym z nich. Jak pokazują dane CEIDG, za pierwsze półrocze, wpłynęło przeszło 143 tys. wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej. Zanim jednak zdecydujecie się dołączyć do tych statystyk, musicie sprawdzić z czym jest to związane i jakie trzeba spełnić warunki.

Po pierwsze - możecie zawiesić działalność pod warunkiem, że nie zatrudniacie pracowników na umowę o pracę, na zasadzie powołania, wyboru, mianowania. Jeśli planujecie zawiesić działalność, zanim to zrobicie trzeba będzie rozwiązać wszystkie tego rodzaju umowy. Umów zleceń albo o dzieło, nie musicie wypowiadać.

Co ważne! Możecie zawiesić działalność również, gdy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub urlopie rodzicielskim.

Po drugie – zawieszenia możecie dokonać go z dowolnego powodu i na dowolnie długi okres (również bezterminowo). Okres ten nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Jeśli we wniosku o zawieszenie wskażecie datę wznowienia działalności, działalność zostanie wznowiona w wybranym dniu. Nie będziecie zmuszeni pilnować tej daty i składać dodatkowych pism w tym zakresie. Jeśli natomiast nie podacie daty wznowienia – Wasza działalność pozostanie zawieszona bezterminowo (czyli do momentu kiedy jej nie wznowicie lub wykreślicie).

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale można też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą (niż data na wniosku). Musicie przemyśleć tę kwestię, tak aby wybrany termin nie kolidował z czynnościami jakie planujecie albo musicie wykonać przez zawieszeniem.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest skomplikowanym procesem, który wiązałby się z szeregiem uciążliwych formalności. Tak jak wspomnieliśmy, ważne jest dokładne zaplanowanie terminów, przeanalizowanie sytuacji, natomiast sam proces jest szybki i prosty. Poniżej opisaliśmy jak zawiesić działalność, z podziałem na działalność jednoosobową i spółkę cywilną. Są bowiem drobne różnice, które warto podkreślić.

Jak zawiesić działalność jednoosobową?

Działalność jednoosobową zawieszacie w CEIDG. Informacja ta zostanie automatycznie przekazana dalej – do ZUS, właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz do GUS. Wystarczy złożyć wniosek. Możecie zrobić to w trakcie osobistej wizyty w urzędzie miasta lub gminy, gdzie urzędnik potwierdzi Waszą tożsamość i przyjęcie wniosku. A najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. Możecie też wysłać wypełniony wniosek pocztą. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzonym przez notariusza.

Zawiesić działalność możecie również przez Internet, a dokładniej przez serwis biznes.gov.pl lub przez stronę ceidg.gov.pl. Wystarczy zarejestrować się w danym portalu, wypełnić formularz i podpisać Profilem Zaufanym (lub podpisem kwalifikowanym). Jeśli macie problem z rejestracją online w CEIDG, tutaj znajdziecie dokładną instrukcję jak to zrobić. W razie potrzeby możecie skorzystać z pełnomocnika, którego dane zostały opublikowane w Waszym wpisie w CEIDG. Pełnomocnictwo musi oczywiście obejmować czynność zawieszenia działalności gospodarczej, nie trzeba natomiast uiszczać żadnej opłaty skarbowej.

Jeśli jesteście opodatkowani kartą podatkową, możecie zawiesić prowadzoną działalność składając wniosek do CEIDG, albo zgłosić to naczelnikowi urzędu skarbowego. Nie później niż w dniu rozpoczęcia zawieszenia. Jeśli zgłaszacie przerwę w urzędzie skarbowym, to taka przerwa musi trwać nieprzerwanie co najmniej 10 dni (nie ma maksymalnego okresu). A jak wygląda to w przypadku spółki cywilnej?

Jak zawiesić działalność spółki cywilnej?

Jeżeli prowadzicie spółkę cywilną, zawieszenie będzie możliwe tylko gdy taką decyzję podejmą wszyscy wspólnicy. To podstawowy wymóg. Podobnie jak w przypadku działalności jednoosobowej, konieczny będzie wniosek złożony w urzędzie miasta lub gminy lub przez Internet.

W pierwszej kolejności zgłaszacie się do GUS (rejestr REGON). Nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia spółki. Następnie zgłaszacie zawieszenie do urzędu skarbowego (na formularzu NIP-2), również w terminie 7 dni. W CEIDG potwierdzacie zawieszenie po dopełnieniu formalności i złożeniu wniosku na formularzu CEIDG-1, wraz z załącznikiem CEIDG-SC (jako wspólnik). Tak jak wspomnieliśmy, dotyczy to wszystkich wspólników.

Jeśli jesteście zmuszeni podjąć bardziej radykalne kroki niż zawieszenie spółki, planujecie ją zlikwidować, mamy dla Was kilka praktycznych podpowiedzi i wskazówek. Niedawno pisaliśmy o tym jak krok po kroku wygląda likwidacja spółki z o.o., sprawdźcie jakie macie możliwości i jakie będą konsekwencje takiej decyzji.

Co wolno przedsiębiorcy w trakcie zawieszenia działalności?

W okresie zawieszenia działalności nie możecie jej prowadzić, ani osiągać przychodów – to logiczne. Nie oznacza to jednak, że nie możecie robić absolutnie nic. Zwłaszcza jeśli chodzi o czynności, które pomogą zabezpieczyć źródło przychodów i pozwolą wrócić do normalnego funkcjonowania firmy po wznowieniu działalności. Do takich czynności należą:

- przyjmowanie należności powstałych przed zawieszeniem,

- osiąganie przychodów sprzed zawieszenia,

- zbywanie wyposażenia i środków trwałych,

- regulowanie zobowiązań powstałych przed zawieszeniem,

- zabezpieczenie źródła przychodu

- powołanie zarządcy sukcesyjnego

Jak widać, okres zawieszenia nie zawsze będzie okresem bezczynności. Zwłaszcza, że w jego trakcie masz też pewne obowiązki. Do takich należy uczestniczenie we wszystkich postępowaniach administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą twojej firmy. Musicie oczywiście opłacać należności publiczno-prawne takie jak podatek od nieruchomości, środków transportu czy opłaty środowiskowe. Nadal macie też wykonywać obowiązki nakazane przepisami, prowadzić księgowość, uczestniczyć w kontrolach i składać coroczne sprawozdanie finansowe. A co z ZUS-em?

Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS

W przypadku jednoosobowej działalności nie musicie zgłaszać zwieszenia do ZUS. Wystarczy wniosek do CEIDG. Na tej podstawie ZUS przygotuje już odpowiednie formularze. W tym dotyczące wyrejestrowania płatnika składek (ZUS ZWPA), wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) i wyrejestrowania zgłoszonych członków rodziny ubezpieczonego (ZUS ZCNA). Trochę inaczej wygląda sytuacja, gdy zatrudniacie pracowników.

Przed zawieszeniem działalności, umowy z twoimi pracownikami zostały rozwiązane (to jeden z warunków o których wspomnieliśmy wyżej). Oznacza to, że musicie wyrejestrować zwolnionych pracowników z ubezpieczeń ZUS. Macie na to 7 dni od daty ustania stosunku pracy. Aby to zrobić, wystarczy wypełnić informacje na formularzu ZUS ZWUA, a jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń podać dzień następujący po dniu rozwiązania stosunku pracy. Dotyczy to też zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny pracownika.

Podobnie jak w przypadku wniosku o zawieszenie działalności polecamy zrobić to online. Dokumenty możecie wysłać do ZUS elektronicznie, korzystając z programu Platnik w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego certyfikatem kwalifikowanym. Możecie skorzystać też z aplikacji ePłatnik dostępnej na PUE podpisując certyfikatem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym ePUAP.

W trakcie zawieszenia działalności nie podlegacie ubezpieczeniom w ZUS. Nie możecie też dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Zawieszenie działalności gospodarczej a VAT

Na samym początku podkreśliliśmy, że w okresie zawieszenia nie trzeba składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Są jednak pewne wyjątki od tej reguły, których musicie być świadomi. Deklarację VAT7/VAT-7K musicie złożyć jeśli dokonujecie korekty proporcji lub deklaracji VAT. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji nie obejmuje podatników dokonujących importu usług i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nie dotyczy też okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego. Jak również nie obejmuje okresów rozliczeniowych w ramach których podatnik musi rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeśli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będziecie wykonywać czynności opodatkowane podatkiem VAT, należy zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo rozpoczęcia wykonywania takich czynności, podając rodzaj tych czynności. Jeżeli zawieszenie działalności będzie trwało nieprzerwanie 6 miesięcy, naczelnik urzędu skarbowego wykreśli cię z rejestru czynnych podatników VAT.

