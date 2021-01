Tarcza Finansowa 2.0 - zasady ogólne, definicje, warunki, beneficjenci

Tarcza Finansowa 2.0 - czym jest, do kogo jest kierowana i jaki jest jej cel?

„Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm 2.0" (zwana dalej także: "Tarcza Finansowa 2.0" lub "Program") jest programem rządowym wprowadzanym w celu wsparcia Mikrofirm oraz MŚP, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Głównym celem Programu jest udostępnienie Mikrofirmom oraz MŚP z branż wskazanych w Programie finansowania na warunkach preferencyjnych dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Definicje



„Mikrofirma” lub ”Mikroprzedsiębiorca” – to przedsiębiorca wpisany do Krajowego rejestru Sądowego („KRS”) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEIDG”), który na 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na dzień 31 lipca 2020 r., zatrudnia co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR.

Na potrzeby ustalenia statusu Mikroprzedsiębiorcy jako podmiotu uprawnionego do udziału w Programie, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Określenie statusu Mikroprzedsiębiorcy powinno uwzględniać inne warunki określone w treści Regulaminu oraz Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.).

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorze: (a) rolnym lub leśnym, zastosowanie ma załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 193, str. 1 z późn. zm.); (b) rybołówstwa i akwakultury, zastosowanie ma załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z 16 grudnia 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 369, str. 37);



„Mała i średnia firma” lub „MŚP” – oznacza, na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do udziału w Tarczy Finansowej 2.0., przedsiębiorcę wpisanego do KRS lub CEIDG, który nie jest Mikrofirmą, a jednocześnie zatrudnia na 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 249 pracowników, a przy tym jego roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa w 2019 r. nie 3 przekracza 43 mln EUR. Na potrzeby ustalenia statusu MŚP, jako podmiotu uprawnionego do udziału w Programie, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Określenie statusu MŚP powinno uwzględniać inne warunki określone w treści Regulaminu oraz Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.).

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorze:

(a) rolnym lub leśnym, zastosowanie ma załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 193, str. 1 z późn. zm.);

(b) rybołówstwa i akwakultury, zastosowanie ma załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z 16 grudnia 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 369, str. 37).





Czy duży przedsiębiorca może skorzystać z Tarczy Finansowej 2.0 ?

Duży przedsiębiorca może uczestniczyć w Programie na takich warunkach jak MŚP, jeżeli:

a) 25% lub więcej jego kapitału zakładowego lub praw głosu jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane, wspólnie lub indywidualnie, przez jeden lub więcej organów publicznych, przy czym w każdym przypadku przedsiębiorstwo samodzielnie (bez wspólników i podmiotów powiązanych) zatrudnia do 249 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub jego suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR oraz

b) nie jest Mikrofirmą,

c) nie skorzystał z programu Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm.

W jakiej formie udzielane jest wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 ? Czy wsparcie udzielone w ramach Programu ma charakter zwrotny czy bezzwrotny?

Instrumentem finansowym przewidzianym przez Program w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom jest subwencja finansowa PFR. Subwencja finansowa udzielana jest na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej, której zawarcie przez przedsiębiorcę jest konieczne i niezbędne dla otrzymania subwencji finansowej. Subwencja finansowa będzie miała charakter bezzwrotny, po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w Programie.

Czy subwencja udzielana w ramach Tarczy Finansowej 2.0 jest pomocą publiczną?

Wsparcie udzielane w ramach Tarczy Finansowej 2.0 jest pomocą publiczną. Właściwym organem do wyjaśniania zasad łączenia rożnych rodzajów pomocy publicznej jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do kiedy można składać wnioski o subwencję finansową?

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (do tego dnia banki uczestniczące w Programie będą przyjmowały wnioski o subwencje). Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.

Jaka jest rola PFR oraz jakie inne podmioty uczestniczą w procesie udzielania wsparcia?

Realizacja Programu została powierzona PFR. Program jest finansowany ze środków PFR, w tym głównie środków pozyskanych w drodze emisji przez PFR obligacji na rynku krajowym lub zagranicznym. Bezpośrednią obsługą wniosków o udzielenie dofinansowania zajmują się banki, poprzez system bankowości elektronicznej, na podstawie umów zawartych z PFR.

Czy przedsiębiorca, który skorzystał z Tarczy Finansowej 1.0., może wnioskować o pomoc w ramach Tarczy Finansowej 2.0?

Tak, z zastrzeżeniem limitów pomocy publicznej oraz limitów pomocy określonej w Regulaminie, a przyznanej w ramach obydwu Tarcz Finansowych.

Jaki jest limit pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0?

Maksymalna kwota finansowania dla Mikrofirm to 324 tys. zł, przy czym maksymalna kwota finansowania na pracownika nie może być wyższa niż 36 tys. zł. Należy także pamiętać, iż suma finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika.



Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł, a maksymalna kwota finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może w sumie przekroczyć 144 tys. zł na jednego pracownika.

Stan zatrudnienia na potrzeby ustalenia powyższych limitów badany będzie na dzień 30 września 2020 r.

Definicja pracownika



„pracownik” – na potrzeby:

a) ustalenia statusu Mikrofirmy/MŚP oznacza osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;

b) wyliczenia kwoty subwencji finansowej oznacza osobę fizyczną

- która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy oraz na dzień ustalania stanu zatrudnienia pracodawcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej została zgłoszona przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

- współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych - np. umowa zlecenia), oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla 4 potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy;

Czy umorzona część subwencji stanowi przychód do opodatkowania dla przedsiębiorcy?

Tak, na moment udzielenia odpowiedzi (13 stycznia 2021 r.) – w świetle obecnie obowiązujących przepisów – umorzona część subwencji stanowi dla przedsiębiorcy przychód do opodatkowania odpowiednio PIT lub CIT. Możliwość dokonania częściowego zwolnienia z podatku CIT/ PIT dokonanych umorzeń będzie analizowana przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.

Kiedy pojawią się dokładne wytyczne oraz Regulamin odnośnie Tarczy Finansowej 2.0?

Regulamin dotyczący Tarczy Finansowej 2.0 będzie dostępny najpóźniej 14 stycznia 2021 r. w godzinach popołudniowych.

Gdzie należy składać wnioski o subwencję?

Nabór wniosków będzie realizowany za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej. Tam będzie można wypełnić formularz, który następnie trafi do PFR, gdzie zostanie zweryfikowany na podstawie zewnętrznych źródeł takich jak np. ZUS (zatrudnienie), Krajowa Administracja Skarbowa (spadek obrotów gospodarczych).

Na tej podstawie PFR podejmie jedną z następujących decyzji:

- pozytywną, czyli wypłaci subwencję w kwocie wnioskowanej przez przedsiębiorcę;

- częściowo pozytywną, czyli wypłaci subwencję w kwocie niższej niż wnioskowana przez przedsiębiorcę;

- negatywną, czyli odmówi wypłaty subwencji.

Wniosek musi zostać złożony przez osobę posiadającą umocowanie do reprezentowania beneficjenta. W momencie składania wniosku konieczne jest dołączenie potwierdzenia umocowania tej osoby. Potwierdzenie umocowania musi być załączone w formie elektronicznej w momencie wysyłania wniosku do PFR.

Czy wniosek o subwencję z Tarczy Finansowej 2.0 przedsiębiorca musi złożyć w tym samym banku, za którego pośrednictwem składany był wniosek w programie Tarczy Finansowej 1.0?

Wniosek może zostać złożony w innym banku biorącym udział w Programie.

Czy w razie występowania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami konieczna jest zgoda małżonka przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą bądź będącego wspólnikiem spółki cywilnej, na wystąpienie o wsparcie w ramach Programu?

Tak. Uzyskanie takiej zgody jest konieczne, jednakże jej dołączenie do wniosku nie będzie wymagane. Przedsiębiorca powinien być upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy.

Czy wymagane jest uzyskanie zgód organów korporacyjnych/wspólników spółek cywilnych, spółek prawa handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych w celu ubiegania się o wsparcie w ramach Programu?

Uzyskanie takich zgód jest konieczne, jeżeli jest wymagane przez odpowiednie dokumenty korporacyjne przedsiębiorcy (w szczególności przez umowę spółki albo statut).

Czy wniosek o subwencję może zostać złożony za przedsiębiorcę przez jego biuro rachunkowe?

Tak, jednak biuro rachunkowe, które będzie wnioskowało w imieniu firmy o subwencję musi posiadać dostęp do bankowości elektronicznej przedsiębiorcy oraz musi legitymować się należytym umocowaniem do działania w imieniu przedsiębiorcy, tj. powinno zadbać o posiadanie stosownego pełnomocnictwa.

Osoba, która składa wniosek o subwencję musi być uprawniona do reprezentowana firmy, w imieniu której dokonuje tych czynności. Jeżeli umocowanie do działania w imieniu tej firmy nie wynika z właściwych rejestrów (KRS, CEIDG) należy pamiętać, aby miała ona pełnomocnictwo. Potwierdzenie umocowania musi być załączone w formie elektronicznej w momencie wysyłania wniosku do PFR.

Dodatkowo, jeżeli do zawarcia umowy subwencji wymagane są wewnętrzne zgody korporacyjne (w przypadku spółek) lub zgoda małżonka/wspólnika spółki cywilnej (JDG, SC), biuro rachunkowe powinno upewnić się, że wszystkie takie zgody zostały udzielone.

Jak długo trwa rozpoznawanie wniosku o subwencję?

Rozpoznawanie wniosku o subwencję trwa co do zasady do kilku dni roboczych. Jeśli jednak zostaną stwierdzone rozbieżności pomiędzy danymi wskazanymi we wniosku, a danymi wynikającymi z rejestrów publicznych, rozpoznanie wniosku może trwać dłużej.

Czy zdolność kredytowa stanowi warunek udzielenia wsparcia w ramach Tarczy Finansowej 2.0?

Nie. Zdolność kredytowa nie stanowi warunku udzielenia wsparcia.

Czy złożenie wniosku i przyznanie subwencji finansowej podlegają opłatom lub prowizjom?

Nie, złożenie wniosku i przyznanie subwencji finansowej nie podlegają opłatom ani prowizjom.

Czy przedsiębiorca składający wniosek o subwencję powinien zadbać o wskazanie w nim prawidłowych informacji?

Tak, przedsiębiorca ma obowiązek zadbać o to, aby wszystkie dane i oświadczenia wskazane we wniosku o subwencję były zgodne z prawdą. Prawidłowość informacji wskazanych we wniosku ma wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Jednocześnie, przedsiębiorca wnioskując o subwencję finansową składa oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej za przedstawianie fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń.

W jaki sposób zawierana jest umowa o subwencję finansową?

Po poprawnym wypełnieniu i podpisaniu wniosku o subwencję zostanie wygenerowana umowa subwencji finansowej. Umowa taka zawierana jest wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej z chwilą złożenia przez bank, działający jako pełnomocnik PFR, oświadczenia woli o zawarciu umowy subwencji finansowej poprzez opatrzenie tej umowy pieczęcią bankową lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentowania banku. Dla zawarcia umowy nie ma potrzeby opatrzenia papierowej umowy podpisem wnioskodawcy i jej przekazania do PFR.

Czy do wsparcia udzielanego w ramach Tarczy Finansowej 2.0 stosuje się przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych?

Nie, na podstawie art. 77 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 do wsparcia udzielanego przez PFR w ramach Tarczy Finansowej 2.0 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, tj. ustawy, która w pewnych aspektach nakazuje traktować przedsiębiorców działających w formie jednoosobowych działalności gospodarczych jak konsumentów.

Czy udzielona subwencja podlega egzekucji sądowej lub administracyjnej? Czy środki przekazane w formie subwencji mogą podlegać zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego?

Nie, środki przekazane w formie subwencji finansowej przedsiębiorcy nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są także wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes