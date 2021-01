Sprawozdanie za 2020 rok o stosowanych terminach zapłaty do 31 stycznia 2021 r.

Kto składa sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty?

Na podstawie art. 13a. ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 935; ost. zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy o CIT, mają obowiązek przekazywać, drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty terminach zapłaty w transakcjach handlowych w poprzednim roku kalendarzowym.

Wyżej wskazany art. 27b ust. 2 ustawy o CIT wymienia:

1) podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości;





Od 1 stycznia 2021 r. w art. 27b ust. 2 ustawy o CIT są również wskazane spółki nieruchomościowe, w tym spółki nieruchomościowe wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Przychód 50 mln euro - w którym roku?



Warto zauważyć, że art. 27b ust. 1 ustawy o CIT odnosi się do zeznania, określonego w art. 27 ust. 1 tej ustawy, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, złożonym za rok podatkowy, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości (…). Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, z tego wynika, że przy ustaleniu, czy dany podmiot ma obowiązek złożyć sprawozdanie z art. 13a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom – należy stosować takie rozumienie pojęcia przychodu, jakie jest stosowane w ramach zeznania, o którym mowa art. 27 ust. 1 ustawy o CIT. Z tym że podatkowe grupy kapitałowe objęte są obowiązkiem sprawozdawczym bez względu na wysokość osiągniętych przychodów.

W świetle tych przepisów zobowiązani do złożenia sprawozdania o terminach zapłaty za 2020 rok są:

- podatnicy CIT, którzy uzyskali przychód przekraczający 50 mln euro w roku podatkowym zakończonym w 2019 r. oraz

- grupy kapitałowe .

W przypadku podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy o CIT sprawozdanie to przekazuje kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Definicja kierownika



Za kierownika podmiotu, o którym mowa w art. 27b ust. 2 ustawy o CIT, uznaje się członka zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, a jeżeli organ ten jest wieloosobowy – członków tego organu. W przypadku spółki komandytowo‐akcyjnej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Co powinno zawierać sprawozdanie?

Zgodnie z art. 13a. ust. 4 ww. ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, sprawozdanie o stosowanych w poprzednim roku terminach zapłaty powinno zawierać następujące dane dotyczące zobowiązanego podmiotu:

1) firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;

2) wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:

a) nieprzekraczającym 30 dni,

b) od 31 do 60 dni,

c) od 61 do 120 dni,

d) przekraczającym 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

3) wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:

a) nieprzekraczającym 30 dni,

b) od 31 do 60 dni,

c) od 61 do 120 dni,

d) przekraczającym 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

4) wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;

5) wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Zgodnie z art. 4 ustawy o o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) transakcja handlowa – umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2 (głównie przedsiębiorcy i osoby wykonujące wolne zawody), zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością;

1a) świadczenie pieniężne – wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej.

Warto zauważyć, że chodzi tu o transakcje ze wszelkimi przedsiębiorcami, w tym także z podmiotami powiązanymi.

Jak złożyć sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty?

Sprawozdanie można przekazywać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego, który jest dostępny na portalu biznes.gov.pl.

Trzeba kliknąć umieszczony na tej stronie przycisk "Załatw online" i skorzystać z elektronicznego kreatora sprawozdania. W kreatorze trzeba zaznaczyć opcje, które dotyczą dany podmiot i wpisać dane, o które zapyta kreator. Następnie system wygeneruje sprawozdanie, które trzeba podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i wysłać.

Termin złożenia sprawozdania

Jak już wyżej wspomniano, na podstawie art. 13a. ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych w poprzednim roku kalendarzowym trzeba złożyć do 31 stycznia następnego roku. Pierwsze sprawozdanie jest składane przez zobowiązane podmioty za 2020 rok - do 31 stycznia 2021 r.

Co grozi za niezłożenie sprawozdania lub złożenie go po terminie?

Niezłożenie sprawozdania w ustawowym terminie jest wykroczeniem, za które kierownik podmiotu może zostać ukarany karą grzywny. Tej samej karze podlega ten, kto utrudnia lub udaremnia wywiązanie się z obowiązku złożenia sprawozdania. Wymierzanie tych grzywien następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729).

