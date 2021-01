Tarcza Finansowa PFR 2.0 - kto i jak może uzyskać wsparcie?

W ramach Tarczy Finansowej 2.0 o subwencje finansowe mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż, które odnotowały minimum 30% spadek obrotów w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Wnioski będzie można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 roku. Jakie wsparcie można otrzymać z Tarczy Finansowej 2.0? Kiedy i gdzie będzie można ubiegać się o wsparcie? Jakie są najważniejsze warunki przyznawania wsparcia? Jakie są zasady wyliczania zatrudnienia? Które branże mogą otrzymać wsparcie? Na co można przeznaczyć wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0?