Rozwój ePUAP – coraz mniej powodów by chodzić do urzędu

Wydarzenia ostatnich miesięcy - stan pandemii oraz wprowadzone środki ostrożności tj. ograniczenia w dostępie do placówek podmiotów administracji publicznej, przyczyniły się do dynamicznego rozwoju w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m. in. za sprawą upowszechnienia korzystania z platformy ePUAP przez obywateli. Czym jest ePUAP? Jakie sprawy urzędowe można załatwić przez internet?