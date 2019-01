Podpisywanie e-sprawozdań finansowych - problem z profilem zaufanym ePUAP

E-sprawozdania finansowe

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe można tworzyć wyłącznie elektronicznie i to w strukturze logicznej określonej przez ministra finansów, opublikowanej na stronie internetowej MF. Muszą być one także podpisane elektronicznie. Do wyboru jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.

Do wyboru jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP. Wynika to z art. 45 ust. 1f i 1g ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).

Oba te podpisy są przewidziane również przy wysyłaniu sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmianę zasad tworzenia i podpisywania sprawozdań finansowych wprowadziła nowelizacja z 26 stycznia 2018 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398).

Przed 1 października 2018 r., w okresie przejściowym, sprawozdania mogły być podpisywane ręcznie, natomiast kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP musiały być sygnowane skany sprawozdań przesyłane do KRS.

Problemy zarządu

Mimo jednak że ustawa o rachunkowości przewiduje dwie możliwości podpisu, to w praktyce system KRS przyjmuje tylko sprawozdania opatrzone podpisem kwalifikowanym.

– Nie przyjmuje on sprawozdań opatrzonych ePUAP – informuje Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o.

Wyjaśnia, że eKRS nie potrafi zweryfikować sprawozdania podpisanego ePUAP i wyświetla komunikat o błędzie: „Nie można pobrać informacji o osobie podpisującej z certyfikatu”.

– To kuriozalne, że podpis, na który pozwala ustawa o rachunkowości, jest traktowany przez eKRS jako błąd – mówi ekspertka.

Przypomina, że sankcje za niezłożenie sprawozdania są dotkliwe, łącznie z karą więzienia. Dlatego, jej zdaniem, Ministerstwo Sprawiedliwości powinno jak najszybciej wprowadzić poprawkę.

Niezrozumiałe zasady

Brak możliwości złożenia sprawozdania opatrzonego profilem zaufanym potwierdził system wsparcia Ministerstwa Sprawiedliwości (hpsm@ms.gov.pl). W odpowiedzi na pytanie ekspertki wyjaśnił, że eKRS wymaga załączenia dokumentu w formacie XML, podpisanego wyłącznie podpisem kwalifikowanym. – Profil zaufany nie jest podpisem kwalifikowanym – czytamy w odpowiedzi przesłanej z MS.

Dopiero gdy wszystkie dołączane pliki są opatrzone podpisem kwalifikowanym, zgłoszenie do KRS można podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP (czyli ePUAP można użyć dopiero na etapie wysyłania dokumentów).