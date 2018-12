Sprawozdania finansowe z KRS dostępne online. Sprawdź swojego partnera biznesowego w serwisie ALEO.com

Analiza sprawozdań finansowych potencjalnych partnerów biznesowych powinna stanowić dla ciebie swoisty drogowskaz w prowadzeniu działalności. Dokumenty te dostarczają wiarygodnych i pomocnych informacji w podejmowaniu decyzji określonym interesariuszom. Ich odbiorcą może być np. potencjalny klient, inwestor czy też organy kontrolne. To jednak sam czytelnik sprawozdania poprzez jego wnikliwą analizę powinien wyciągnąć odpowiednie biznesowe wnioski. Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, do sporządzania sprawozdań finansowych zobligowane są spółki prawa handlowego prowadzące pełną księgowość lub podmioty, które samodzielnie zdecydowały się na ten sposób ewidencjonowania, czyli np. spółki cywilne lub osoby fizyczne. Oznacza to, że każdy podmiot, z którym możesz zawrzeć umowę jest do zweryfikowania pod kątem finansowym.

E-sprawozdanie dla każdego

Od marca 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące składania sprawozdań finansowych. Na ich podstawie każdy podmiot zarejestrowany w KRS ma obowiązek złożenia dokumentów finansowych w formie elektronicznej. Są one oczywiście publicznie dostępne, lecz problem może stanowić ich szybkie wyszukiwanie.

reklama reklama

Jest jednak sposób, by usprawnić ten proces i szybko pozyskać najistotniejsze informacje. Dzięki zaawansowanej wyszukiwarce na ALEO.com łatwo uzyskasz dostęp do wyników finansowych interesujących cię firm. Aktualnie portal udostępnia już ponad 1 mln dokumentów o 150 tys. firm.

Podkreślenia wymaga fakt, że ALEO.com, w przeciwieństwie do konkurencji, za dostęp do e-sprawozdań nie pobiera żadnych opłat. Co więcej, nie jest nawet wymagane przechodzenie przez rejestrację oraz logowanie.

Wszystkie dane w jednym miejscu

Sam proces wyszukiwania firm w bazie ALEO.com jest niezwykle prosty i intuicyjny. Dane, których potrzebujesz, by odnaleźć interesujący cię podmiot gospodarczy to jego nazwa lub NIP. Warto zaznaczyć, że na profilach firm, poza sprawozdaniami finansowymi, znajdziesz dane rejestrowe z KRS lub CEIDG,a także opinie i oceny wystawiane przez klientów. Ten ostatni element może okazać się istotny w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy biznesowej.

Profile firmowe na ALEO.com zawierają również powiązania kapitałowe i osobowe firm. Co więcej znajdują się tam informacje dodawane przez użytkowników jak, np. dane dotyczące aktualnej oferty przedsiębiorstwa czy dane kontaktowe.

Czas na JPK

Jak zostało to wcześniej wspomniane, na platformie znajdziesz sprawozdania finansowe (obecnie dodawane w formie skanów), dane rejestrowe spółki, powiązania kapitałowe czy opinie użytkowników. Już niebawem w serwisie pojawią się sprawozdania w formacie JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego, którego forma jest w pełni zelektronizowana. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz w łatwy sposób uzyskać interesujące cię dane, np. z bilansu czy rachunku zysków i strat, obliczać wskaźniki finansowe, czy też porównać ze sobą dokumenty różnych firm.

Sprawdzaj na ALEO.com

Jeśli prowadzisz biznes i chcesz odnieść sukces, nie pozostaje ci nic innego, jak dokładne weryfikowanie swoich partnerów biznesowych. Takie działanie przełoży się bezpośrednio na osiągane przez ciebie zyski. Co więcej, dzięki profilowi swojej firmy na ALEO.com, sam stajesz się wiarygodnym kontrahentem.