Zwolnienie z płacenia składek ZUS i dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe w 2021 roku

Zwolnienie z płacenia składek ZUS, dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe – od 30 grudnia 2020 r. przedsiębiorcy z kolejnych branż mogą składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski o wsparcie w ramach dwóch kolejnych instrumentów Tarczy Antykryzysowej. – Zależy nam, by wsparcie było jak najszersze, by trafiało tam, gdzie najbardziej go potrzeba – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.