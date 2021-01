Zgłoszenia do Małego ZUS-u Plus do 1 lutego 2021 r.

Kto może skorzystać z Małego ZUS-u Plus?

Wysokość składki za 2021 rok ustala się na podstawie dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w 2020 roku. Z uprzywilejowania dotyczącego opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne mogą skorzystać przedsiębiorcy spełniający dwa podstawowe warunki:

przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł,

działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym działała i była zarejestrowana przez przynajmniej 60 dni kalendarzowych.

Z Mały ZUS Plus mogą korzystać przedsiębiorcy korzystający wcześniej z programu Ulga na start czy z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.





Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Z programu wykluczeni są przedsiębiorcy niespełniający powyższych warunków oraz:

prowadzący działalność pierwszy rok,

w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystający z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy,

spełniający warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne , od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia

rozliczający się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystający ze zwolnienia z VAT

podlegający ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności,

wykonujący w ramach działalności gospodarczej te same zadania, które były wykonywane dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,

prowadzący w poprzednim roku działalność jako: twórca, lub artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół



W jaki sposób zgłosić chęć skorzystania z Małego ZUS-u Plus?

Przedsiębiorcy pierwszy raz korzystający z programu musza zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92. Konieczne do tego jest złożenie dokumentów ZUS:

zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA), lub

wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, w przypadku zakończenia korzystania z ulgi „preferencyjne składki”.

W przypadku podlegania jedynie pod ubezpieczenie zdrowotne konieczne jest zgłoszenie się do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA), z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92.

Mały ZUS Plus - obowiązki i konsekwencje zgłoszenia się do programu

Przedsiębiorcy zgłoszeni do Małego ZUS-u Plus zobowiązani są do przesłania do ZUS-u informacji o rocznym przychodzie oraz dochodzie, formach opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. W tym celu konieczne jest przekazanie dokumentów ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II za miesiąc, w którym przedsiębiorca przystępuje do programu.

Podmioty korzystające z programu mogą być również wezwane w dowolnym momencie jego trwania do przedstawienia dokumentów potwierdzających zastosowane przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym formy opodatkowania, wysokość rocznego przychodu i rocznego dochodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy. Brak przekazania dokumentów z ww. informacjami w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania, skutkować będzie ustaleniem przez ZUS podstawy wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wszystkie miesiące danego roku.

Korzystanie z programu Mały ZUS Plus niesie ze sobą oczywiste konsekwencje w postaci obniżonych świadczeń w przyszłości. Zrezygnować z programu można w dowolnym momencie, a za miesiąc, w którym przedsiębiorca zrezygnuje z ulgi, oraz pozostałe miesiące do końca roku, składki na ubezpieczenia społeczne będą w pełnej wysokości, to znaczy według standardowych zasad.

Według ostatniego komunikatu Prezesa ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej do Małego ZUS-u Plus zgłosiło się już prawie 300 tysięcy osób.

Szymon Kwasigroch

Systim.pl