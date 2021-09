Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

Umarzalna pożyczka preferencyjna

Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do 6 lat. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie maksymalnie do 75% faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19. Wysokość umorzenia nie może również przekroczyć 75% kwoty udzielonej pożyczki.

Jak złożyć wniosek?

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pfrsa.pl. Formularz określa odpowiednie dokumenty, oświadczenia oraz dane finansowe wymagane w procesie oceny możliwości udzielenia pożyczki. PFR zachęca przedsiębiorców do zapoznania się z Regulaminem Programu oraz instrukcjami wypełnienia poszczególnych dokumentów, dostępnymi na stronie internetowej PFR, co przyspieszy proces oceny wniosków.

Pożyczka preferencyjna dla dużych firm - najważniejsze informacje

Dla kogo?

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm dedykowana jest dużym firmom, przez które rozumiemy przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) spełniających następujące kryteria:

duże przedsiębiorstwa: (i) które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa na 31 grudnia 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR;

a w przypadku niektórych rodzajów Finansowania Programowego, również: MŚP, które zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót w 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, o ile (i) zostały spełnione łącznie następujące warunki: (a) jego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł, oraz (b) najpierw wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP 1.0, lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego

(„Duży Przedsiębiorca 1.0”),

albo

duże przedsiębiorstwa: (i) które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), lub (ii) których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR.

(„Duży Przedsiębiorca 2.0”).

Finansowanie preferencyjne skierowane jest do przedsiębiorstw, które poniosły bezpośrednią szkodę wynikającą z COVID-19, rozumianą jako skumulowana negatywna EBITDA, wygenerowana w okresach w których prowadzona działalność gospodarcza została zabroniona, w wyniku działań podjętych przez polskie władze w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19.

Działania podjęte przez polskie władze ograniczające działalność gospodarczą Przedsiębiorcy oznaczają działania:

zakazujące prowadzenia przez Przedsiębiorcę istotnej części (ponad 50% działalności) lub wyłączające pewne wysoce istotne oraz jasno określone kategorie klientów Przedsiębiorcy (np. wyłączenie określonych kategorii gości hotelowych); lub

ograniczające liczbę klientów dla konkretnych sektorów lub działalności na poziomach wyraźnie i istotnie niższych od tych, które w danym przypadku byłyby podyktowane ogólnie stosowanymi zasadami dystansu społecznego lub zasadami dotyczącymi pojemności w przestrzeniach komercyjnych (na przykład w przypadku kin, działalności związanej z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, restauracji, wystaw i targów).

Finansowanie preferencyjne nie może zostać udzielone podmiotom, które nie podjęły działań w celu ograniczenia szkód spowodowanych restrykcjami związanymi z COVID-19, a także które są odpowiedzialne za poniesioną szkodę lub nie prowadzili swojej działalności z należytą starannością lub niezgodnie z obowiązującym prawem.

Oprocentowanie

Finansowanie udzielane jest w oparciu o stałą stopę oprocentowania równą:

0,75% w pierwszym roku od daty podpisania umowy

1,25% w drugim i trzecim roku od daty podpisania umowy

2,25% w czwartym piątym i szóstym roku od daty podpisania umowy

Terminy

W celu uzyskania Finansowania Preferencyjnego 2.0 powinni złożyć wniosek nie później niż do 30 września 2021 roku.

Okres udostępniania: Do 31 grudnia 2021 r., z możliwością wypłaty środków do 31 marca 2022 r. jeżeli umowa Pożyczki zawiera warunki zawieszające do wypłaty środków. PFR dopuszcza uruchamianie Pożyczki jednorazowo lub w transzach.

Ważne!

Pożyczka ma charakter pożyczki nieodnawialnej.

Finansowanie preferencyjne udzielane jest do wysokości szacowanej Szkody COVID poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 w okresie restrykcji, (maksymalnie pomiędzy 1 listopada 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r.) oraz nie może przekroczyć:

kwoty 750 milionów złotych;

dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019;

25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

Udzielone finansowanie preferencyjne może zostać przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:

wypłatę wynagrodzeń;

zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;

zobowiązań publiczno-prawnych;

inne cele związane z finansowaniem bieżącej działalności, ustalone w Dokumentach Finansowania Programowego.

Udzielone finansowanie preferencyjne nie może zostać przeznaczone na:

dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych;

nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;

fuzje i przejęcia;

obsługę odsetek, kuponów, płatność prowizji i opłat, spłatę, refinansowanie lub przedterminową spłatę zadłużenia finansowego;

inne cele określone przez PFR w Dokumentach Finansowania Programowego.



Kluczowe różnice pomiędzy pożyczką preferencyjną, a pożyczką preferencyjną 2.0:

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju