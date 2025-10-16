REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Od 2026 r. zmiany w księgowości podatników PIT. Nowe pliki JPK i rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki

Od 2026 r. zmiany w księgowości podatników PIT. Nowe pliki JPK i rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 października 2025, 17:47
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, minister finansów, podatki
Zmiany w księgowości podatników PIT od 2026 r. Nowe pliki JPK i rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
Paweł Huczko
zasoby własne

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 16 października 2025 r., że od 2026 r. wchodzą w życie nowe obowiązki dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ramach podatku PIT. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegające podatkowi PIT, które co miesiąc przekazują ewidencję JPK_V7M, będą zobowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Ministerstwo Finansów udostępni bezpłatne narzędzia pozwalające na realizację obowiązków w zakresie przesyłania nowych obligatoryjnych plików JPK.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i pkpir przy użyciu programów komputerowych

Przedsiębiorcy, którzy co miesiąc przekazują do urzędu skarbowego ewidencję JPK_V7M, od początku 2026 r. będą mieli obowiązek prowadzenia
- ksiąg rachunkowych,
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- ewidencji przychodów
- ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
wyłącznie przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania po zakończeniu roku w formie ustrukturyzowanej (pliki JPK) naczelnikowi urzędu skarbowego..

Przedsiębiorcy prowadzący:

1) księgi rachunkowe będą mieli obowiązek przesyłania:
- JPK_KR_PD (księgi rachunkowe),
- JPK_ST_KR (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych);

2) podatkową księgę przychodów i rozchodów będą mieli obowiązek przesyłania:
- JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów),
- JPK_ST (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych);

3) ewidencję przychodów będą mieli obowiązek przesyłania:
- JPK_EWP (ewidencja przychodów),
- JPK_ST (wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).

Podmioty te po raz pierwszy będą zobowiązane do przekazywania ksiąg podatkowych prowadzonych w ustrukturyzowanej formie w 2027 r.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że w pierwszej kolejności ww. obowiązek będzie dotyczył podatników PIT, którzy są zobowiązani do składania JPK VAT za okresy miesięczne (tj. JPK_V7M). Ta grupa, począwszy od 2026 r., będzie musiała prowadzić księgi podatkowe w postaci elektronicznej i w 2027 r. przesłać te księgi naczelnikowi urzędu skarbowego.

Pozostali podatnicy PIT, w tym podatnicy zobowiązani do składania JPK VAT za okresy kwartalne (tj. JPK_V7K), będą obowiązani, począwszy od 2027 r. prowadzić księgi podatkowe w postaci elektronicznej oraz przesyłać te księgi naczelnikowi urzędu skarbowego.

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów udostępni formularze interaktywne

Podmioty prowadzące PKPiR będą mogły skorzystać z interaktywnych formularzy udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, umożliwiających przesyłanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Podmioty prowadzące ewidencję przychodów (ryczałt) będą mogły skorzystać z interaktywnych formularzy udostępnionych przez MF, umożliwiających przesyłanie ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ministerstwo Finansów udostępni te interaktywne formularze pod koniec grudnia 2025 r.

Broszury informacyjne

Ministerstwo Finansów opublikowało broszury informacyjne do struktur logicznych JPK_KR_PD, JPK_ST_KR, JPK_PKPIR, JPK_EWP i JPK_ST. Opisują one zawartość poszczególnych struktur logicznych oraz wyjaśniają treść poszczególnych elementów zawartych w tych strukturach. Broszury są dostępne pod adresem: www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk_pd/pliki-do-pobrania.

Nowe rozporządzenia dot. JPK

W dniu 6 września 2025 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał trzy rozporządzenia, które wprowadzają obowiązek przesyłania naczelnikowi urzędu skarbowego nowych obligatoryjnych plików JPK przez przedsiębiorców rozliczających się w PIT. Są to:
- rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 września 2025 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 1299),
- rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 września 2025 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. poz. 1294),
- rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 września 2025 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1311).

Te nowe rozporządzenia wchodzą w życie 1 stycznia 2026 r.

REKLAMA

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dwie ważne nowości w podatku od spadków i darowizn. Przywrócenie terminu do zwolnienia i zmiana przepisów dot. obowiązku podatkowego i złożenia zeznania
16 paź 2025

W dniu 14 października 2025 r. Rada Ministrów przyjęła i przesłała do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, który przewiduje w szczególności ochronę spadkobierców przed utratą zwolnień podatkowych. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, nowe przepisy przewidują możliwość przywrócenia terminu, który będzie miał zastosowanie do wszystkich tytułów nabycia majątku podlegającego podatkowi od spadków i darowizn. Ponadto przywrócenie terminu dotyczyć będzie poza zwolnieniem dla najbliższej rodziny, także zwolnienia nabycia przedsiębiorstw zmarłej osoby fizycznej, gdzie warunkiem zwolnienia jest również konieczność terminowego złożenia zgłoszenia. Dodatkowo nowe przepisy doprecyzują moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu spadku i obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Jest możliwe, że zmiany przepisów wejdą w życie jeszcze w 2025 roku.
API KSeF 2.0 - Ministerstwo Finansów udostępniło demo interfejsu programistycznego
16 paź 2025

W dniu 15 października 2025 r. Ministerstwo Finansów udostępniło środowisko przedprodukcyjne (Demo) interfejsu programistycznego API KSeF 2.0.Środowisko daje możliwość sprawdzenia systemów finansowo-księgowych z wykorzystaniem rzeczywistych metod uwierzytelniania. Resort finansów zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników środowiska przedprodukcyjnego (Demo) pod adresem: podatki.gov.pl/formularz. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że integracja ze środowiskiem API KSeF 2.0 jest konieczna, aby zapewnić kompatybilność systemów finansowo-księgowych z obligatoryjną wersją systemu KSeF 2.0.
Od 2026 r. zmiany w księgowości podatników PIT. Nowe pliki JPK i rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
16 paź 2025

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 16 października 2025 r., że od 2026 r. wchodzą w życie nowe obowiązki dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ramach podatku PIT. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegające podatkowi PIT, które co miesiąc przekazują ewidencję JPK_V7M, będą zobowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Ministerstwo Finansów udostępni bezpłatne narzędzia pozwalające na realizację obowiązków w zakresie przesyłania nowych obligatoryjnych plików JPK.
Rachunki nie muszą być w KSeF. Czy wrócą do łask?
16 paź 2025

Już od 2026 roku podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). System obejmie faktury ustrukturyzowane, natomiast nie dotyczy innych dokumentów, takich jak rachunki. Oznacza to, że przedsiębiorcy dokumentujący sprzedaż zwolnioną z VAT mogą wystawiać rachunki poza KSeF.

REKLAMA

Darowizna samochodu po wycofaniu z firmy – czy to na pewno bezpieczne podatkowo? Interpretacja skarbówki rozwiewa te wątpliwości
16 paź 2025

Czy przekazanie żonie samochodu wycofanego z działalności gospodarczej może sprowadzić na przedsiębiorcę problemy z fiskusem? Najnowsza interpretacja skarbówki rozwiewa te wątpliwości. Urząd jasno wskazał, że darowizna auta po wycofaniu z firmy nie powoduje powstania przychodu w PIT, o ile spełnione są określone warunki. To ważna wiadomość dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, jak bezpiecznie przekazać majątek firmowy do majątku prywatnego.
Opodatkowanie donejtów dla twórców internetowych (PIT, VAT). Czy to naprawdę darowizna?
16 paź 2025

Przez lata środowisko twórców internetowych – streamerów, youtuberów czy użytkowników Patronite – żyło w przekonaniu, że donate’y (czyli dobrowolne wpłaty od widzów) to darowizny, a więc – do określonego limitu – nieopodatkowane. Takie podejście miało swoje źródło w języku – słowo „donate” pochodzi przecież od angielskiego „donation”, czyli darowizna.
KSeF 2.0. Co ważniejsze – prawo podatkowe, czy podręczniki Ministerstwa Finansów? Faktura ustrukturyzowana istnieje tylko wirtualnie
15 paź 2025

Opublikowany przez resort finansów, liczący kilkaset stron (!) dokument pod nazwą „Podręcznik KSeF 2.0.” (w 4. częściach), jest w wielu miejscach nie tylko sprzeczny z projektowanymi przepisami, lecz również z uchwaloną już nowelizacją ustawy o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Jaka składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2026 roku? Ministerstwo Finansów nie pracuje nad przedłużeniem obniżonej podstawy wymiaru
15 paź 2025

Ministerstwo Finansów poinformowało Polską Agencję Prasową, że nie pracuje nad projektem, który zakładałby utrzymanie obniżonej minimalnej podstawy obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w 2026 r. i kolejnych latach.

REKLAMA

KSeF: Pomoc dla przedsiębiorców czy nowy ból głowy? Fakty i mity wokół Krajowego Systemu e-Faktur [Gość Infor.pl]
15 paź 2025

Krajowy System e-Faktur (KSeF) budzi wiele emocji i narosło wokół niego sporo mitów. Czy to nowy podatek? Kogo i kiedy dotyczy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych? Czy czeka nas rewolucja w relacjach z biurami rachunkowymi? O tym, na co muszą przygotować się przedsiębiorcy, rozmawiają eksperci z infor.pl, Szymon Glonek i Joanna Dmowska.
Rząd chce dać preferencje podatkowe funduszom inwestycyjnym spoza UE od 2026 roku
15 paź 2025

W dniu 14 października 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT), przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki. Projekt dostosowuje przepisy CIT do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Chodzi m.in. o rozszerzenie preferencji podatkowych na fundusze z państw spoza UE, przy zachowaniu zabezpieczeń przed nadużywaniem prawa do zwolnienia podatkowego.

REKLAMA