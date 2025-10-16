Od 2026 r. zmiany w księgowości podatników PIT. Nowe pliki JPK i rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 16 października 2025 r., że od 2026 r. wchodzą w życie nowe obowiązki dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ramach podatku PIT. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegające podatkowi PIT, które co miesiąc przekazują ewidencję JPK_V7M, będą zobowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Ministerstwo Finansów udostępni bezpłatne narzędzia pozwalające na realizację obowiązków w zakresie przesyłania nowych obligatoryjnych plików JPK.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i pkpir przy użyciu programów komputerowych

Przedsiębiorcy, którzy co miesiąc przekazują do urzędu skarbowego ewidencję JPK_V7M, od początku 2026 r. będą mieli obowiązek prowadzenia

- ksiąg rachunkowych,

- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

- ewidencji przychodów

- ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

wyłącznie przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania po zakończeniu roku w formie ustrukturyzowanej (pliki JPK) naczelnikowi urzędu skarbowego..



Przedsiębiorcy prowadzący:



1) księgi rachunkowe będą mieli obowiązek przesyłania:

- JPK_KR_PD (księgi rachunkowe),

- JPK_ST_KR (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych);



2) podatkową księgę przychodów i rozchodów będą mieli obowiązek przesyłania:

- JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów),

- JPK_ST (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych);



3) ewidencję przychodów będą mieli obowiązek przesyłania:

- JPK_EWP (ewidencja przychodów),

- JPK_ST (wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).



Podmioty te po raz pierwszy będą zobowiązane do przekazywania ksiąg podatkowych prowadzonych w ustrukturyzowanej formie w 2027 r.



Ministerstwo Finansów podkreśla, że w pierwszej kolejności ww. obowiązek będzie dotyczył podatników PIT, którzy są zobowiązani do składania JPK VAT za okresy miesięczne (tj. JPK_V7M). Ta grupa, począwszy od 2026 r., będzie musiała prowadzić księgi podatkowe w postaci elektronicznej i w 2027 r. przesłać te księgi naczelnikowi urzędu skarbowego.



Pozostali podatnicy PIT, w tym podatnicy zobowiązani do składania JPK VAT za okresy kwartalne (tj. JPK_V7K), będą obowiązani, począwszy od 2027 r. prowadzić księgi podatkowe w postaci elektronicznej oraz przesyłać te księgi naczelnikowi urzędu skarbowego.

Ministerstwo Finansów udostępni formularze interaktywne

Podmioty prowadzące PKPiR będą mogły skorzystać z interaktywnych formularzy udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, umożliwiających przesyłanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.



Podmioty prowadzące ewidencję przychodów (ryczałt) będą mogły skorzystać z interaktywnych formularzy udostępnionych przez MF, umożliwiających przesyłanie ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.



Ministerstwo Finansów udostępni te interaktywne formularze pod koniec grudnia 2025 r.

Broszury informacyjne

Ministerstwo Finansów opublikowało broszury informacyjne do struktur logicznych JPK_KR_PD, JPK_ST_KR, JPK_PKPIR, JPK_EWP i JPK_ST. Opisują one zawartość poszczególnych struktur logicznych oraz wyjaśniają treść poszczególnych elementów zawartych w tych strukturach. Broszury są dostępne pod adresem: www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk_pd/pliki-do-pobrania.

Nowe rozporządzenia dot. JPK

W dniu 6 września 2025 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał trzy rozporządzenia, które wprowadzają obowiązek przesyłania naczelnikowi urzędu skarbowego nowych obligatoryjnych plików JPK przez przedsiębiorców rozliczających się w PIT. Są to:

- rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 września 2025 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 1299),

- rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 września 2025 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. poz. 1294),

- rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 września 2025 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1311).



Te nowe rozporządzenia wchodzą w życie 1 stycznia 2026 r.