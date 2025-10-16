Od 2026 r. zmiany w księgowości podatników PIT. Nowe pliki JPK i rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
REKLAMA
REKLAMA
Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 16 października 2025 r., że od 2026 r. wchodzą w życie nowe obowiązki dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ramach podatku PIT. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegające podatkowi PIT, które co miesiąc przekazują ewidencję JPK_V7M, będą zobowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Ministerstwo Finansów udostępni bezpłatne narzędzia pozwalające na realizację obowiązków w zakresie przesyłania nowych obligatoryjnych plików JPK.
- Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i pkpir przy użyciu programów komputerowych
- Ministerstwo Finansów udostępni formularze interaktywne
- Broszury informacyjne
- Nowe rozporządzenia dot. JPK
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i pkpir przy użyciu programów komputerowych
Przedsiębiorcy, którzy co miesiąc przekazują do urzędu skarbowego ewidencję JPK_V7M, od początku 2026 r. będą mieli obowiązek prowadzenia
- ksiąg rachunkowych,
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- ewidencji przychodów
- ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
wyłącznie przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania po zakończeniu roku w formie ustrukturyzowanej (pliki JPK) naczelnikowi urzędu skarbowego..
Przedsiębiorcy prowadzący:
1) księgi rachunkowe będą mieli obowiązek przesyłania:
- JPK_KR_PD (księgi rachunkowe),
- JPK_ST_KR (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych);
2) podatkową księgę przychodów i rozchodów będą mieli obowiązek przesyłania:
- JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów),
- JPK_ST (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych);
3) ewidencję przychodów będą mieli obowiązek przesyłania:
- JPK_EWP (ewidencja przychodów),
- JPK_ST (wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).
Podmioty te po raz pierwszy będą zobowiązane do przekazywania ksiąg podatkowych prowadzonych w ustrukturyzowanej formie w 2027 r.
Ministerstwo Finansów podkreśla, że w pierwszej kolejności ww. obowiązek będzie dotyczył podatników PIT, którzy są zobowiązani do składania JPK VAT za okresy miesięczne (tj. JPK_V7M). Ta grupa, począwszy od 2026 r., będzie musiała prowadzić księgi podatkowe w postaci elektronicznej i w 2027 r. przesłać te księgi naczelnikowi urzędu skarbowego.
Pozostali podatnicy PIT, w tym podatnicy zobowiązani do składania JPK VAT za okresy kwartalne (tj. JPK_V7K), będą obowiązani, począwszy od 2027 r. prowadzić księgi podatkowe w postaci elektronicznej oraz przesyłać te księgi naczelnikowi urzędu skarbowego.
REKLAMA
REKLAMA
Ministerstwo Finansów udostępni formularze interaktywne
Podmioty prowadzące PKPiR będą mogły skorzystać z interaktywnych formularzy udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, umożliwiających przesyłanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Podmioty prowadzące ewidencję przychodów (ryczałt) będą mogły skorzystać z interaktywnych formularzy udostępnionych przez MF, umożliwiających przesyłanie ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ministerstwo Finansów udostępni te interaktywne formularze pod koniec grudnia 2025 r.
Broszury informacyjne
Ministerstwo Finansów opublikowało broszury informacyjne do struktur logicznych JPK_KR_PD, JPK_ST_KR, JPK_PKPIR, JPK_EWP i JPK_ST. Opisują one zawartość poszczególnych struktur logicznych oraz wyjaśniają treść poszczególnych elementów zawartych w tych strukturach. Broszury są dostępne pod adresem: www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk_pd/pliki-do-pobrania.
Nowe rozporządzenia dot. JPK
W dniu 6 września 2025 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał trzy rozporządzenia, które wprowadzają obowiązek przesyłania naczelnikowi urzędu skarbowego nowych obligatoryjnych plików JPK przez przedsiębiorców rozliczających się w PIT. Są to:
- rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 września 2025 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 1299),
- rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 września 2025 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. poz. 1294),
- rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 września 2025 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1311).
Te nowe rozporządzenia wchodzą w życie 1 stycznia 2026 r.
REKLAMA
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA