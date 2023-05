Kredyt ekologiczny dla firm – czyli spłacasz mniej niż pożyczasz!

Od 18 maja 2023 r. nowe przepisy zobowiązują pożyczkodawców do przekazywania i aktualizowania informacji o udzielonej pożyczce do instytucji określonej w art. 105 ust. 4 ustawy prawo bankowe. Gromadzenie i utrzymanie wszystkich danych kredytowych i pożyczkowych w bazie Biura Informacji Kredytowej (BIK) pozwoli na skuteczniejsze zapobieganie przekredytowaniu konsumentów – informują we wspólnym komunikacie BIK oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).