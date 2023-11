5 mld euro zaliczki z KPO przyspieszy realizację projektów energetycznych

Ponad 5 mld euro zaliczki dla Polski z KPO to wynik zakończonych prac nad programem REPowerEU, które trwały od maja 2022 r. Środki przyśpieszą realizację projektów energetycznych, w tym rozwój sieci przesyłowych, inteligentnych sieci energetycznych, OZE, czy morskich farm wiatrowych - mówi w rozmowie z PAP europosłanka Andżelika Możdżanowska (PiS).

„Ponad 5 mld euro zaliczki dla Polski z KPO to wynik zakończonych prac, które trwały od maja 2022 r. kiedy to Komisja Europejska zaproponowała program REPowerEU jako reakcję na wzrost kosztów transformacji energetycznej i kryzysu energetycznego po wybuchu wojny na Ukrainie. Wypłata tych środków nie zależy od spełnienia jakichkolwiek kamieni milowych, o których często słyszymy w przestrzeni publicznej. Jest to bardzo dobra wiadomość i z pewnością środki te przyśpieszą realizację projektów energetycznych, a w szczególności rozwój sieci przesyłowych, inteligentnych sieci energetycznych, OZE, czy morskie farmy wiatrowe w naszym kraju” – powiedziała.

5 miliardów euro zaliczki w ramach REPowerEU

Jak podkreśliła, 5 miliardów euro zaliczki to 20 proc. całej kwoty jaką Polska otrzyma w ramach REPowerEU (2,8 mld euro dotacji i ponad 22 miliardy euro preferencyjnych pożyczek).

„Te środki Polsce się należą, bo taka kwota została ustalona przez Komisję, Radę i Parlament Europejski w marcu 2023 r. kończąc prace nad REPowerEU i dając tym samym zielone światło państwom członkowskim - w tym Polsce - na dodanie nowego rozdziału w swoich programach odbudowy. Aby te środki pozyskać potrzebne było przedstawienie szczegółowego planu ich zagospodarowania (właśnie tzw. Rozdział REPowerEU), co oczywiście zrobił i uzgodnił z Komisją rząd Premiera Mateusza Morawieckiego. Decyzja KE oznacza po prostu akceptację polskiego planu” - wskazała.

„Czekamy teraz do 8 grudnia i decyzję ministrów finansów UE na posiedzeniu Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, którzy potwierdzą tę decyzję i ostatecznie umożliwią wypłaty środków dla Polski na początku przyszłego roku. Nie spodziewam się, by którekolwiek z państw członkowskich sprzeciwiło się takiemu scenariuszowi" - dodała Możdżanowska.

UE nie jest "świętym Mikołajem"

„Pamiętajmy jednak, że UE nie jest takim "świętym Mikołajem", jakim się ją często przedstawia. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę, że zdecydowana większość naszego przydziału z REPowerEU to po prostu pożyczki z 22,5 mld złotych. Tylko 2,8 mld to dotacje” - podsumowała.

Komisja Europejska we wtorek pozytywnie oceniła zmieniony polski Krajowy Plan Odbudowy o wartości 59,8 mld euro; zatwierdzenie przez Radę umożliwi Polsce otrzymanie płatności zaliczkowych w wysokości 5,1 mld euro z funduszy REPowerEU.

59,8 mld euro z KPO

Na 59,8 mld euro polskiego KPO składają się pożyczki (34,5 mld euro) i dotacje (25,3 mld euro). Plan przewiduje 55 reform i 56 inwestycji.

Polski rozdział REPowerEU składa się z siedmiu nowych reform, siedmiu nowych inwestycji i trzech inwestycji przeniesionych z pierwotnego planu (dwie z nich zostały rozszerzone). Ich wdrożenie ma pomóc osiągnąć cel planu REPowerEU, jakim jest uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r.

Reformy mają usprawnić procedury wydawania pozwoleń na odnawialne źródła energii, usunąć bariery utrudniające przyłączanie odnawialnych źródeł energii do sieci oraz promować umiejętności ekologicznych. Nowe inwestycje mają na celu wspieranie transformacji energetycznej, w tym sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz morskich farm wiatrowych.

