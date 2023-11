Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS przekaże 15 grudnia.

Wskaźnik inflacji w listopadzie 2023 roku pokazuje obecnie 6,5%

Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2023 roku zaprezentowany przez GUS pokazuje, że w stosunku do października br. ceny ogółem wzrosły o 0,7%, a w ujęciu rocznym były wyższe o 6,5% (w październiku dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 6,6%).

Poziom inflacji jest zbliżony do mediany oczekiwań rynkowych

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,8% w stosunku do października i były jednocześnie o 7,2% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1% i były o 7,9% wyższe niż w listopadzie 2022 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu były droższe o 8,8% w porównaniu z październikiem br., a w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku ich ceny spadły o 5,7%. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS zaprezentuje 15 grudnia.