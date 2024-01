Tabela kursów średnich NBP z 9 stycznia 2024 roku. Jakie zmiany zanotowały dzisiaj kursy walut?

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce został wprowadzony 10% podatek minimalny dla podatników CIT, obejmujący spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i niektóre spółki jawne. Podatek ten dotyczy firm mających siedzibę lub zarząd w Polsce oraz podatkowych grup kapitałowych, które w danym roku podatkowym poniosły straty lub osiągnęły niski stosunek dochodu do przychodu (poniżej 2%). Podatek minimalny będzie funkcjonować równolegle do klasycznego CIT, ale jego obliczanie uwzględnia inne zasady, z możliwością odliczeń. Nie dotyczy on podatników PIT, niektórych małych podatników CIT oraz firm w szczególnych sytuacjach finansowych. Pierwsze rozliczenia tego podatku przewiduje się w 2025 roku.