Tabela kursów średnich NBP z 29 grudnia 2023 roku. Jaki kurs euro?

Kalendarz na 2024 rok wskazuje, że w nowym, właśnie rozpoczętym roku nawet bez wykorzystywania urlopu można liczyć aż na 115 dni odpoczynku. Tyle jest bowiem w 2024 roku sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli weźmiemy także pod uwagę urlop wypoczynkowy, do którego mają prawo pracownicy, to - podobnie jak w 2023 roku - także w bieżącym 2024 roku na każdy dzień odpoczynku przypada niecałe 2 dni pracy. Jak wypadają w tym roku święta, długie weekendy, czy majówka? Kiedy najlepiej wziąć urlop, by połączyć go efektywnie ze świętami i długimi weekendami?