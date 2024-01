Według danych NBP gospodarstwa domowe mają 1 202,65 mld zł na rachunkach bankowych

Według danych NBP gospodarstwa domowe w końcu grudnia dysponowały na rachunkach bankowych środkami w wysokości 1 202,65 mld zł.

Grudzień jest miesiącem, w którym konsumenci skłonni są zwiększać swoje wydatki związane z zakupami świątecznymi oraz przygotowaniami do tego okresu. W obecnym roku zaobserwowaliśmy, że Polacy postanowili podejść do swoich finansów z większą rozwagą, co przełożyło się na kontynuację praktyki oszczędzania także w trakcie tego okresu.

Dane NBP o podaży pieniądza w końcu grudnia 2023 roku

Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu grudnia 2023 roku. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów oraz wielkości gotówki w obiegu.



Wyniki grudnia powinny być traktowane jako ważne, widać w nich bowiem rozwinięcie reakcji na zmiany w otoczeniu gospodarki w tym zmiany stóp procentowych, reakcję na agresję Rosji na Ukrainę, wejście w okres zmiany koniunktury. Wypada też przypomnieć, że dane grudniowe – zamykające rok – będą mocnym punktem odniesienia do dyskusji o procesach zachodzących w gospodarce.

Środki gospodarstwa domowe na rachunkach bankowych

W końcu grudnia gospodarstwa domowe dysponowały na rachunkach bankowych środkami w wysokości 1 202,65 mld PLN. Były one o 20,96 mld i 1,77% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 123,69 mld PLN tj. 11,5% większe niż przed rokiem (w listopadzie roczna dynamika tych depozytów wynosiła również 11,5%).



W ostatnich latach grudzień przynosił – sięgające około 16 - 20 miliardów złotych - wzrosty depozytów ludności. To czas wyższych pensji (o ich ruchome składniki). Tegoroczny wzrost poziomu środków okazał się więc zbliżony do oczekiwanego. Co ciekawe został on osiągnięty, mimo że grudniowy poziom płac był niższy niż w prognozach. Gospodarstwa domowe zmniejszyły (w porównaniu do lat ubiegłych) intensywność wydatków w okresie świątecznym.