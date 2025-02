Mezoinwestycje w MŚP. Czym jest zdolność finansowa i jak ją wykazać? Jak uniknąć błędów w staraniach o dotacje unijne?

To dość oczywiste że zdolność finansowa przedsiębiorstwa stanowi jeden z kluczowych obszarów, determinujących sukces w procesie aplikowania o środki unijne. W szczególności, kiedy mowa o konkursie Mezoinwestycje w MŚP, w którym minimalna wartość dofinansowania to 2 mln PLN, a poziom dofinansowania wynosi nawet do 60% kosztów netto planowanej inwestycji. Wnioskodawca w procesie aplikacyjnym zobowiązany jest wykazać przed instytucją oceniającą swą zdolność finansową do realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Czym jest zdolność finansowa i jak ją wykazać?

Zdolność finansowa oznacza w głównej mierze dysponowanie stabilnymi oraz wystarczającymi źródłami finansowania, żeby utrzymać naszą działalność w tzw. okresie odniesienia, obejmującym zarówno fazę realizacji, jak również eksploatacji projektu.



Warunkiem uznania przez instytucję kryterium za spełnione będzie pozytywna ocena naszej kondycji finansowej:

- w okresie historycznym, na który składają się 3 poprzednie lata obrotowe oraz ostatni zamknięty kwartał przed złożeniem wniosku,

- w trakcie zakładanego okresu realizacji projektu,

- w okresie trwałości projektu, tj. 3 lat po otrzymaniu płatności końcowej.



Co w kwestiach finansowych przedsiębiorstwa jest przede wszystkim brane pod uwagę?

- kondycja finansowa przedsiębiorstwa w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres realizacji projektu, w trakcie jego realizacji oraz w okresie trwałości,

- identyfikacja przesłanek wskazujących na trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa,

- zdolność finansowa do realizacji projektu, w tym wiarygodność jego źródeł finansowania,

- opłacalność finansowa projektu,

- trwałość finansowa podmiotu,

- status podmiotu w VAT.

Należy pamiętać, że kondycja finansowa będzie poddana procesowi oceny za pomocą szeregu wskaźników. Dlatego przyjmowane założenia co do samego projektu, jak i założenia wykorzystywane do konstruowania projekcji finansowej w ramach analizy, muszą posiadać atrybuty sprawdzalności, rzetelności oraz wiarygodności. Prognoza sprawozdania finansowego stanowić będzie fundament potwierdzający opłacalność przedsięwzięcia i trwałość finansową przedsiębiorstwa.



Oceniający chcą uzyskać racjonalne zapewnienie, że planowane wpływy i wydatki zostały nie tylko adekwatnie rozpoznane, ale i zharmonizowane w sposób gwarantujący płynność finansową przedsiębiorstwa realizującego projekt.



W odniesieniu do deklarowanych źródeł finansowania projektu, czy to zysku, czy amortyzacji, wolnych środków pieniężnych, różnego rodzaju papierów wartościowych, majątku podlegającego upłynnieniu, czy ściąganych należności itd., ocena przeprowadzona będzie nie tylko w oparciu o dane liczbowe zamieszczane w modelu ekonomicznym, ale też korespondujące z nimi uzasadnienie.

W ramach tego ostatniego przedsiębiorca zobligowany jest do przedstawienia:

- założeń dotyczących przychodów, prognozowanych kosztów operacyjnych i finansowych,

- oprocentowania kredytów,

- wielkości kosztów stałych,

- metod oraz przyjętych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- przewidywanego czasu otrzymania oraz sposobu księgowania otrzymanej dotacji.

Prognozy powinny być dostosowane do specyfiki firmy oraz branży. Konieczne jest wyliczenie kosztu jednostkowego planowanego produktu lub usługi oraz planowanego do osiągnięcia wolumenu sprzedaży dla każdego roku projekcji. W uzasadnieniu należy wskazać informacje, w jaki sposób i na jakiej podstawie oszacowano koszty i marżę. Prognozy powinny być realistyczne, tzn. opierać się o realne założenia, w tym wyniki przeprowadzonych badań wielkości popytu i sprzedaży.



Co istotne, wszystkie powyższe elementy muszą bezwzględnie zachować spójność z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Jakich błędów należy unikać?

Warto także zwrócić uwagę na błędy przy sporządzaniu analizy finansowej, które w konsekwencji mogą mieć negatywny wpływ na proces oceny projektu, istotnie zmniejszyć lub pozbawić szans na uzyskanie dofinansowania w ramach Mezoinwestycji. Wśród nich wskazać można:

- niewłaściwe oszacowanie budżetu projektu i montażu finansowego, np. zawyżenie kosztów czy brak ujęcia wszystkich niezbędnych źródeł finansowania;

- niekompletne wypełnienie arkusza kalkulacyjnego, w tym pominięcie niektórych pól;

- nieprawidłowe wypełnienie arkusza kalkulacyjnego, w szczególności błędy w prezentowanych założeniach oraz danych liczbowych;

- brak czytelności oraz spójności opisu, co istotnie utrudnia lub uniemożliwia merytoryczną ocenę wniosku o dofinansowanie;

- brak załączników lub niekompletne dokumenty, stanowiące dowody powoływane w toku analizy finansowej.

Podsumowanie

Kluczowe aspekty zdolności finansowej przedsiębiorstw w kontekście aplikowania o środki unijne w ramach konkursu Mezoinwestycje w MŚP to oczywiście jedne z licznych kryteriów, które należy spełnić przystępując do konkursu. Warto jednak podkreślić, że zdolność finansowa jest niezbędna do uzyskania dofinansowania, które w przypadku Mezoinwestycji może wynosić nawet do 60% kosztów netto planowanej inwestycji. Przedsiębiorcy zobligowani są wykazać stabilne i wystarczające źródła finansowania, aby utrzymać działalność w okresie realizacji i eksploatacji projektu.



Ocena zdolności finansowej obejmuje analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa w trzech okresach: historycznym, realizacji projektu oraz trwałości projektu. Ważne jest, aby prognozy finansowe były realistyczne i oparte na rzetelnych założeniach. Przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na poprawność analizy finansowej, szacowanego budżetu, arkuszy kalkulacyjnych oraz spójności wszystkich opisów, w przeciwnym razie mogą narazić projekt na negatywną ocenę. Z racji na to, przygotowanie takich dokumentów wymaga specjalistycznej wiedzy, warto skorzystać ze wsparcia ekspertów z doświadczeniem w tym zakresie.



Wcześniej jednak należy ocenić możliwość zakwalifikowania projektu do konkursu Mezoinwestycje MŚP. W tym celu polecamy skonsultować swoje plany inwestycyjne z ekspertami. Z chęcią udzielimy wsparcia – zamów bezpłatną konsultację.



Ewa Kowacz, Dyrektor ds. PR & Marketing LPW Grupa

Marcin Roj, Manager ds. Projektów Kluczowych LPW Grupa

