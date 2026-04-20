Jak zabezpieczyć się przed roszczeniami pracowników? Dlaczego ubezpieczenie D&O nie wystarcza?

Od kilkudziesięciu już lat ubezpieczenie D&O (Directors and Officers Liability Insurance) stanowi podstawowe narzędzie ochrony odpowiedzialności kadry zarządzającej w spółkach kapitałowych. Ubezpieczenie to chroni członków władz spółek przed skutkami roszczeń wynikających z pełnienia funkcji menedżerskich, w tym także roszczeń ze strony pracowników. Jednak w praktyce w sporach pracowniczych pozwanym co do zasady najczęściej jest pracodawca – czyli spółka jako podmiot prawa. Oznacza to, że zakres ochrony D&O, skoncentrowany na członkach organów, nie obejmuje wprost odpowiedzialności samej spółki w tego rodzaju sprawach.

Spory pracownicze mogą wykraczać poza samą relację pracodawca–pracownik i w określonych sytuacjach wpływać na reputację organizacji, relacje z klientami czy partnerami biznesowymi. W dobie mediów społecznościowych i rosnącej wrażliwości na kwestie równego traktowania, nawet pojedyncze roszczenie może stać się początkiem poważnego kryzysu wizerunkowego.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Roszczenia pracownicze – ryzyko, które dotyczy każdej organizacji

Nawet firmy posiadające dobrze opracowane procedury HR i rozwinięte systemy compliance nie są wolne od ryzyka sporów pracowniczych. Katalog potencjalnych uchybień jest szeroki i obejmuje m.in.:

- bezprawne wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy,

- zarzuty dyskryminacji lub nierównego traktowania,

- mobbing i molestowanie seksualne,

- działania odwetowe,

- utrudnianie korzystania z uprawnień rodzicielskich,

- nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy,

- nieprawidłowe wystawienie świadectwa pracy.



Co istotne, roszczenia mogą być zgłaszane nie tylko przez pracowników, ale również przez byłych pracowników, stażystów, wolontariuszy czy kandydatów do pracy.



Istotnym elementem finansowego ryzyka związanego ze sporem pracowniczym są koszty obrony prawnej – w tym reprezentacja procesowa, ekspertyzy czy mediacje.

Dlaczego spółka potrzebuje rozszerzenia o EPLI?

Ubezpieczenie D&O koncentruje się na ochronie członków organów spółki, takich jak zarząd czy rada nadzorcza oraz menedżerów niższych szczebli. Tymczasem w sporach pracowniczych pozwanym w pierwszej kolejności jest pracodawca – czyli spółka.



Oznacza to, że nawet przy szerokim zakresie ochrony menedżerskiej, organizacja może pozostać bez zabezpieczenia w sytuacji, w której roszczenie dotyczy bezpośrednio jej działań lub zaniechań wobec pracownika.



W odpowiedzi na tę lukę rynkową Colonnade Insurance S.A. wprowadza do oferty dwa warianty dodatku do D&O – najnowszą wersję dodatku EPL – zapewniającego ochronę spółce w zakresie roszczeń wynikających z naruszenia praw pracowniczych oraz zupełnie nowy – nie znajdujący swojego odpowiednika na rynku polskim - dodatek EPL+.



- Obserwujemy wyraźną zmianę charakteru ryzyk, z jakimi mierzą się dziś organizacje. Spory pracownicze coraz rzadziej są wyłącznie kwestią relacji z pracownikiem – stają się ryzykiem reputacyjnym, regulacyjnym i biznesowym. Dlatego ochrona spółki powinna wykraczać poza klasyczne D&O i obejmować realne wsparcie w obronie oraz zarządzaniu kryzysem – mówi Grzegorz Szewczyk, financial lines underwriting manager w Colonnade Insurance S.A.



Podstawowy wariant dodatku EPL obejmuje m.in. finansowanie kosztów obrony prawnej, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania czy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia pracownika do pracy przez sąd. Istotnym elementem jest swoboda wyboru pełnomocnika, co pozwala spółce powierzyć sprawę kancelarii wyspecjalizowanej w sporach pracowniczych.

EPL+ - odpowiedź na ryzyka wykraczające poza relacje pracownicze

Z perspektywy zarządzania ryzykiem coraz większego znaczenia nabiera także kontekst reputacyjny oraz relacje z szeroko rozumianymi interesariuszami.



Dziś potencjalne konsekwencje niepożądanych zachowań w organizacji mogą obejmować również:

- roszczenia sygnalistów,

- zarzuty ze strony klientów lub partnerów biznesowych dotyczące dyskryminacji czy molestowania seksualnego,

- utratę kontraktów w następstwie kryzysu reputacyjnego,

- presję mediów i opinii publicznej.



Odpowiedzialność spółki coraz częściej oceniana jest nie tylko w kontekście przepisów prawa pracy, lecz także w perspektywie standardów etycznych, odpowiedzialności społecznej oraz oczekiwań rynku. W takiej rzeczywistości pojedyncze zdarzenie może szybko przełożyć się na spadek obrotów, utratę partnerów handlowych czy osłabienie pozycji konkurencyjnej.



W odpowiedzi na te potrzeby Colonnade Insurance S.A. oferuje również rozszerzony wariant ochrony w postaci dodatku EPL+, obejmującego ochronę w zakresie roszczeń sygnalistów oraz osób trzecich, a także o elementy wsparcia reputacyjnego i kryzysowego – takie jak finansowanie komunikacji kryzysowej, koszty mitygacji ryzyka czy możliwość zgłaszania okoliczności mogących w przyszłości skutkować roszczeniem. Takie podejście wykracza poza model „finansowania sporu” i wpisuje się w szerszą koncepcję zarządzania ryzykiem odpowiedzialności.

REKLAMA

EPL – nie polisa, tylko element strategii

Współczesne zarządzanie ryzykiem wymaga spójnego podejścia obejmującego zarówno ochronę menedżerów (D&O), jak i zabezpieczenie samej spółki przed roszczeniami pracowniczymi oraz ryzykiem reputacyjnym.



Ubezpieczenie EPL – a w szczególności jego rozszerzony wariant EPL+ stanowi istotne uzupełnienie programu D&O, tworząc system ochrony odpowiadający na realia rynku pracy, rosnącą transparentność oraz presję interesariuszy.



W świecie, w którym reputacja jest jednym z kluczowych aktywów przedsiębiorstwa, ochrona przed skutkami sporów pracowniczych przestaje być wyłącznie kwestią HR czy działu prawnego. Staje się elementem strategicznego zarządzania odpowiedzialnością i stabilnością operacyjną spółki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo