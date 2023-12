Ostatni prezent premiera M. Morawieckiego dla firm? Od 1 stycznia 2024 r. limity amortyzacji o 100% w górę? [1,3 mld złotych]

Parlament proceduje projekt ustawy skierowany przez poprzedni rząd podnoszący o … 100% limity jednorazowej amortyzacji. Wejście przepisów w życie od 1 stycznia 2024 r. oznacza dla przedsiębiorców oszczędność 1,3 mld zł. Przepisy jako korzystne dla podatników mogą zostać uchwalone już w trakcie 2024 r. i działać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024 r.

Jeżeli projekt stanie się ustawą, to w 2024 r. przedsiębiorcy zaoszczędzą na tej zmianie … 1,3 mld zł.

Jakie są propozycje podatkowe dla firm nad którymi pracuje nowy Sejm?

Nowelizacja pozwala błyskawicznie zaliczyć do kosztów wydatki na majątek firmy. Zamiast amortyzować je przez np. 5 lat i stopniowo:

zwiększać koszty podatkowe + zmniejszać podatek dochodowy (PIT i CIT).

Projekt nowelizacji w PDF i jej omówienie

100% koszty

Nowelizacja podatków PIT i CIT na 2024 r. dotyczy:

1) podwyższenia z obecnych 10 000 zł do 20 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów;

2) podwyższenia z obecnych 50 000 euro do 100 000 euro limitu dokonywanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych przez małych podatników oraz podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności, od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych (są to m.in. kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego i specjalistycznego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane);

3) podwyższenia z obecnych 100 000 zł do 200 000 zł limitu odpisów amortyzacyjnych zaliczanych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (maszyny i urządzenia);

4) zwiększenia limitów warunkujących możliwość ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Obecnie okres amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (maszyny i urządzenia) nie może być krótszy niż:

24 miesiące, gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł – po zmianie 50 000 zł,

36 miesięcy, gdy ich wartość początkowa jest wyższa niż 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł – po zmianie limity te wzrosną odpowiednio do 50 000 zł i 100 000 zł.

Nowelizacja wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r.?

Parlament nie zdąży uchwalić tych przepisów w 2023 r. Ale mogę wejść w życie z mocą wsteczną. Tylko nie wiadomo, czy nowy Sejm poprze ten projekt. Są to bardzo korzystne zmiany dla przedsiębiorców, ale kosztują 1,3 mld zł. I to tylko w jednym roku.

Dlaczego zmiany mogą wejść w życie od 1 stycznia 2024 r. (z mocą wsteczną). Bo zmiany korzystne dla firm można wprowadzać w trakcie roku podatkowego. Tylko zmiany niekorzystne trzeba opublikować w Dzienniku Ustaw do 30 listopada 2023 r. Tak nakazuje Trybunał Konstytucyjny od przeszło 30 lat. Ale to ograniczenie jest dla niekorzystnych zmian.

Jest to wprost zapisane w uzasadnieniu do projektu nowelizacji:

"Dzięki proponowanym zmianom podatnicy (przedsiębiorcy) zyskają prawo do szybszego rozliczenia w podatku dochodowym poniesionych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te jako koszt uzyskania przychodów pomniejszą podstawę opodatkowania, co w konsekwencji pomniejszy również wysokość zobowiązania podatkowego. Proponowane rozwiązania będą zatem stanowić formę dodatkowej zachęty do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, która w głównym stopniu powinna oddziaływać na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Proponowane rozwiązania, jako korzystne dla podatników, powinny wejść w życie jak najszybciej. Z tego względu projekt ustawy zakłada ich wejście w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Nowe rozwiązania będą miały zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2023 r. Ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie ustawy, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Szacuje się, że podwyższenie o 100% obowiązujących limitów uprawniających do jednorazowego zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów wpłynie na zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych w pierwszym roku obowiązywania tych rozwiązań w kwocie 1,4 mld zł."