Do 2000 zł dla pracownika bez podatku. Tylko do 31 grudnia 2023 r.

Tylko do końca roku pracownicy mogą skorzystać z podwyższonego do 2000 zł limitu zwolnienia w PIT dla benefitów, bonusów i świadczeń finansowanych z ZFŚS.

Świadczenie dla pracownika do 2000 zł zwolnione jest z PIT do końca 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r. zwolnienie zmniejszy się do ….. 1000 zł. Od 2020 roku 2000 zł było bowiem kwotą tymczasowego zwolnienia z PIT. Rząd i Sejm zwiększyli limit 1000 zł dając podstawę prawną pracodawcom, aby mogli elastycznie i bez obciążeń podatkowych wspierać pracowników w okresie pandemii. I w 2024 r. wracamy do 1000 zł zwolnienia. Jego wartość została więc znacznie zmniejszona przez inflację.

Autopromocja

Chodzi tu o świadczenia:

rzeczowe (inne niż bony, talony lub inne znaki, które można wymienić na towary lub usługi) lub pieniężne,

związane z finansowaniem działalności socjalnej, sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. Autopromocja KSeF i Podatki 2024

10 poradników z webinarium Sprawdź

Prezenty rzeczowe są typowym świadczeniem pracowniczym przekazywanym przed grudniowymi Świętami.

Jak jest do końca 2023 r.?

Wolna od podatku PIT jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dotyczy to rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Jak będzie od 1 stycznia 2024 r.

Limit zostaje zmniejszony do 1000 zł. Nie jest tak, że posłowie znowelizowali ustawę o PIT i o połowę zmniejszyli zwolnienie dla pracowników z 2000 zł do 1000 zł. Jest to powrót do stanu sprzed pandemii. Limit został podwyższony przez rząd i parlament w 2020 r. na okres walki ze skutkami pandemii – pracodawcy otrzymali możliwość zasilania pracowników środkami finansowymi w sytuacjach kryzysowych. Rozwiązanie to było od samego początku czasowe.

Autopromocja Komplet PODATKI 2024 To niezbędny pakiet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych, który dostarcza kompleksowych informacji prawnych dotyczących podatków w 2024 r. oraz rozliczenia PIT za rok 2023. Zestaw składa się z dziesięciu publikacji, które zawierają najważniejsze zagadnienia i praktyczne porady oraz webinarium VAT 2024. Sprawdź teraz

Dlaczego 2000 zł zwolnienia z PIT tylko do końca 2023 r.

Obowiązuje tu taka zasada:

„Jeśli do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, otrzymasz świadczenia:

rzeczowe (inne niż bony, talony lub inne znaki, które można wymienić na towary lub usługi) lub pieniężne,

związane z finansowaniem działalności socjalnej, sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych Autopromocja Webinarium

VAT 2024 + certyfikat gwarantowany Sprawdź

– uzyskasz wyższą kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych: do wysokości 2000 zł.

Odwołanie stanu epidemii miało miejsce w 2022 r. więc zwolnienie z PIT do poziomu 2000 zł obowiązuje do końca 2023 r.

Autopromocja

Zasady te wynikają z art. 52l pkt 3 ustawy o PIT, który obowiązywał od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii, czyli do końca 2023 r.

Co z ZUS od świadczeń z ZFŚS?

Tu żadnych zmian.

Świadczenia sfinansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne z ZFŚS nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotnych. Nie ma tu limitu dla tych zwolnień.

W zakresie zwolnienia ze składek na rzecz ZUS wciąż obowiązuje niezmieniony § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949 + zmiany). Stanowi, że podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS.

Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS nie stanowią podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 + zmiany).