REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Ulga na robotyzację w 2026 r. Platforma jezdna w magazynie też może być robotem przemysłowym

Ulga na robotyzację w 2026 r. Platforma jezdna w magazynie też może być robotem przemysłowym

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 maja 2026, 08:00
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
robot przemysł robotyzacja ulga fabryka praca
przemysł robotyzacja ulga fabryka praca
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Najnowsza interpretacja Dyrektora KIS potwierdza: automatyczny system składowania palet może dawać prawo do 50-procentowego odliczenia w ramach ulgi na robotyzację, jeżeli jest funkcjonalnie związany z cyklem produkcyjnym. Uwaga jednak na cztery pułapki, które mogą zniweczyć ekonomiczny sens preferencji – od definicji „zastosowań przemysłowych", przez fabryczną nowość, po sposób rozliczania kosztu w czasie.

rozwiń >

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację, uregulowana w art. 38eb ustawy o CIT, pozwala podatnikom uzyskującym przychody inne niż z zysków kapitałowych odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. W praktyce podatnik rozlicza pełną kwotę kosztu na zasadach ogólnych, a dodatkowo połowę odlicza w ramach ulgi. Odliczenie nie może przekroczyć dochodu z przychodów innych niż zyski kapitałowe. Rozliczenie następuje w zeznaniu CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-8/O oraz informacją CIT-RB.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Konstrukcja preferencji wygląda korzystnie, ale ma istotną wadę. Zgodnie z art. 38eb ust. 5 ustawy o CIT odliczenie obejmuje koszty poniesione od początku roku podatkowego rozpoczętego w 2022 r. do końca roku podatkowego rozpoczętego w 2026 r. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oznacza to zasadniczo 31 grudnia 2026 r.; przy przesuniętym roku podatkowym decyduje koniec roku podatkowego rozpoczętego w 2026 r. Jeżeli podatnik kupił robota jako środek trwały i amortyzuje go przez kilkanaście lat, fiskus konsekwentnie pozwala odliczać tylko odpisy amortyzacyjne przypadające na lata objęte ulgą. Przy inwestycjach z lat 2024–2026 znaczna część ekonomicznej korzyści nie zostanie zatem rozliczona.

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania
Autopromocja

Szkolenie online:
VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania

Sprawdź

Magazyn jako kontynuacja produkcji

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W interpretacji indywidualnej z 8 maja 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.107.2026.2.ED) Dyrektor KIS uznał za prawidłowe stanowisko spółki produkcyjnej, która chciała rozliczyć ulgę od automatycznego systemu składowania jednostek paletowych. System obejmował platformy jezdne poruszające się w trzech osiach, przenośniki łańcuchowe, rolkowe i transferowe, obrotnicę, windy, konstrukcję regałową, stacje ładowania, czujniki optoelektroniczne, skanery, szafy sterowniczo-zasilające oraz panel operatorski. Platforma jezdna pobierała palety, transportowała je i odkładała w określonych miejscach, była programowalna, monitorowana i zintegrowana z systemami zarządzania magazynem.

Organ potwierdził, że taka platforma spełnia definicję robota przemysłowego z art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT, ponieważ jest automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa, ma co najmniej trzy stopnie swobody i zintegrowano ją z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika. Kluczowe okazało się to, że automatyczny magazyn był fizycznie i funkcjonalnie połączony z linią produkcyjną, a magazynowanie wyrobów stanowiło etap finalizacji produkcji, a nie odrębną usługę logistyczną. Urządzenia peryferyjne – przenośniki, windy, konstrukcję regałową, stacje ładowania, szafy sterownicze, czujniki i skanery – organ uznał za maszyny i urządzenia funkcjonalnie związane z robotem w rozumieniu art. 38eb ust. 4 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b–e ustawy o CIT, co rozszerzyło podstawę odliczenia.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Interpretacja jest korzystna, bo pokazuje, że robotem nie musi być wyłącznie klasyczne ramię przy stanowisku produkcyjnym. Może nim być także platforma jezdna w automatycznym magazynie producenta, jeżeli jest ogniwem cyklu wytwarzania.

Ważne

Sama automatyzacja magazynu nie wystarczy do skorzystania z ulgi. Podatnik powinien wykazać, że robot lub system jest elementem procesu przemysłowego, a nie wyłącznie narzędziem logistyki, dystrybucji albo przechowywania towarów.

Pułapka pierwsza – ten sam robot raz przemysłowy, raz nie

Praktyka interpretacyjna pokazuje, że o prawie do ulgi może decydować nie sama technologia, ale opis miejsca urządzenia w procesie. Ta sama platforma jezdna w magazynie producenta, połączonym z linią produkcyjną, bywa traktowana jako robot przemysłowy. Bardzo podobne urządzenie w centrum dystrybucyjnym oderwanym od produkcji może już zostać uznane za zwykły robot logistyczny, niespełniający warunku „zastosowań przemysłowych" z art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT.

Sądy administracyjne nie zawsze akceptują wąską wykładnię fiskusa. WSA w Warszawie w wyroku z 10 sierpnia 2023 r. (sygn. III SA/Wa 614/23) wskazał, że pojęcia „dla zastosowań przemysłowych" nie należy odnosić wyłącznie do etapu ścisłej produkcji, lecz także do procesów następujących po wytworzeniu towaru, jeżeli są integralną częścią cyklu produkcyjnego. Co istotne, sam Dyrektor KIS powołał ten wyrok w argumentacji w omawianej interpretacji z 8 maja 2026 r. – co sugeruje stopniowe odchodzenie od najbardziej zawężającej wykładni.

Pułapka druga – fabryczna nowość a urządzenia powystawowe

Przepisy mówią o kosztach nabycia fabrycznie nowych robotów i urządzeń peryferyjnych. Fiskus konsekwentnie odmawia uznania za fabrycznie nowe urządzeń wykorzystywanych przez sprzedawcę do celów demonstracyjnych lub wystawowych, nawet jeżeli z perspektywy nabywcy są one praktycznie nieużywane. Niższa cena robota pokazowego potrafi okazać się pozorną oszczędnością, jeżeli przez taki zakup spółka traci prawo do ulgi. Warto zadbać, aby w dokumentacji nabycia jednoznacznie wynikało, że wszystkie elementy systemu były fabrycznie nowe w dniu zakupu.

Pułapka trzecia – cena nabycia czy odpisy amortyzacyjne

Kluczowy spór dotyczy pytania, co właściwie odliczać: cenę nabycia robota czy odpisy amortyzacyjne. Dominująca praktyka organów podatkowych zakłada, że jeżeli robot jest środkiem trwałym, ulgę liczy się od odpisów amortyzacyjnych. Stanowisko to potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora KIS z 14 listopada 2025 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.447.2025.3.KW). Przy długiej amortyzacji oznacza to, że podatnik nie rozliczy w uldze całej inwestycji przed końcem 2026 r.

Sądy administracyjne coraz częściej kwestionują tę wykładnię. WSA w Poznaniu w wyroku z 10 czerwca 2025 r. (sygn. I SA/Po 167/25) uznał, że kosztem kwalifikowanym jest cena nabycia robotów przemysłowych, a nie wyłącznie odpisy amortyzacyjne. Sąd powołał się na literalne brzmienie art. 38eb ust. 2 ustawy o CIT, w którym ustawodawca posłużył się sformułowaniem „koszty nabycia", a nie „odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej". Korzystne dla podatników wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych nie oznaczają jednak jeszcze pełnego bezpieczeństwa podatkowego. Do czasu ukształtowania się stabilnej linii orzeczniczej NSA bezpieczne podejście to nadal rozliczanie ulgi przez odpisy amortyzacyjne; rozliczenie jednorazowe wymaga uzyskania interpretacji indywidualnej i gotowości do sporu.

Pułapka czwarta – jak opisać inwestycję

Praktyka interpretacyjna pokazuje, że na sposób oceny inwestycji silnie wpływa jej opis w dokumentacji. Jeżeli we wniosku, fakturach i ewidencji środków trwałych pojawia się ogólne określenie „linia technologiczna", organ analizuje, czy cała linia jako jedna całość spełnia definicję robota – czyli czy ma m.in. trzy stopnie swobody. Tak jednolite traktowanie zwykle prowadzi do odmowy ulgi, bo poszczególne elementy linii pełnią funkcje pomocnicze. Najnowsze orzecznictwo otwiera tu pewne pole manewru – WSA w Warszawie w wyroku z 21 stycznia 2026 r. (sygn. akt III SA/Wa 2178/25) przyjął, że ulga na robotyzację dotyczy zespołu maszyn, a nie pojedynczej maszyny, co otwiera drogę do rozliczania całych zintegrowanych systemów. Linia orzecznicza nie jest jednak jednolita, więc podatnik powinien wyodrębnić w dokumentacji robota przemysłowego, urządzenia peryferyjne, systemy monitorowania, oprogramowanie, elementy bezpieczeństwa i urządzenia do interakcji człowiek–maszyna.

Co sprawdzić w 2026 r.

Przed rozliczeniem ulgi biuro rachunkowe i podatnik powinni przeanalizować pięć kwestii. Po pierwsze, status podatnika – CIT, dochód z przychodów innych niż zyski kapitałowe, brak straty. Po drugie, czy robot spełnia łącznie wszystkie warunki z art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT: automatyczne sterowanie, programowalność, wielozadaniowość, co najmniej trzy stopnie swobody, wymianę danych w formie cyfrowej, integrację z systemami teleinformatycznymi i z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym. Po trzecie, fabryczną nowość urządzenia w dniu nabycia. Po czwarte, czy wydatki nie zostały zwrócone ani odliczone na innej podstawie, w szczególności w ramach zwolnień strefowych z art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT. Po piąte, dokumentację pokazującą związek robota z produkcją, a nie tylko z magazynem czy logistyką.

Przykład

Spółka produkcyjna amortyzuje automatyczny magazyn, w skład którego wchodzi platforma jezdna w trzech osiach, przenośniki, windy i system sterowania. Jeżeli magazyn odbiera produkty bezpośrednio z linii produkcyjnej i jest częścią cyklu wytwórczego, ma argumenty za zastosowaniem ulgi. Jeżeli jednak identyczna platforma pracuje w centrum dystrybucyjnym oderwanym od produkcji, ryzyko sporu z fiskusem rośnie.

Projekt przedłużenia ulgi nie zmienia stanu prawnego

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji (druk nr 1708) zakładający uchylenie przepisu wygaszającego ulgę po roku podatkowym rozpoczętym w 2026 r. oraz podniesienie odliczenia z 50 do 100 proc. kosztów. Sam projekt nie zmienia jednak stanu prawnego. Dopóki nowelizacja nie zostanie uchwalona, podpisana i opublikowana, podatnicy powinni planować rozliczenia tak, jakby rok podatkowy rozpoczęty w 2026 r. był ostatnim okresem korzystania z preferencji.

Przykład
  • art. 38eb oraz art. 15 ust. 1 i 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 554).
  • poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – druk sejmowy nr 1708.

Powołane interpretacje i orzecznictwo

  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 8 maja 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.107.2026.2.ED.
  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 14 listopada 2025 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.447.2025.3.KW.
  • wyrok WSA w Poznaniu z 10 czerwca 2025 r., sygn. I SA/Po 167/25.
  • wyrok WSA w Warszawie z 21 stycznia 2026 r., sygn. III SA/Wa 2178/25.

Powiązane
Frankowicz wziął kredyt na mieszkanie dla córki. Skarbówka: co z PIT po ugodzie?
Frankowicz wziął kredyt na mieszkanie dla córki. Skarbówka: co z PIT po ugodzie?
2026 r. ostatnim dobrym rokiem podatkowym dla IT? Od 2027 r. fiskus zaostrzy zasady
2026 r. ostatnim dobrym rokiem podatkowym dla IT? Od 2027 r. fiskus zaostrzy zasady
Rewolucja w sporach z fiskusem: ugoda zamiast kontroli. Podatnik zapłaci o połowę mniej
Rewolucja w sporach z fiskusem: ugoda zamiast kontroli. Podatnik zapłaci o połowę mniej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Ulga na robotyzację w 2026 r. Platforma jezdna w magazynie też może być robotem przemysłowym
09 maja 2026

Najnowsza interpretacja Dyrektora KIS potwierdza: automatyczny system składowania palet może dawać prawo do 50-procentowego odliczenia w ramach ulgi na robotyzację, jeżeli jest funkcjonalnie związany z cyklem produkcyjnym. Uwaga jednak na cztery pułapki, które mogą zniweczyć ekonomiczny sens preferencji – od definicji „zastosowań przemysłowych", przez fabryczną nowość, po sposób rozliczania kosztu w czasie.
KSeF w 2026 roku jest już faktem. Ale co czeka przedsiębiorców od stycznia 2027?
08 maja 2026

Papierowa faktura odchodzi do historii. Od ponad miesiąca dziesiątki tysięcy polskich firm wystawiają dokumenty wyłącznie przez Krajowy System e-Faktur. To efekt rewolucji, która ruszyła w lutym i kwietniu 2026 – i która jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Przed nami kluczowy termin: styczeń 2027.
Nie wystarczy wystawić fakturę w KSeF - w tych przypadkach trzeba jeszcze wydać nabywcy potwierdzenie transakcji. W jakiej formie i treści?
08 maja 2026

Przepisy ustawy o VAT dopuszczają wystawienie faktury ustrukturyzowanej w innym modelu niż online w określonych trybach, jednak nie rozstrzygają wprost, jaki dokument w tym czasie powinien otrzymać nabywca. Kluczowe znaczenie ma nadanie fakturze numeru KSeF, od którego według resortu finansów zależy możliwość przekazania jej wizualizacji. W przeciwnym razie sprzedawca przekazuje jedynie potwierdzenie transakcji, które nie jest fakturą i nie uprawnia do odliczenia VAT. Potwierdzenie transakcji wydawane, gdy nie można wystawić wizualizacji faktury, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się dokumentem pomocniczym, w praktyce pełni istotną rolę.
Można złożyć lub skorygować PIT-a także w maju: Twój e-PIT wraca po przerwie. Jak uniknąć kary i dostać wyższy zwrot podatku? Na czym polega "czynny żal"?
08 maja 2026

W poprzednim roku ok. 6 mln podatników skorzystało z automatycznej akceptacji swojego zeznania PIT, nie wprowadzając w nim żadnych zmian. Tegoroczny termin na rozliczenia (30 kwietnia) już minął ale eksperci wskazują, że taka bierność często oznacza utratę ulg i odliczeń. Na szczęście przepisy pozwalają na skorygowanie błędów: 7 maja po godzinie 21:00, ponownie ruszyła usługa Twój e-PIT, co pozwala spóźnialskim na złożenie „czynnego żalu”, a pozostałym "zapominalskim" na korektę, która otwiera drogę w szczególności do uwzględnienia ulg podatkowych, a tym samym odzyskania nadpłaconego podatku.

REKLAMA

Faktury i korekty wystawiane poza KSeF w 2026 r. - co wyszło po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce
08 maja 2026

Czy z faktury wystawionej poza Krajowym Systemie e-Faktur można odliczyć VAT? Czy można wystawić poza KSeF fakturę korygującą do faktury ustrukturyzowanej? Na te pytania odpowiada doradca podatkowy Marcin Chomiuk, Partner zarządzający ADN Podatki sp. z o.o.
Przekroczysz w 2026 limit choćby o złotówkę, a w 2027 zapłacisz wtedy ponad dwa razy wyższy podatek
08 maja 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który powinni przeczytać wszyscy mali podatnicy korzystający z preferencyjnej stawki CIT. Sprawa dotyczy pozornie prostego pytania: co się dzieje, gdy firma przekroczy roczny limit przychodów uprawniający do stosowania 9 procent podatku dochodowego? Czy można wówczas podzielić dochód i zastosować dwie stawki? NSA odpowiedział jednoznacznie – i niekoniecznie po myśli przedsiębiorców.
Pieniądze zebrane przez fundację Cancer Fighters zwolnione z podatku. Darowiznę można odliczyć w PIT lub CIT - trzeba mieć dowód wpłaty
07 maja 2026

Zbiórka pieniędzy dla fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku – tak odpowiedziało Ministerstwa Finansów na pytania PAP. Darowizny pieniężne wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego - zarówno PIT jak i CIT za 2026 rok.
Składka zdrowotna: uwaga na zmiany w rozliczeniu rocznym przedsiębiorców (ryczałt, skala podatkowa, podatek liniowy). Rok składkowy nie zawsze pokrywa się z kalendarzowym
07 maja 2026

Maj dla wielu przedsiębiorców wygląda podobnie: dużo spraw bieżących, terminy się piętrzą, a gdzieś pomiędzy fakturami, podatkami i codziennym prowadzeniem firmy wraca temat, który co roku budzi ten sam niepokój: roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W 2026 roku to rozliczenie wygląda trochę inaczej niż rok wcześniej. Co ważne, część zmian można odczuć jako ulgę. Choć sam obowiązek nie zniknął, zmieniły się niektóre zasady, które dla przedsiębiorców są teraz korzystniejsze.

REKLAMA

KSeF 2026: unikamy katastrofy, bo faktury wystawiamy po staremu. Nie będzie kar za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych także w 2027 roku?
08 maja 2026

Minął pierwszy miesiąc obowiązkowego KSeF. Podatnicy zachowali się w pełni racjonalnie, bo w przytłaczającej większości wystawiają po staremu faktury papierowe i elektroniczne, a niewielka ich część robi to podwójnie: po staremu i po nowemu (do KSeF). Zgodnie z przewidywaniami jedynym sposobem uniknięcia katastrofy rozliczeniowej, którą niesie za sobą nakaz powszechnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych, było przysłowiowe „olanie” tego obowiązku – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Rewolucja w sporach z fiskusem: ugoda zamiast kontroli. Podatnik zapłaci o połowę mniej
05 maja 2026

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt nowelizacji ordynacji podatkowej (UDER110), który przewiduje wprowadzenie tzw. ugody podatkowej. Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, podatnik i organ będą mogli polubownie zamknąć sprawę zaległości podatkowej, a wnioskodawca będzie mógł uzyskać obniżenie odsetek, ochronę przed odpowiedzialnością karnoskarbową w zakresie objętym ugodą oraz odroczenie albo rozłożenie spłaty na raty.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA