Jakie zmiany wprowadził pakiet akcyzowy?

Pakiet akcyzowy. Podmioty zużywające wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem z tego podatku lub objęte zerową stawką będą musiały raz na kwartał składać deklaracje akcyzowe. Jakie jeszcze nowe obowiązku wprowadził pakiet akcyzowy?

Pakiet akcyzowy

Elektroniczne dokumenty, mniej korzystne WIA, opodatkowane kampery i nowe zaskakujące obowiązki. Wiele branż, w tym podmioty, które dotychczas nie rozliczały akcyzy, musi szczegółowo przeanalizować zmiany wynikające z pakietu akcyzowego, czyli ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694).

Akcyza - zmiany 2021/2022

Część już obowiązuje od 1 maja br., inne wejdą w życie i lipca, a kolejne dopiero i stycznia przyszłego roku. Od 1 maja obowiązują m.in. zmiany dotyczące wiążących informacji akcyzowych. Dotychczas było to wygodne narzędzie dla podatników, bo niekorzystnej WIA stosować nie musieli. Dziś takiej możliwości już nie ma. Stanowisko organu podatkowego dotyczące klasyfikacji CN trzeba uwzględnić niezależnie od tego, czy jest korzystne, czy nie. Kolejną zmianą wzbudzającą nie mniej kontrowersji jest opodatkowanie przeróbek konstrukcyjnych samochodów. Już od lipca br. każda taka przeróbka, której skutkiem będzie powstanie np. kampera, zostanie opodatkowana. Jedyne pocieszenie jest takie, że podatek z tego tytułu będzie do zapłacenia później. Na nowości w pakiecie akcyzowym powinni zwrócić uwagę także ci, którzy akcyzą się dotychczas nie interesowali. Chodzi o podmioty zużywające wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem z tego podatku lub objęte zerową stawką. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP, będą musiały one zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych i raz na kwartał składać deklaracje akcyzowe. A te z kolei już od lipca będą w formie elektronicznej. Tak samo jak ewidencje, przy czym tu obowiązek wchodzi w życie dopiero w styczniu 2022 r. Ale niech to nikogo nie zmyli. Zdaniem ekspertów choć jest jeszcze na to trochę czasu, to przedsiębiorcy już dziś powinni zastanowić się, w jaki sposób sprostać temu wymogowi. W dzisiejszym poradniku omawiamy także ważne obowiązki w branżach tytoniowej, energetycznej i alkoholowej oraz piszemy o tym, co muszą robić sprzedawcy i producenci płynu do papierosów elektronicznych oraz tytoniowych wyrobów nowatorskich. A do tego przytaczamy także przydatne stanowiska Ministerstwa Finansów.

Łukasz Zalewski