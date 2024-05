Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Przedłużenie ważności znaków akcyzy na wyrobach winiarskich do końca 2024 roku

Rozporządzeniem z 9 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich, Minister Finansów przedłużył do końca 2024 roku okres ważności znaków akcyzy, których wzory zostały określone w:

1) poz. IV i VIII załącznika nr 1,

2) poz. IV załącznika nr 2

– do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1147, z 2020 r. poz. 2310, z 2021 r. poz. 203 i 758 oraz z 2022 r. poz. 860) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 lutego 2021 r., naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Tego przedłużenia nie stosuje się do znaków akcyzy, których wzory określono w poz. IV załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia z 2019 roku, naniesionych na opakowania jednostkowe importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich sprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2021 r.



Pierwotnie ważność tych znaków akcyzy była przedłużona do końca 2023 roku przez ww. rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich (Dz.U. 2022 poz. 1357).



Dzięki temu przedłużeniu wyroby winiarskie oznaczone tymi banderolami, będące w sprzedaży, będzie można nadal legalnie sprzedawać do końca 2024 r.

Dlaczego Minister Finansów podjął decyzję o przedłużeniu ważności znaków akcyzy

Jak informuje Ministerstwo Finansów, celem rozporządzenia jest ułatwienie podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów winiarskich płynną sprzedaż zapasów wyrobów oznaczonych dotychczasowymi znakami akcyzy.



W uzasadnieniu projektu tego rozporządzenia wskazano, że przedłużenie korzystania ze starych znaków akcyzy na wyroby winiarskie do 31 grudnia 2024 r. ma związek z apelem w tej sprawie branży winiarskiej. Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa (ZP PRW) argumentując swój wniosek wskazał, że w 2022 roku miało miejsce ograniczenie konsumpcji wina i nagła zmiana wyborów konsumentów. "Wbrew wcześniejszym prognozom, po raz pierwszy od wielu lat, w których to rynek wina odnotowywał ciągły stabilny wzrost, w 2022 r. dynamika konsumpcji okazała się ujemna. Szczególnie dotknięte zostały wina z wyższej półki cenowej. Zgodnie z danymi The IWSR Drinks Market Analysis, w Polsce spadek w obrębie kategorii premium, tj. powyżej 30 zł, wynosi ponad 20 proc. (H1 2019-2022)" - wskazano.



Związek dodał, że nastąpiło bardzo duże spowolnienie sprzedaży produktów opatrzonych tzw. starymi znakami akcyzy, w szczególności tych droższych. "Dlatego też w magazynach producentów i importerów znajdują się nadal duże ilości towaru, a odbiorcy już odmawiają przyjęcia ich w obawie, że nie zdążą ze sprzedażą przed końcem 2023 r. Zdaniem ZP PRW rozwiązaniem tego problemu będzie wydłużenie terminu ważności starych banderol naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich co najmniej o rok, co umożliwi przekazanie tego towaru jednostkom handlu, które deklarują, że nie przyjmą opakowań wina opatrzonych starymi banderolami, jeśli nie będą miały pewności, że zdążą z jego sprzedażą, tj. oczekują możliwości ich sprzedaży, co najmniej do końca 2024 r." - podano w uzasadnieniu.



Ministerstwo Finansów biorąc pod uwagę opisaną powyżej sytuację oraz "przyjmując strategię pomocy przedsiębiorstwom" zdecydował o przedłużeniu do 31 grudnia 2024 r. okresu ważności starych znaków akcyzy naniesionych na opakowania wyrobów winiarskich.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich - Dz.U. 2023 poz. 1203.