Czy dzieła sztuki takie jak mural podlegają amortyzacji?

Czy mural, często będący unikatowym dziełem sztuki, może podlegać amortyzacji w świetle przepisów o CIT? Co w przypadku gdy mural powstaje w obcym środku trwałym?

Jakie warunki muszą spełniać środki trwałe, aby mogły być amortyzowane, oraz jak te zasady mają się do specyficznych przypadków, takich jak murale. Czy mural, będący często elementem dekoracyjnym lub upamiętniającym ważne wydarzenia, może być traktowany jak tradycyjny środek trwały? A może jego unikatowy charakter i wartość artystyczna wykluczają go z procesu amortyzacji?

Co podlega amortyzacji w świetle przepisów o CIT?

Wyjaśnijmy, że zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, tj.:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy.

Jakie warunki muszą spełniać środki trwałe, by podlegały amortyzacji?

Wymienione powyżej środki trwałe będą podlegały amortyzacji po spełnieniu następujących warunków:

zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

stanowią własność lub współwłasność podatnika – amortyzacji podatkowej podlegają wyłącznie środki trwałe, do których przysługuje podatnikowi prawo własności, z wyjątkiem środków używanych przez leasingobiorcę na podstawie umowy leasingu finansowego oraz tych wymienionych w art. 16a ust. 2 ustawy o CIT,

są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania - ustawodawca nie określił bliżej tych warunków, jednakże należy stwierdzić, że warunki te spełnia składnik majątku, który jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne pozwalające na jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, ponadto sprawne technicznie i zalegalizowane prawnie w formie stosownych uprawnień, homologacji i pozwoleń na użytkowanie,

przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok - to podatnik samodzielnie decyduje o tym, jak długo będzie używany dany składnik,

są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu,

nie znajdują się w katalogu środków trwałych wymienionych w art. 16c ustawy o CIT.

Amortyzacji podlegają również niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych.

Inwestycja w obcym środku trwałym to wszelkie nakłady poniesione na obcy środek trwały, który jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy. Odpisów amortyzacyjnych od wartości nakładów poniesionych na ulepszenie obcego środka trwałego dokonuje podmiot, który je poniósł, nie dokonuje ich natomiast właściciel środka trwałego.

Amortyzacji a dzieła sztuki takie jak mural

W art. 16c pkt 3 ustawy o CIT ustawodawca wskazał jednak, że amortyzacji nie podlegają dzieła sztuki i eksponaty muzealne - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

A zatem w przypadku gdy mural stanowi dzieło sztuki, to nie podlega on amortyzacji na podstawie art. 16c pkt 3 ustawy o CIT. Tak stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 listopada 2023 r., , sygn. 0111-KDWB.4010.100.2023.1.AZE. Organ skarbowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika: "Dzieło to powstało na obcym środku trwałym, ale spełnia wszelkie kryteria środka trwałego i dzieła sztuki. Nakłady poniesiona na przygotowanie podłoża pod mural były niezbędne, ponieważ podłoże to stanowi część składową muralu i zwiększa jego wartość początkową. Przewidywalny minimalny okres użytkowania muralu wynosi 5 lat. Mural jako dzieło sztuki nie podlega amortyzacji - art. 16c pkt 3 ustawy o CIT".

Podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 stycznia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.565.2021.2.AW, w której organ podatkowy zgodził się z podatnikiem (instytucją kultury), że mural, który ten podatnik zrealizował na ścianie budynku mieszkalnego i sfinansował - nie podlega amortyzacji na podstawie art. 16c pkt 3 ustawy o CIT.