Preferencyjna stawka podatku u źródła lub jego zaniechanie a certyfikat rezydencji

Czy brak certyfikatu rezydencji podatkowej w momencie wypłaty należności pozbawia prawa do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku u źródła bądź zaniechania poboru podatku? Takie wątpliwość powziął wnioskodawca interpretacji indywidualnej z 9 lutego 2023 r. Co odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej?

Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku u źródła bądź zaniechanie jego zapłaty, a brak certyfikatu rezydencji podatkowej w momencie wypłaty należności

Wnioskodawca zawarł umowę z podmiotem z USA. W związku z tą umową dojdzie do wypłacania na rzecz tego podmiotu należności, które mogą podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT).



W celu możliwości zastosowania odpowiednich postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r., (dalej jako UPO z USA) kontrahent z USA zobowiązał się do uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej. Jednak w związku z pojawiającymi się czynnikami niezależnymi, może się okazać, że wnioskodawca otrzyma przedmiotowy certyfikat (obejmujący swoim okresem ważności datę wypłat) po dokonanych już płatnościach. W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość czy będzie uprawniony do zastosowania preferencyjnych warunków UPO z USA, gdy w momencie realizacji płatności nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta, niemniej uzyska ten certyfikat później.

Dyrektor KIS: Certyfikat rezydencji nie jest konieczny

W odpowiedzi na powyższe wątpliwości Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że ustawa CIT nie wymaga od płatnika posiadania certyfikatu rezydencji potwierdzającego siedzibę podatnika na dzień wypłaty należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 tej ustawy w momencie dokonywania tej wypłaty.

W wielu przypadkach nie ma możliwości uzyskania takiego dokumentu w dniu wypłaty tych należności. Natomiast, jeżeli w certyfikacie wskazano okres jego ważności, dla płatnika istotne jest, czy w dacie wypłaty świadczenia okres ten nie upłynął. Certyfikat rezydencji musi potwierdzać fakt rezydencji podatkowej w dacie uzyskania przez kontrahenta należności.

Warunek udokumentowania miejsca siedziby podatnika za pomocą certyfikatu rezydencji nie stanowi, że w momencie wypłaty tych należności, płatnik jest zobowiązany posiadać aktualny certyfikat.

Płatnik ma możliwość zastosowania preferencyjnych warunków w zakresie podatku u źródła, bez konieczności posiadania certyfikatu rezydencji w momencie wypłaty należności. Udokumentowanie rezydencji podatkowej może nastąpić przed, jak i również po dokonanych płatnościach. Istotnym jest to, ażeby w razie uzyskania certyfikatu rezydencji po dokonanych płatnościach, taki certyfikat potwierdzał rezydencję podatkową za okres, w którym te płatności były dokonywane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mateusz Chrzanowski, młodszy konsultant podatkowy - Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Źródło: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lutego 2023 r. (znak: 0114-KDIP2-1.4010.22.2023.1.JC).